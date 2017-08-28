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Виктор Васин, ЦСКА
Текст: Олег Лысенко
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не только Васина вина. Почему ЦСКА выдал худший старт с 2008 года

За неполную треть сезона ЦСКА потерпел в три раза больше домашних поражений, чем за весь прошлый чемпионат. Случайность или закономерность?
28 августа 2017, понедельник. 14:30 Футбол

13 очков (54,2% от максимума) и шестое место после восьми туров – так скверно ЦСКА давно не начинал. В осенне-весенних чемпионатах – вообще никогда. Последний раз так тяжело «армейцы» вкатывались в сезон в 2008-м, финальном для Валерия Газзаева в клубе.

Тогда после тех же восьми матчей багаж красно-синих был даже на один пункт скромнее нынешнего. К исходу года москвичи разогнались и почти ликвидировали отставание от сенсационного казанского беглеца, но только почти. Второе место в национальной лиге они компенсировали болельщикам мощным выступлением в групповом турнире Лиги Европы (100-процентный результат в компании «Депортиво», «Фейеноорда», «Леха» и «Нанси»), позволив своему командиру уйти в отставку на высокой ноте, победителем. «Оставляю преемнику команду в золотой обёртке», — с грустной улыбкой констатировал Валерий Георгиевич. И это было не таким уж большим преувеличением: качество игры и состав ЦСКА позволяли с оптимизмом смотреть в будущее. В декабре 2008-го весенние невзгоды благополучно позабылись и простились. Осталось чувство признательности.

Нынешнему тренеру команды только предстоит завоевать авторитет в красно-синих массах, каким в последние годы «службы» пользовались российские предшественники. Им тоже благосклонность трибун не упала с неба – заработали, выслушивая наряду с овациями негодующий свист. В отношении публики к фигуре главного тренера и заключается главное отличие нынешней ситуации от тогдашней. Сегодня степень недовольства результатами выше, чем девять лет назад. Но и предпосылок к их ухудшению объективно больше.

Виктор Гончаренко знал, куда и на что шёл, принимая новый, на данный момент самый ответственный вызов в карьере. Отдавал себе отчёт, что Вагнера с Красичем, даже сильно постаревших, ему никто не купит, и внутренне наверняка смирился с принципом мультипликационного путешественника Филеаса Фогга: «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое». С годами популярная среди «армейских» фанатов аббревиатура ГВК утратила свою актуальность. У команды остался, в сущности, один источник кадрового пополнения – школа. Хорошо, дубль «выстрелил» несколькими интересными мальчишками – иначе первой команде пришлось бы совсем туго. Последнее время ЦСКА опытных, классных мастеров только терял – Ерёменко, Ионова, Тошича. Стоит ли удивляться проблемам, возникшим у команды с созиданием? Да и с завершением, кстати, тоже. Смею напомнить, что один Ерёменко за аналогичный отрезок прошлого чемпионата провёл столько же мячей в чужие ворота, сколько нынешний квартет нападающих в текущем сезоне (три). Суммарное качество состава у красно-синих за последний год объективно снизилось.

«Жора, ещё двойню!» ЦСКА – в групповом турнире Лиги чемпионов
За 90 минут на «ВЭБ Арене» ЦСКА выполнил две важнейшие задачи: оформил пропуск в группу Лиги чемпионов и заработал почти € 13 млн.

Мог ли ЦСКА при таких вводных стартовать ощутимо лучше, чем стартовал? При более плавном вхождении в сезон – скорее да, чем нет. И тут мы подходим, пожалуй, к главной причине нынешнего шестого места. Нет, это не участившиеся результативные ляпсусы в обороне. Они – следствие. Причина – жесточайший состязательный график. В таком интенсивном режиме ЦСКА давно не стартовал.

12 игр за вторую половину лета – абсолютный рекорд для красно-синих после реформы национальной лиги. Даже в начале сезона-2015/16, затруднённом двумя квалификационными барьерами Лиги чемпионов, цеэсковцы сыграли на один матч меньше, чем сейчас. Год назад состязательная нагрузка на команду в июле-августе выпала и вовсе вдвое меньшая – одна игра Суперкубка и пять чемпионата. А тут тяжелейший клубный календарь наслоился на крупный турнир сборных. Пускай «армейцев» на Кубке конфедераций было немного, но они были и все трое – Акинфеев, Васин, Головин – отработали его без замен. После чего практически без раскачки переключились на клубные хлопоты. Дать передышку ведущим исполнителям Гончаренко не мог себе позволить.

Усталость – физическая, моральная – копилась, бдительность – притуплялась. Этим, видимо, и были обусловлены васинские ошибки в дерби с «Локомотивом» или свежем матче с «Ахматом» (явный судейский недосмотр не отменяет промаха игрока). Извините, но если бы Васин был неисправимым растяпой – давно и плотно сел бы на лавку, что в клубе, что в сборной. Заподозрить сразу двух тренеров, тем более столь принципиальных, в заведомой необъективности по отношению к одному и тому же футболисту у меня, допустим, не получается. Коль скоро оба на Виктора рассчитывают, значит, видят в нём потенциал. У других защитников ЦСКА этим летом тоже случались «косяки», в частности в домашнем матче с «Рубином» — просто на них внимание не заострялось. О методичных промахах нападающих и вовсе упоминается вскользь. Например, о четырёх заблокированных «Ахматом» ударах Витиньо – второго после Промеса «ударника» лиги (в среднем 4,5 попытки за тур).

Очевидно, что в случае с «Ахматом» имело место и элементарное эмоциональное опустошение, неизбежное после важнейшей победы. Всё-таки генеральную задачу на сезон – пройти в Лигу чемпионов – ЦСКА уже выполнил. Заставить себя ещё раз «умереть» на поле в течение недели «армейцы» не сумели. Пауза в чемпионате им сейчас нужна как никогда.

Где же видеоповторы?! ЦСКА проигрывает «Ахмату» из-за ошибки судьи
Результативная ошибка арбитра Михаила Вилкова стоила «армейцам» как минимум ничьей.

ЦСКА после 8 туров РФПЛ (10 последних сезонов)

СезонОчки после 8 туровИтоговое место
2008122
2009165
2010172
2011/12152
2012/13181
2013/14201
2014/15182
2015/16221
2016/17182
2017/1813?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко
Новости. Футбол
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