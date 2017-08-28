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Марко Асенсио
Текст: Кирилл Хаит
Фото: Reuters

«В девять лет это был готовый уличный боец». Всё о Марко Асенсио

В «Реале» растёт большая звезда.
28 августа 2017, понедельник. 20:00 Футбол
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Родился в семье испанца и голландки.
Чемпион мира в составе сборной Испании до 19 лет.
Сумма отступных в текущем контракте Асенсио: 350 млн евро.
Ещё ни разу не забивал за взрослую сборную Испании.

«Я никогда не видел, чтобы ребёнок делал с мячом такие вещи. А ведь я видел немало талантливых детей. В девять лет Марко был сложившимся уличным футболистом, бойцом. Он играл с ребятами в два раза старше и не подавал им мячи. Наоборот, большие парни играли на него». Так говорит Клементе Марин – скаут, которого испанский «Гугл» находит исключительно в привязке к Асенсио. Неудивительно, ведь именно Марин привёл парня в академию «Мальорки» и показал дорогу к большому футболу.

Он родился на Мальорке в смешанной семье: отец — испанец, мать — голландка. Когда мальчику было четыре года, матери не стало. В семь лет он начал играть в местной школе «Плажес де Калвиа», которая расположилась даже не в городе Пальма, а в живописном пригороде.

Через три года Марко оказался в академии «Мальорки». Именно там он стал широко известен в среде профессиональных селекционеров. В 17 лет провёл первый полувзрослый сезон: играл и за дубль, и за основу «Мальорки». Летом 2014 года за молодым вингером следили многие клубы, вопрос был в цене. Команда с Балеарских островов требовала за игрока больше четырёх млн евро разовым платежом и хотела после этого оставить его у себя ещё на сезон в аренде.

Среди тех, кто интересовался Асенсио, была и «Барселона». По информации портала Sport.es, каталонцы были настолько близки к его подписанию, что парень даже поехал в Кастельдефельс выбирать себе жильё. Но в последний момент сделка сорвалась. «Барса» давала 4,5 млн евро несколькими траншами, «Мальорка» была согласна на меньшее – но сразу. И тут возник «Реал». 3,9 млн евро и аренда в «Мальорке» ещё на сезон – это всех устроило. Тот сезон стал прорывом.

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И другие мысли о старте испанской Ла Лиги.

Под руководством Валерия Карпина Асенсио в первом матче отдал голевой пас, через игру отдал ещё один, а потом забил в двух матчах подряд. У Карпина он поиграл под нападающим и на обоих флангах атаки, «Мальорка» играла в оборонительный футбол с быстрыми атаками, и Асенсио идеально вписался в схему. Летом он поехал на чемпионат мира до 19 лет в составе сборной Испании. И выиграл его, получив приз «самому ценному игроку турнира». В Мадриде его уже ждал Рафа Бенитес. А в «Твиттере» восхищался Гути.

«Марко Асенсио, это невероятно!»

18-летний Асенсио с чемпионата мира сразу отправился на предсезонную подготовку с основой «Реала»: это график взрослого футболиста топ-уровня. Но Бенитес не мог гарантировать ему практику по ходу сезона и 20 августа отдал в аренду в «Эспаньол». Так Марко снова оказался в Каталонии, поблизости от дома в Кастельдефельсе.

В «Эспаньоле» он отыграл в основе весь сезон. 34 матча на всех позициях в группе атаки и 13 голевых передач. По количеству ассистов Асенсио опередил Неймара, Роналду и уступил всего троим в Примере: Месси, Суаресу и Коке. Наконец, прошлым летом он снова вернулся в «Реал» и на этот раз остался в команде. Дальнейшее известно более-менее всем.

В Лиге чемпионов он всего раз вышел в старте и набрал в турнире в общей сложности 255 сыгранных минут – этого хватило для трёх голов и ассиста. Перфекционист и любитель симметрии, Марко положил по три гола в каждом турнире, в котором принял участие. Потом забил в Суперкубке Европы. Потом утопил «Барселону» в Суперкубке Испании. Прямо сейчас он тащит «Реал», дублем увёл команду от поражения от «Валенсии» и заодно сделал личное одолжение Кариму Бензема, которого проклинают болельщики «Реала» по всему миру и на всех языках.

Известный в Испании спортивный юрист Тони Рока, который ведёт дела «Мальорки», весной говорил: клуб продешевил, продав его так рано. Сейчас он стоит 50 млн евро. Бедный Тони. «Реал» оценивает Асенсио чуть дороже. Фиксированная сумма выкупа (она же клаусула) составляет 350 млн.

Напомню, что у Неймара в «Барсе» клаусула составляла 222 млн. Но Флорентино Перес хочет переписать контракт, который был и так недавно перезаключён. Причина: надо сделать сумму отступных ещё больше! Неделю назад стало известно, что «Реал» собирается сделать Асенсио предложение с увеличением зарплаты, а также увеличением клаусулы – до 500 млн евро. Звучит безумно, но пример Неймара показывает, что всё может измениться очень быстро. Кажется, президент «Реала» строит долгосрочные планы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мальорка ФК Барселона ФК Реал Мадрид Эспаньол Марко Асенсио
Новости. Футбол
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