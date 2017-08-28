Любимое число Венгера: главные события выходных

Настройтесь вызвать у себя медитативное состояние. В выходные случилось столько фантастических событий, что на этот материал вам придётся потратить какое-то время. А если вы в метро, лучше отложите его до работы и первой чашки кофе. Готовы?

Спаллетти вернулся в Рим красиво

Его освистывали, когда он покидал «Рому», болельщики были уверены, что Франческо Тотти завершает карьеру раньше времени. Ну да, молодой парень, и с тренерами никогда не ругался. Ему ж ещё играть и играть… Его освистали, когда он приехал в Рим с «Интером» — странным, без обещанных летом звёзд, после невнятной трансферной кампании. В «Интере» теперь бывший спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини. А Франческо Тотти занял своё место среди руководства «Ромы». Трудно представить, насколько эта игра была важна для них.

«Интер» одержал волевую победу над «Ромой» благодаря дублю Икарди

И «Рома» была сильнее в первом тайме. Гостей прилично повозили, и им повезло, что дело кончилось всего одним голом. Мог быть и разгром. Но его не случилось, разрыв в счёте к перерыву был минимальный, а вот после перерыва команда неопытного ещё Эусебио Ди Франческо рассыпалась, а «Интер» подошёл к своим моментам с расчётливостью выпускника экономического факультета МГУ. Забил всё, что имел, и даже больше. Первый раунд игры «кто больше потерял»: Лучано Спаллетти – 1, Рим – 0.

Александр Довбня против «Спартака». Античный эпос

В обзоре предыдущего тура про вратаря «СКА-Хабаровск» я написал следующее: «Наверное, после этого матча гостям нужно что-то подарить Александру Довбне». Что же написать про него теперь? Две вещи.

Во-первых, ничего дарить не надо. У клуба «СКА-Хабаровск» просто не хватит денег, чтобы сделать адекватный подарок. Во-вторых, давайте подождём ещё пару туров. Либо Довбня сейчас на кураже показывает лучший футбол в своей жизни – тогда мы быстро поймём, когда кураж закончится. Либо в РФПЛ появился вратарь, который в 30 лет вышел на новый уровень. Интересно.

А Кокорин бы забил. «Спартак» не дожал «СКА-Хабаровск» 30 ударов по воротам, 0 голов.

«Не то». 5 главных причин провала «Спартака» Момент, когда на «хорошую игру» уже наплевать.

«Спартак» лишён баланса. Того самого баланса, о котором всегда говорят все итальянские тренеры. Неподготовленные удары и неправильные решения по ходу атак, слабая игра один в один. Невезение и кураж вратаря – это серьёзные доводы, когда речь идёт о 30 ударах по воротам, но ведь «Спартак» только во втором тайме очнулся и заиграл всерьёз. И нельзя забывать, что «Хабаровск» был действительно очень плох. Ужасное качество паса. Множество потерь. Отсутствие контратакующей игры. Не было и выделенного давления на Фернандо, который несколько раз ошибся в простых ситуациях. В общем, если не выигрывать у СКА, то у кого тогда выигрывать? Видимо, придётся у «Ливерпуля». И, кстати, о «Ливерпуле»…

Любимое число Арсена Венгера

Венгер: «Юрген, спорим, ты не угадаешь, какое у меня любимое число?»



Клопп: «Дай мне четыре попытки».



Извините, болельщики «Арсенала». Вы не заслужили эту шутку. И Петр Чех тоже. И Алексис Санчес, и даже Оливье Жиру. Но один человек точно заслужил. Арсен Венгер. У него уже года четыре есть постоянные веские причины, по которым команда может: а) быть слабой; б) не решать декларируемые в начале сезона задачи. Молодость, травмы, календарь, невезение, нехватка средств, безумный рынок. В прошлом году, как полагает Венгер, команде помешало то, что он никак не объявлял, что остаётся. Ладно, допустим, всё дело в этом. Но почему сейчас, когда начался новый сезон, «Арсенал» опять не готов? Что на этот раз?

