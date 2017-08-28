Затормозил. Ещё одна проблема «Арсенала» Венгера

После вчерашнего разноса «Арсенала» Стивен Джеррард мог сгореть в эфире BT Sport так, будто его любимый «Ливерпуль» только что отхватил четыре леща. Сказанные в адрес Месута Озила слова недельной давности снова приобрели актуальность, а причиной стала его ленивая работа без мяча, которую в Англии отмечают не в первый раз. «Венгер должен заметить, что при отборе его команда играет вдесятером. Озил меня разочаровал. Меня беспокоят его реакция и жесты – при потере мяча он совсем не помогает команде. В выездных матчах он недостаточно хорош и становится обузой», – устроил взбучку Озилу Стиви Джи. Поддержал его и другой эксперт BT Sport, Мартин Киоун, бывший «канонир».

Арсен Венгер, как всегда, кисло защитит Озила, выразит удовлетворение его работой без мяча, тысячный раз повторит о чемпионских амбициях «Арсенала» (зачем?). Но лень Озила – одна из проблем, тянущих «Арсенал» подальше даже от любимого четвёртого места. Прямой вины Озила в пропущенных голах как бы нет, но его поведение без мяча – тихий ужас. Я вытащу из игры несколько скриншотов, которые вы потом можете сделать сами, если сядете пересматривать матчи «Арсенала». Такие ситуации повторяются не впервые.

Момент первый. «Ливерпуль» нередко пользовался слабой позиционной игрой Озила на своей трети поля, вот – только один из примеров. Эмре Джан, отдав пас Фирмино, резко вскрыл защитный четырёхугольник «Арсенала» своим открыванием. Озил, по идее, должен реагировать на открывание, но сначала он смотрит на мяч и поздно замечает рывок Джана, а потом изображает, что догоняет товарища по сборной Германии – делает одно ускорение на средней скорости, на которой Джана никак не догнать. Так «Ливерпуль» организовал для Салаха голевой момент и откровенно простил соперника.

Момент второй. Здесь на скриншоте два Озила, но это важно для объяснения его жестикуляции на поле, о которой говорил Стиви Джи после матча. За две секунды до паса, вызывающего жёсткий сбой системы «Арсенала», Озил показывает Рэмси – надо бы поддавить делающего первый пас Ловрена. Сам же он делает два шага назад, не включается в давление, а затем видит, как Ловрен пасует в коридор между ним и Рэмси.

Момент третий. Озил борется за мяч с Джаном, проигрывает борьбу, даёт сделать пас назад, но то ладно. Когда мяч доходит до правого защитника «Ливерпуля» Гомеса, Джан начинает ускорение в пустую зону, откуда вытащили центральных хавбеков и за которую, по идее, уже должен отвечать Озил. Что делает он? Останавливается, смотрит на мяч, игнорит рывок Джана – и получайте новую опасную атаку на свои ворота.

И вы устанете считать такие моменты, где Озил недоработал, недобежал, встал, остановился. Человек простой: у команды нет мяча – можно отдыхать.

При этом нельзя сказать, что Озил хорош только с мячом в ногах. Когда атакует «Арсенал», Месут здорово находит пространство между линиями и режет защиту соперника, как колбасу, острыми передачами, отрезающими по несколько соперников. Штефан Райнартц, отец Packing-статистики, которую я очень уважаю и пробую переносить на русскую почву, называл Озила великолепным в игре между линиями, и по цифрам активности продвижения мяча Месут точно будет одним из самых гениальных игроков современного футбола. Но когда мяч у соперника… вешайтесь.

Проблема именно в том, что Озил чертовски плох, когда с мячом соперник, и часто даже не стремится изображать прессинг (иногда это язык тела Озила, чаще – именно лень). Он попадает под огонь критики за пассивность без мяча уже не впервые – последний такой поток был после «Баварии», когда «Арсенал» улетел дважды по 1:5, а Озил проходил по полю пешком. Тогда плеймейкер сказал слова, которые очень чётко характеризуют его работу без мяча: «Я не тот игрок, чтобы гоняться за мячом всё время. Мой атакующий потенциал гораздо выше. Я должен быть опасным, создавать моменты, забивать, и мне сложно, когда я не получаю мяч. А когда мяч не держится в целом, это вдвойне тяжело для творчества игрока».

Ок.

Только другие топ-плеймейкеры Премьер-лиги давно осознали – недостаточно быть крутым с мячом в ногах, важно уметь возвращать его назад. На прошлое Рождество об этом классно сказал Кристиан Эриксен: «Стиль игры «шпор» – давить должны все, недостаточно просто ходить по полю. Это раньше «десятка» могла расслабиться и ждать мяча. Я не думаю, что теперь это возможно». С каждым годом футбол добавляет в интенсивности, прессинг стал важной идеей даже для команд, сознательно отдающих мяч («Атлетико», «Лестер» Раньери), и держать даже одного игрока, отказывающегося от работы без мяча – уже непозволительная роскошь.

Эриксен, Де Брёйне, Давид Сильва, Педро, Виллиан круты не только тем, что творят с мячом – они помогают быстро возвращать его обратно после потери. Прессинг «Тоттенхэма» – один из сильнейших в Премьер-лиге, и его помогают обеспечивать именно атакующие игроки: Эриксен, Алли и даже Кейн готовы сразу отвоёвывать потерянный мяч. Та же история у «Сити» Гвардиолы, сознательно работающего именно над контрпрессингом, а не над защитой. Гвардиола и Почеттино осознают – плеймейкер должен быть полезен и в прессинге тоже.

Типичный прессинг «Тоттенхэма»

В схеме 3-4-2-1, с которой «Арсенал» начал сезон, работа инсайда без мяча очень важна. Он должен быть полезен в прессинге, перекрывать направление передач вперёд. Иногда – маскировать недостатки нападающего и давить за него: во вчерашнем матче «Челси» и «Эвертона» так ситуативно делали Педро и Уэйн Руни. Иногда – уходить глубоко во фланг и перекрывать лишний вариант передачи соперника, чтобы бороться с перегрузом зон («Арсенал» делал так в прошлом сезоне). Если инсайд без мяча бесполезен, команда фактически начинает обороняться вдесятером. В лучшем случае.

Озил, слабо работающий без мяча, обнажает другие тактические проблемы «Арсенала». Первая линия прессинга плохо работает и даёт себя проходить. Джака и Рэмси в паре в схеме 3-4-2-1 – ненадёжная спайка: многократно Джаке приходилось уходить ближе к флангу, становясь лишним игроком в прессинге, и пас за спину швейцарцу открывал мощную свободную зону. В центре защиты Роб Холдинг и Начо Монреаль, не помогающие Косельни поджимать прессингом – здесь вообще можно было бы заканчивать анализ «Арсенал». Смена схемы и возврат к 4-2-3-1, с которой Венгер начинал прошлый сезон, практически неизбежны, но Озила они не изменят.

Он – гений, когда его команда владеет мячом. Но Озил затормозил в начале 2000-х, когда плеймейкер мог после потери мяча садиться на стул с чашкой кофе. Всё, время прошло, чистые плеймейкеры вымерли. Пора либо меняться, либо вымирать следом.