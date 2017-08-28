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Лучшие фото 8-го тура РФПЛ
Текст: Алёна Сахарова
Фото: РИА Новости

Возвращение Смолова, 106 лет ЦСКА — в мгновениях 8-го тура РФПЛ

«Ахмат» тянул время, Вилков ошибался, Смолов вернулся, Довбня был стеной, Гилерме забил сам себе — и другие яркие моменты тура.
28 августа 2017, понедельник. 11:48 Футбол

Спасение тура

В этом туре «Локомотиву» пришлось исправлять свои собственные ошибки, чтобы добиться победы над «Уралом». Спустя 10 минут после гола Джефферсона Фарфана голкипер «железнодорожников» Маринато Гилерме переправил мяч в свои ворота. Ситуацию удалось изменить Алексею Миранчуку, который забил победный гол после передачи брата Антона.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Рязанцев забил почти так же, как «Барсе». Тройка лучших голов 8-го тура
«Рубин», «Локомотив» и «Амкар» в этом туре победили особенно красиво.

Гримаса тура

Игровой момент в матче «Локомотив» — «Урал», на который вряд ли можно обратить внимание невооружённым глазом.

Судейство тура

Михаил Вилков совершил грубую ошибку, засчитав гол Заура Дасаева после передачи Магомеда Митришева, которую тот сделал после того, как мяч выкатился за лицевую линию.

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День рождения тура

ЦСКА вышел на поле в футболках в честь дня рождения своего клуба – «армейцам» исполнилось 106 лет.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Цифра тура

Далее последовало поздравление защитника ЦСКА Василия Березуцкого, который ранее провёл свой 500-й матч в составе «армейцев».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Стена тура

Вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня провёл потрясающий матч против «Спартака», сумев пресечь все попытки действующего чемпиона забить гол.

Александр Довбня

Александр Довбня

Фото: fcska.ru
Символическая сборная 8-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева
Вы не удивитесь, увидев в ней Довбню и Смолова. Но есть и неожиданности.

Возвращение тура

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов забил впервые после травмы – на его дубль игроки «Динамо» не смогли найти достойный ответ.

Полотно тура

Болельщики «Зенита» подготовили очередной шедевр к матчу с «Ростовом».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Причёски тура

Похоже, что идея «Зенита» с причёсками в клубных цветах пользуется популярностью у болельщиков.

Левитация тура

Защитник «Ростова» Миха Мевля делает планку в воздухе.

Миха Мевля

Миха Мевля

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Мужики другие, сила – та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга
А при Бердыеве такого не было!

Персонажи тура

Ничего особенного, просто герои сериала «Игра престолов» смотрят матч «Зенит» — «Ростов».

Атмосфера тура

В Туле большое внимание уделяется развлекательной программе для болельщиков, и день матча с «Амкаром» не стал исключением.

Фото: arsenaltula.ru

Шляпа тура

Колоритный болельщик ЦСКА на матче с «Ахматом».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Боевой раскрас тура

Фанат «Локомотива» на матче с «Уралом».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дети тура

Наша любимая рубрика в «Мгновениях тура».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Болельщики — Футбол Мгновения тура Фото
Новости. Футбол
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