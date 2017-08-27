Смолов вернулся. Пять выводов по матчу «Краснодар» — «Динамо»

1. Смолов снова в форме

Футбол — довольно странная игра. Если бы Фёдор Смолов начал набирать форму хотя бы на три-четыре дня раньше, чем в итоге вышло, то к первой игре с «Црвеной Звездой» был бы готов примерно на тайм, а к Белграду — уже на весь матч. Одного фактора возвращения краснодарского снайпера, вполне вероятно, хватило бы, чтобы заползти в групповой раунд Лиги Европы, а Игорь Шалимов не оказался бы под огнём критики уже сейчас (вполне вероятно, оказался бы, но позже).

В футболе, однако, случайные и непредсказуемые события определяют всё. Смолов оказался полностью готов к игре против своей родной команды и её не пощадил. При этом, опять же, оба гола родились не без доли случайности — в первом случае Антон Шунин явно ошибся, пропустив мяч со штрафного под рукой, а во втором за долго сидевшего без дела Смолова сыграл рикошет. Так или иначе, сильный Смолов — большая новость для «Краснодара», который переживает некоторый кризис идей.

2. «Динамо» не справляется с интенсивностью игры

Здесь ничего не меняется с первого тура. Как только соперник навязывает «Динамо» чуть более высокую интенсивность игры, чем была в ФНЛ, команда Юрия Калитвинцева сразу забывает даже свои имена. Так было со «Спартаком» (и на контрасте смотрелся второй тайм, когда красно-белые, подсевшие после Суперкубка, уже не могли действовать так быстро, дав шанс «Динамо»), так было с «Ростовом», который накрывал бело-голубых ещё на их трети поля, так случилось и с «Краснодаром». Во флеш-интервью в перерыве матча Тони Шуньич констатировал очевидное: «Динамо» задыхается под прессингом соперника. И это в матче против команды, которая пару дней назад провела тяжелейший выезд в Белград. Мда, похоже, у бело-голубых есть большие методологические проблемы — все основания полагать, что физика закладывается не под реальные игровые ситуации.

3. Самба Сов — игрок уровня выше динамовского

В этом грустном зрелище лишним смотрится Самба Сов — вот кто действительно в каждом матче поддерживает уровень и выдерживает интенсивность игры. Сов отлично укрывает мяч, не жалея себя идёт в борьбу и может обеспечить объём при подготовке атак, но проблема в том, что мяч до него не доходит даже в опорной зоне — «Динамо» накрывается начиная с защитников. Если малиец немного добавит в ментальных навыках (иногда он слегка заигрывается и сам же за собой зачищает), а его команда продолжит показывать ватный футбол, довольно велика вероятность, что уже зимой на него найдутся потенциальные покупатели из клубов уровнем выше. В том числе, возможно, и в чемпионате России.

4. Маурисио Перейра в форме — главный маг РФПЛ

По интервью, которое Дмитрий Егоров взял зимой у Перейры, сложилось чёткое ощущение, что уругваец — человек как минимум неоднозначный. На поле он выглядит слегка замкнутым в себе, и этим, а ещё склонностью к нестандартным решениям сильно напоминает другого любимого игрока Сергея Галицкого — Марата Измайлова.

«Суарес спрашивал: «Как ты смог жить в России?» Дмитрий Егоров поговорил с Маурисио Перейрой – игроком «Краснодара» и будущим бухгалтером и одним из самых интеллигентных легионеров РФПЛ.

Когда Перейра собирает всю свою энергию и направляет её на созидание, его просто не остановить. Да, главной звездой игры стал Фёдор Смолов, но главным волшебником на поле, человеком, каждый следующий ход которого просчитать нереально, был Перейра. Он нашёл вдохновение и, даже проведя на поле не полный матч, стал одним из лидеров по количеству передач — 71. Из 11 острых передач «Краснодара» за 90 с лишним минут шесть пришли от Маурисио. Каждая из шести заставляла динамовскую оборону выдавать синий экран смерти.

5. Помогите найти Кирилла Панченко

Кирилл Панченко для меня один из самых загадочных российских футболистов. Во-первых, он склонен бить, даже когда под него открываются трое партнёров, чем доводит до истерики коллегу Сергея Титова.

Во-вторых, попав одним шальным ударом в ворота, он позволяет себе вырубиться на два следующих матча. При этом вырубиться так, что его просто невозможно отыскать на поле — где он, чем он занимается? Главное действие Панченко сегодня — замена на 79-й минуте, когда можно было действительно убедиться, что Кирилл жив. А в Краснодаре он вообще по воротам ни разу не пробил, что на него совсем уж не похоже. Последний раз такое с ним случилось в официальных играх 16 мая 2016 года в составе ЦСКА.



А знаете, что самое забавное? Тогда соперником ЦСКА был «Краснодар».