Арсен знает. Он всё объяснил после матча: «Если кто-то думает, что проблема во мне, – извините, что проблема во мне. Мы хотим, чтобы болельщики продолжали поддерживать нас и в такие моменты. После двух поражений ещё можно выиграть чемпионат. Я верю, что команда ответит на это. Если бы не верил, что мы можем ответить, я бы подал в отставку».



Простите, что? То есть тренер после поражения 0:4, которое его собственный вратарь назвал позором, требует большей поддержки болельщиков и говорит, что всё ещё можно выиграть чемпионат? Держитесь, болельщики «Арсенала». Хейтеры «Арсенала», держите себя в руках. Сейчас всё слишком просто.

«Ливерпуль» забил четыре гола «Арсеналу» на «Энфилде»

Зачем вообще «Ливерпулю» Коутиньо?

Нет, правда: зачем? Во-первых, всегда есть вариант, что бразилец, которого не отпустили, когда он хочет уйти, превратится в другого игрока. Гораздо более низкого уровня. Это должно быть особенно важно для Клоппа, который ценит верность команде и мотивацию так же сильно, как Моуринью и Конте. Коутиньо попросил не заявлять его на Лигу чемпионов. Что может лучше сказать о его мотивации? Тем более что «Ливерпулю» не помешает усиление, а продажа Коутиньо может это обеспечить.



Что касается матча, это был типичный клуб Юргена Клоппа в хорошей форме: очень бегущий, бьющий, очень атлетичный, очень контактный и агрессивный. Когда дело доходит до команд попроще, чем «Арсенал», или до команд, которым не нужен мяч, для «Ливерпуля» всё гораздо сложнее.

Васин – Вилков: два одиночества

Результативные ошибки судей и результативные ошибки Виктора Васина – две постоянные темы для обсуждения в начале сезона. На этот раз тренды удалось объединить. ЦСКА опять проиграл дома, победный гол был забит после комбинации ошибок: Васин не попал по мячу, арбитр Вилков не заметил, что мяч покинул пределы поля.

Где же видеоповторы?! ЦСКА проигрывает «Ахмату» из-за ошибки судьи Результативная ошибка арбитра Михаила Вилкова стоила «армейцам» как минимум ничьей.

Вообще-то, у ЦСКА оставался ещё тайм, чтобы исправить ситуацию. Тем более странно, что гости были ближе ко второму голу, чем москвичи к тому, чтобы отыграться. ЦСКА владел мячом больше любой другой команды РФПЛ в этом туре, но без остроты. Только минут за 20 до конца матча они завелись и создали несколько настоящих шансов. Не хватило. Пять ударов в створ – этого слишком мало. Но главная проблема даже не в этом. А в том, что Березуцкие и Игнашевич по-прежнему сильнее всех, кого Гончаренко может использовать.

«Зенит»: нужно больше золота (зачёркнуто) плеймейкеров!

Не секрет, что «Зениту» трудно играть против закрытых команд. Трудно представить, кто бы мог лучше проиллюстрировать этот тезис, чем «Ростов». Что ж, Роберто Манчини есть над чем подумать. В смысле, кроме того, чтобы решить проблему очевидным способом: купив ещё одного креативного и техничного парня в группу атаки. Ноль ударов в створ и примерно ни одного голевого момента за 90 минут – это показатель качества позиционной игры в атаке. Ну и зашкаливающей крутизны «Ростова», но об этом чуть ниже.

Мужики другие, сила – та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга А при Бердыеве такого не было!

Под резкими вспышками южного прессинга «Зенит» заметно нервничал и начинал ошибаться даже в простых ситуациях. Значит, запас прочности у команды ещё ограничен. Очевидно, что Манчини находится в процессе, который пока не завершён: «Зениту» надо продолжать расти. Хотя после матча тренер уже успел поделиться главным: напомнил, что считает «Зенит» «не до конца укомплектованным». Это сильно. То есть в какой-то мере так и есть (возможно, третьего состава не хватает?), но если посмотреть на до конца укомплектованных конкурентов Манчини, то становится как-то грустно.

