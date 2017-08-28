Рязанцев забил почти так же, как «Барсе». Тройка лучших голов 8-го тура

«Рубин», «Локомотив» и «Амкар» в этом туре побеждали особенно красиво.

8-й тур РФПЛ получился не самым богатым на голы. Два матча по 0:0, автогол Гилерме, забитый не по правилам гол «Ахмата» — в общем, выбор был не самым богатым. Итак, здесь — тройка лучших голов тура по версии «Чемпионата».

(«Рубин» — «Тосно» — 1:0, 19-я минута — 1:0)



Уже на 19-й минуте нападающий «Рубина» решил исход матча с «Тосно». Особенно красивым получился пас Карадениза, который подыграл себе грудью. Каннуников, который вот-вот может оказаться в московском «Спартаке», спокойно пробил мимо вратаря «шведкой».

2. Алексей Миранчук

(«Локомотив» — «Урал» — 2:1, 56-я минута — 2:1)



Антон Миранчук получил мяч на краю штрафной и придумал пас пяткой на брата, который обыграл вратаря и забил в пустые ворота. Тем ценнее, что этот гол Алексея стал победным для «Локомотива»

(«Арсенал» — «Амкар» — 0:1, 21-я минута — 0:1)



Самый красивый гол тура — на счету футболиста «Амкара» Александра Рязанцева. Арендованный у «Зенита» полузащитник получил мяч от Дарко Бодула и в касание пробил точно под штангу ворот Владимира Габулова. Этот мяч так и остался единственным в матче «Арсенала» и «Амкара».