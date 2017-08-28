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Александр Кокорин
Текст: Галина Козлова
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Кокорин, которого мы не знали. MVP августа в РФПЛ

Форвард «Зенита» посрамил скептиков и на старте нового сезона РФПЛ доказал, что способен на большее.
28 августа 2017, понедельник. 19:50 Футбол

Ещё недавно имя Александра Кокорина болельщики воспринимали как насмешку над загубленным талантом. Но если в прошлом сезоне форвард никак не мог справиться с голевой засухой, то в обновлённом «Зените» под руководством Роберто Манчини реанимировал утраченные было способности голеадора: в восьми первых матчах чемпионата РФПЛ Кокорин отметился 6 точными ударами в створ ворот соперников, а ещё трижды ассистировал партнёрам.

Валерий Газзаев:
— Тренеры испортили Кокорина, постоянно ставя его на фланг, где ему, чистому нападающему, не место! Я давно это говорил, ещё во время чемпионата Европы, когда он вместе со Смоловым (другим настоящим центрфорвардом) пахал на флангах. Теперь в «Зенит» пришёл грамотный тренер, который сразу понял, где Александру самое место. К счастью, Кокорин сегодня играет на своей родной позиции, и мы видим, какой яркий футбол он показывает. На острие атаки Кокорин в полной мере способен демонстрировать свои блестящие навыки.

Только в 8-м туре (в матче с «Ростовом») Александру забить не удалось. Увы, ни одного балла после этого матча в проекте MVP Кокорин не набрал, но накопленные очки в течение всего месяца позволили ему удержать лидерскую позицию. Вспомним, как это было.

4-й тур. «Зенит» громит московский «Спартак» на своём поле (5:1), а Кокорин отмечается сразу двумя результативными действиями. В первом тайме форвард выходит один на один с голкипером «Спартака», обыгрывает и затем с острого угла поражает ворота. Во втором в верховой борьбе Кокорин корректирует направление полёта мяча в сторону Кришито, который вновь поражает ворота гостей. 16 баллов в копилку и звание MVP тура РФПЛ – у Кокорина.

5-й тур. На выезде с «Уралом» спасает команду от поражения, переправив мяч в ворота в подкате после прострела Дриусси. Ещё семь очков в проекте MVP в копилке Кокорина.

6-й тур. Снова гол и голевая передача от Кокорина – на этот раз в матче с «Ахматом» (4:0). Кокорин играет в стенку с партнёром, врывается в штрафную и пробивает низом — Гудиев реагирует. Повторным ударом Александр проталкивает мяч в ворота «Ахмата». Итог — 13 очков от экспертов и читателей в проекте MVP.

7-й тур. Финальный аккорд Александра в матче против пермского «Амкара». Единственный гол форварда приносит петербуржцам победу на выезде, а самому игроку – три очка в актив.

В последнем августовском туре Кокорин, увы, баллов не набрал – тут на авансцену вышел голкипер «СКА-Хабаровск» Александр Довбня (15 баллов в туре от экспертов, журналистов и болельщиков), который героически защищал свои ворота от атак «Спартака». Таким образом, звание MVP 8-го тура РФПЛ достаётся Довбне, а награда самому ценному футболисту августа присуждается Кокорину, набравшему суммарно 39 баллов. Поздравляем обоих Александров!

Специалисты

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Локомотива» и «Спартака»: Довбня, Смолов, Ал. Миранчук.
Валерий Газзаев, бывший главный тренер сборной России: Довбня, Смолов, Ал. Миранчук.
Владимир Пономарёв, бывший защитник ЦСКА: Довбня, Акинфеев, Ал. Миранчук.
Сергей Пушкин, футбольный агент: Довбня, Смолов, Ал.Миранчук.

РФПЛ

Смолов, Довбня, Калачёв.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Довбня, Смолов, Ал. Миранчук.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Смолов, Довбня, Ал.Миранчук.
Дмитрий Окунев, «Газета.ru»: Довбня, Калачёв, Мевля.
Алексей Лебедев, «Московский комсомолец»: Довбня, Нигматуллин, Песьяков.
Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Довбня, Смолов, Родолфо.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.ru»: Довбня, Смолов, Ал. Миранчук.
Филипп Ковалёв, отдел спорта газеты «Metro»: Смолов, Ал. Миранчук, Родолфо.

Читатели

mvp.championat.com

Ал. Миранчук – 634 голоса – 3 дополнительных балла.
Довбня – 442 – 2.
Калачёв – 185 – 1.

«ВКонтакте»

vk.com/championat

Ал. Миранчук – 6783 голоса (44,5%) – 3 дополнительных балла.
Довбня – 3184 (20,9%)– 2.
Родолфо – 2115 (13,9%) – 1.

Итоги 8-го тура РФПЛ:

Александр Довбня(«СКА-Хабаровск») – 15;
Алексей Миранчук(«Локомотив») – 14;
Фёдор Смолов («Краснодар»)– 9;
Тимофей Калачёв («Ростов»)– 3;
Родолфо(«Ахмат») –3;
Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 1;
Миха Мевля («Ростов») – 1;
Артур Нигматуллин(«Амкар») – 1;
Сергей Песьяков («Ростов») – 1.

Лучшие игроки августа в сезоне — 2017/18

Игрок4-й тур5-й тур6-й тур7-й тур8-й турИтог
Александр Кокорин
«Зенит»		167133039
Алексей Миранчук
«Локомотив»		70051426
Тимофей Калачёв
«Ростов»		04140321
Александр Головин
ЦСКА		00170017
Александр Довбня
«СКА-Хабаровск»		00001515
Жонатас
«Рубин»		11003014
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Довбня Александр Кокорин MVP РФПЛ
Новости. Футбол
28 августа 2017, понедельник
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