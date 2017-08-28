«Ностальгии не было». Что говорили экс-игроки «Зенита» и «Ростова» в Питере

Луиш Нету и сам не знает, останется ли он в «Зените», а Александр Ерохин уже забыл, как творил историю «Ростова» в РФПЛ и Европе.

Мужики другие, сила – та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга А при Бердыеве такого не было!

Лидер чемпионата России «Зенит» потерял два очка на своём поле с «Ростовом». Естественно, по окончании матча на арене «Санкт-Петербург», которую уже не в первый раз посетили более 50 тысяч зрителей, футболисты петербургской команды находились не лучшем расположении духа. Но могло бы и хуже, учитывая, что зенитовцы играли через два дня на третий после того, как отпахали 120 минут с «Утрехтом».

Главный герой старта сезона Александр Кокорин в этот раз не появился в микст-зоне. Пулей вылетели из раздевалки и куда-то спешили Бранислав Иванович и Дмитрий Полоз. В таких случаях игроки говорят, что опаздывают на самолёт. Наверное, так было и у Ивановича с Полозом. На память приходит только одно исключение, когда полузащитник ЦСКА Роман Ерёменко отказался от беседы, сказав, что рискует не успеть на поезд «Аллегро» до Хельсинки.



Не ждали журналисты увидеть сегодня и Артёма Дзюбу, который оказался вне заявки «Зенита» на эту встречу. По словам голкипера Андрея Лунёва центрфорвард не совсем здоров, но все всё понимают. Между тем, сам Лунёв вместо сборной России отправляется в Италию на обследование по поводу старой травмы, из-за которой пропустил и Кубок конфедераций. Зато мы теперь знаем, что голкипер «Зенита» верит в возможность вытеснить Игоря Акинфеева из ворот национальной команды и стать «первым номером» на ЧМ-2018.

— Сыграл на уколах, – признался Лунёв. – Я так уже довольно долго играю. Есть болевые ощущения, но ничего страшного. Завтра лечу на обследование. Что касается матча с «Ростовом», то он получился тяжёлым. Со всеми командами, действующими в пять защитников, нам сложно. Они закрывают все проходы через центр. «Зениту» остаётся делать передачи с флангов, рассчитывать на «стандарты» или какую-то ошибку соперника. Два момента у нас было, к сожалению, не забили. Наверное, мы к тому же не восстановились полностью после Лиги Европы.



Новичок «Зенита» Эмилиано Ригони, как и Дзюба, отсутствовал в заявке команды – аргентинца просто не успели заявить до матча с «Ростовом». Однако по окончании игры он спустился в раздевалку хозяев, так что покидал стадион вместе с друзьями-соотечественниками. Защитник Луиш Нету снова остался в запасе сине-бело-голубых. На вопрос о своём будущем португалец ответил на ходу неопределённо: «Я не знаю». Голкипер Юрий Лодыгин, чьи перспективы в «Зенита» тоже подставлены под сомнения, вышел из раздевалки, одновременно держа в руках стаканчик кофе и бутылку воды. Болельщики попросили его расписаться на сдутом мяче – Лодыгин оставил автограф. Так же поступил и другой зенитовский вратарь Михаил Кержаков, который сперва попробовал отшутиться в стиле Александра Рязанцева. «Не могу, пирожки очень вкусные», – засмеялся младший брат лучшего бомбардира в истории «Зенита».



Александр Ерохин, Кристиан Нобоа и Полоз ещё вчера бились за «Ростов» в Лиге чемпионов, а сегодня это был их противник. Всегда корректный, уважающий свои обязанности профессионала Ерохин сказал в беседе с журналистами, что на поле не вспоминал прошлое.

— Ностальгии не было, было только желание победить – отметил полузащитник. – Думаю, за два дня после Лиги Европы мы восстановились, но соперник был серьёзный. Тяжёлый матч выдался, «Ростов» много оборонялся. Тяжело вскрывать плотную оборону, хотя моменты создавали, но не реализовали их. Конечно, есть отличия «Ростова» Бердыева и Кучука: команда другая, много новых футболистов, другая схема игры.

Из игроков ростовчан до микст-зоны дошли всего несколько человек. Остальные отыскали какие-то обходные пути, чтобы избежать необходимости донести свои мысли до болельщиков. Интересно, что с совершенно разным настроением покидали арену «Санкт-Петербург» бывшие зенитовцы Павел Могилевец и Артём Юсупов, сыгравшие все 90 минут. Если Могилевец был мрачнее тучи, даже не реагировал на просьбу об интервью, то Юсупова явно порадовали, как собственная игра, так и полученный гостями результат.



— Эмоций нет, чувствую лишь усталость, – признался Юсупов. – Стадион у «Зенита» шикарный, в прошлом сезоне играл уже здесь. На таких аренах приятно выступать. В принципе довольны ничьей на выезде. Неплохо. Задача, конечно, была побеждать, но не проиграть в Петербурге тоже нормально. Мы ещё многим нервы потреплем. Как мне разорвали шорты? Игровой эпизод. Я получил мяч, Дима Полоз зацепился за шорты, и они порвались. Момент на жёлтую и красную карточки.

Экс-спартаковец Сергей Паршивлюк в прошлом сезоне отнял у «Зенита» очки на «Петровском» с «Анжи», оказав посильную помощь красно-белым в борьбе за чемпионский титул, а теперь внёс весомый вклад в то, что из Петербурга увёз ничью «Ростов». Комментируя игру, Паршивлюк сказал, что Леонид Кучук настраивал команду только на победу.



— Тяжёлая игра, непростой соперник. Довольны, что взяли очко. Хотя приезжали не за ничьей, хотели выиграть. Но, повторюсь, в принципе довольны. Тем более в концовке вообще могли проиграть. У «Ростова» были подходы, мы не приехали сюда отбиваться, как некоторые думали. Получилось так, как получилось. В «Зените» собралось много футболистов, которые привыкли играть каждые три дня, судя по составу, у соперника практически не было ротации. «Зенит» знал, что ему хватит сил.