«Ростов»: 50 оттенков значения глагола «сушить»

Су-27. Маленький бублик к чаю. Любимый термин фитоняшек (или как их там…). Всё, что ассоциируется со словом «сушка» — подходит «Ростову». Как думаете, в Сахаре сухо? Мне кажется, «Ростов» найдёт там лишнюю воду и покажет этой пустыньке, что на самом деле значит «сушить». Три гола пропущено в восьми матчах, а в Санкт-Петербурге «Ростов» не допустил ни одного удара в створ своих ворот. И это даже нельзя назвать «автобусом». Нет, это в Хабаровске был «автобус», а «Ростов» грамотно огрызался и просто контролировал игру наиболее удобным для себя способом.



Оборона «Ростова» пока идёт в ногу с обороной «Зенита», только в ролях Кришито, Мамманы и Нету здесь Мевля, Вилюш и Паришивлюк. Если судить по статистике – никакой разницы, по три пропустили и те, и другие. Это впечатляет.



И ещё одно. Конечно, «Рубин» с Курбаном Бердыевым будет в порядке, но потихоньку начинает складываться ощущение, что в целом «Ростов» выиграл от того, как всё произошло. По крайней мере, эта мысль уже не выглядит явным безумием. Разница голов 8-3, три победы со счётом 1:0, сухая ничья с лидером на выезде: пока «Ростов» напоминает команду Бердыева больше, чем её напоминает настоящая команда Бердыева. Но на всякий случай напомню: это команда Леонида Кучука. И он собрал её за три месяца.



А чтобы лучше понимать особенности конструкции, которую он строит, обязательно прочитайте вот этот текст.

Почему «Ростов» наверху даже без Бердыева И почему он сегодня даст бой «Зениту».

Асенсио спасает «Реал»

Перед ответным матчем за испанский Суперкубок я пытался представить, как именно отсутствие Роналду может сказаться на результате команды. Забавное совпадение: именно про матч с «Валенсией» пришлось написать, что «он может стоить очков». «Валенсия» по традиции приезжает в Мадрид если не за очками, то хотя бы за почётной смертью, и бьётся до конца. Так и вышло.

Без КРИльев. Как на «Реал» повлияет отсутствие Роналду Почему дисквалификация Криштиану – это важно. И почему – не важно. Рассказывает Кирилл Хаит.

Но и «Реал» помогал. Уверенность в себе – одно из ключевых качеств, которые делают «Реал» узнаваемым. Полтора года игра команды может вызывать вопросы, особенно осенью, но в решающий момент мадридцы выносят соперников и делают результат. Сейчас они, скажем так, валяли дурака. Нельзя сказать, что «Валенсия» создавала неразрешимые проблемы: гости, как всегда, выстроили забор у своей штрафной и весь матч старательно его подпирали. Расслабленный «Реал» зевнул при этом сразу две контратаки, и всё могло закончиться плохо, если бы не Марко Асенсио. Итоговая ничья – результат не лучший для «Реала», но, повторюсь, «Валенсия» в последние годы трудный соперник для Мадрида. Да и Карим Бензема весь вечер не уставал промахиваться. Когда на него это находит, добиться результата ещё труднее…

На что ещё обратить внимание

Жозе Моуринью сказал, что «хочет посмотреть, как его команда проигрывает». Команда его подвела. «МЮ» опять выиграл всухую. Придётся Жозе ждать следующего шанса. А мы ещё раз восхитимся тем, как он подготовил команду к сезону.



«Челси» тот же, что и в прошлом сезоне. Недоразумение первого тура было лишь недоразумением. Машина вернулась. Нужны запчасти.

Конте: «Челси» работает над усилением, мне необходимы ресурсы для ротации

Радамель Фалькао в ударе. Он сделал дубль, и по итогам четырёх туров на его счету семь голов. На один меньше, чем у Неймара и Кавани вместе взятых. Забавно. Кажется, Леонарду Жардим неплохо справляется и без Килиана Мбаппе.