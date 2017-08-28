Возвращение Смолова, 106 лет ЦСКА — в мгновениях 8-го тура РФПЛ

«Ахмат» тянул время, Вилков ошибался, Смолов вернулся, Довбня был стеной, Гилерме забил сам себе — и другие яркие моменты тура.

Спасение тура

В этом туре «Локомотиву» пришлось исправлять свои собственные ошибки, чтобы добиться победы над «Уралом». Спустя 10 минут после гола Джефферсона Фарфана голкипер «железнодорожников» Маринато Гилерме переправил мяч в свои ворота. Ситуацию удалось изменить Алексею Миранчуку, который забил победный гол после передачи брата Антона.

Рязанцев забил почти так же, как «Барсе». Тройка лучших голов 8-го тура «Рубин», «Локомотив» и «Амкар» в этом туре победили особенно красиво.

Гримаса тура

Игровой момент в матче «Локомотив» — «Урал», на который вряд ли можно обратить внимание невооружённым глазом.

Судейство тура

Михаил Вилков совершил грубую ошибку, засчитав гол Заура Дасаева после передачи Магомеда Митришева, которую тот сделал после того, как мяч выкатился за лицевую линию.

Любимое число Венгера: главные события выходных Европа и РФПЛ в одном флаконе. Не пытайтесь это повторить.

День рождения тура

ЦСКА вышел на поле в футболках в честь дня рождения своего клуба – «армейцам» исполнилось 106 лет.

Цифра тура

Далее последовало поздравление защитника ЦСКА Василия Березуцкого, который ранее провёл свой 500-й матч в составе «армейцев».

Стена тура

Вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня провёл потрясающий матч против «Спартака», сумев пресечь все попытки действующего чемпиона забить гол.

Символическая сборная 8-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева Вы не удивитесь, увидев в ней Довбню и Смолова. Но есть и неожиданности.

Возвращение тура

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов забил впервые после травмы – на его дубль игроки «Динамо» не смогли найти достойный ответ.

Полотно тура

Болельщики «Зенита» подготовили очередной шедевр к матчу с «Ростовом».

Причёски тура

Похоже, что идея «Зенита» с причёсками в клубных цветах пользуется популярностью у болельщиков.

Левитация тура

Защитник «Ростова» Миха Мевля делает планку в воздухе.

Миха Мевля Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Мужики другие, сила – та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга А при Бердыеве такого не было!

Персонажи тура

Ничего особенного, просто герои сериала «Игра престолов» смотрят матч «Зенит» — «Ростов».

Атмосфера тура

В Туле большое внимание уделяется развлекательной программе для болельщиков, и день матча с «Амкаром» не стал исключением.

Фото: arsenaltula.ru

Шляпа тура

Колоритный болельщик ЦСКА на матче с «Ахматом».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Боевой раскрас тура

Фанат «Локомотива» на матче с «Уралом».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дети тура

Наша любимая рубрика в «Мгновениях тура».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»