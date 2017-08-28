Символическая сборная 8-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вы не удивитесь, увидев в ней Довбню и Смолова. Но есть и неожиданности.

Вратарь

Вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня провёл, вероятно, лучший матч в карьере в 8-м туре РФПЛ против «Спартака». Благодаря сейвам голкипера его клуб сумел сыграть вничью с действующим чемпионом России.

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Защита

Игорь Смольников, «Зенит»

«Зенит» не сумел переиграть дома «Ростов» в матче 8-го тура, но некоторые игроки питерского клуба могут занести себе в актив эту встречу. Например, Игорь Смольников, всю игру «пахавший» на правой бровке.

Уилкер Анхель, «Ахмат»

Уилкер Анхель из «Ахмата» отлично проявляет себя в этом сезоне. Не стал исключением и матч 8-го тура против ЦСКА, в котором грозненцы одержали победу — 1:0.

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Словенский защитник «Ростова» Миха Мевля был одним из лучших на поле арены «Санкт-Петербург», откуда во многом благодаря защитникам подопечные Леонида Кучука увезли нулевую ничью.

Эльмир Набиуллин, «Рубин»

Второй тур подряд в сборную попадает Эльмир Набиуллин из «Рубина». На этот раз за матч против «Тосно».

Полузащита

Шарль Каборе, «Краснодар»

Качественный матч в 8-м туре выдал полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе. Его удачные действия помогли «быкам» переиграть «Динамо» на своём поле.

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Старания аргентинского хавбека «Зенита» Леандро Паредеса не помогли питерцам обыграть «Ростов». Тем не менее своими индивидуальными действиями Паредес заслужил попадания в состав сборной тура.

Алексей Миранчук, «Локомотив»

Алексей Миранчук в 8-м туре стал автором победного гола в матче «Локомотив» — «Урал». Это поражение стало первым для команды Александра Тарханова в чемпионате.

Первое попадание Антона Миранчука в сборную тура совпало с его дебютным вызовом в национальную команду России на ближайший товарищеский матч. Шансы Антона выйти на поле в составе сборной наверняка повысились после его игры против «Урала» в 8-м туре.

Нападение

Фёдор Смолов, «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов в первом же после травмы полном матче чемпионата оформил дубль в ворота своего бывшего клуба «Динамо».

Смолов вернулся. Пять выводов по матчу «Краснодар» — «Динамо» Забивающий Смолов, постный Панченко и божественный Перейра — таким получился матч, параллельный встрече лидеров в Санкт-Петербурге.

Именно Джефферсон Фарфан открыл счёт в победном для «Локомотива» матче 8-го тура против «Урала».

Тренер

Юрий Сёмин, «Локомотив»

«Локомотив» Юрия Сёмина продолжает преследовать «Зенит» в турнирной таблице РФПЛ. В прошедшем 8-м туре «железнодорожники» переиграли «Урал» на своём поле, после чего их отставание от лидера составляет всего одно очко.