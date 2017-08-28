Символическая сборная 8-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Александр Довбня, «СКА-Хабаровск»
Вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня провёл, вероятно, лучший матч в карьере в 8-м туре РФПЛ против «Спартака». Благодаря сейвам голкипера его клуб сумел сыграть вничью с действующим чемпионом России.
Защита
Игорь Смольников, «Зенит»
«Зенит» не сумел переиграть дома «Ростов» в матче 8-го тура, но некоторые игроки питерского клуба могут занести себе в актив эту встречу. Например, Игорь Смольников, всю игру «пахавший» на правой бровке.
Уилкер Анхель, «Ахмат»
Уилкер Анхель из «Ахмата» отлично проявляет себя в этом сезоне. Не стал исключением и матч 8-го тура против ЦСКА, в котором грозненцы одержали победу — 1:0.
Миха Мевля, «Ростов»
Словенский защитник «Ростова» Миха Мевля был одним из лучших на поле арены «Санкт-Петербург», откуда во многом благодаря защитникам подопечные Леонида Кучука увезли нулевую ничью.
Эльмир Набиуллин, «Рубин»
Второй тур подряд в сборную попадает Эльмир Набиуллин из «Рубина». На этот раз за матч против «Тосно».
Полузащита
Шарль Каборе, «Краснодар»
Качественный матч в 8-м туре выдал полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе. Его удачные действия помогли «быкам» переиграть «Динамо» на своём поле.
Леандро Паредес, «Зенит»
Старания аргентинского хавбека «Зенита» Леандро Паредеса не помогли питерцам обыграть «Ростов». Тем не менее своими индивидуальными действиями Паредес заслужил попадания в состав сборной тура.
Алексей Миранчук, «Локомотив»
Алексей Миранчук в 8-м туре стал автором победного гола в матче «Локомотив» — «Урал». Это поражение стало первым для команды Александра Тарханова в чемпионате.
Антон Миранчук, «Локомотив»
Первое попадание Антона Миранчука в сборную тура совпало с его дебютным вызовом в национальную команду России на ближайший товарищеский матч. Шансы Антона выйти на поле в составе сборной наверняка повысились после его игры против «Урала» в 8-м туре.
Нападение
Фёдор Смолов, «Краснодар»
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов в первом же после травмы полном матче чемпионата оформил дубль в ворота своего бывшего клуба «Динамо».
Джефферсон Фарфан, «Локомотив»
Именно Джефферсон Фарфан открыл счёт в победном для «Локомотива» матче 8-го тура против «Урала».
Тренер
Юрий Сёмин, «Локомотив»
«Локомотив» Юрия Сёмина продолжает преследовать «Зенит» в турнирной таблице РФПЛ. В прошедшем 8-м туре «железнодорожники» переиграли «Урал» на своём поле, после чего их отставание от лидера составляет всего одно очко.