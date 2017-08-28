«Будет странно, если «Спартак» решит зарезать барана на удачу»

Экс-капитан сборной России и бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара», а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков продолжает разбирать самые актуальные темы российского футбола в качестве эксперта «Чемпионата».

1. В России точно будет новый чемпион?

— Не обязательно. Для «Спартака» в этом сезоне не всё ещё потеряно. К красно-белым может вернуться удача, отвернувшаяся после чемпионства, и они начнут набирать очки с тем же постоянством, с каким их теряют сейчас. Впереди двухнедельный перерыв, за который можно подготовиться и вернуть былую форму, чтобы ударно доиграть осеннюю часть чемпионата. А потом вдвойне усердно поработать на зимнем сборе и подтянуться к лидерам чемпионата.

2. Не пора ли «Спартаку» резать барана на удачу?

— Будет странно, если спартаковцы решат зарезать барана. Не знаю, кого им резать, но проблема не в проклятии, а в результатах. Нужно возвращать удачу работой, а не ритуалами. Сейчас будет время для того, чтобы исправиться и вернуться в верхушку таблицы. «Спартак» вряд ли устраивает девятое место.

3. Сколько наших клубов попадёт в евровесну?

— Про Лигу чемпионов я уже говорил – «Спартаку» и ЦСКА попались примерно одинаковые по силе группы, и обе вполне проходимые. Похожая ситуация у «Зенита» и «Локомотива» в Лиге Европы, но поскольку этот турнир ниже уровнем, выходить в плей-офф обязаны оба клуба. Выход из группы Лиги чемпионов – задача более сложная, но ЦСКА выступлениями в квалификации показал, что способен на это. За «Спартак» в этом плане тревожнее, он всё никак не придёт в себя. Но мы всё равно имеем хорошие шансы увидеть все четыре российских клуба минимум в Лиге Европы следующей весной.

5. «Ахмат» обыграл ЦСКА в результате ошибки судьи. Вы всё ещё против повторов?

— Мне ЦСКА в начале этого матча совсем не понравился. Слишком вальяжно и спокойно играли «армейцы», что, как правило, им не свойственно. Представляю, как было обидно болельщикам наблюдать за поражением любимого клуба на домашней арене, да ещё и в день рождения клуба. Что касается судейской ошибки, то она меня не убедила в нужности видеоповторов в футболе. Давайте теперь роботов вместо футболистов поставим и будем смотреть на игру без ошибок. Понимаю недовольство «армейцев», они имеют право говорить о несправедливости в конкретном эпизоде. Но проиграл ЦСКА не из-за арбитра. Вообще, не заметил, что в нашем чемпионате кого-то целенаправленно «убивают» судьи.

6. Виктор Васин – уровень ЦСКА?

— Виктор Гончаренко каждый день видит работу Васина на тренировках, и раз ставит его в состав, значит, уровню ЦСКА этот игрок соответствует. Вспомните, как Жору Щенникова «поливали» ещё недавно, а теперь он регулярно забивает. Братья Березуцкие тоже проходили через критику, а потом стали главными защитниками страны.

7. Чей «Ростов» круче — Кучука или Бердыева?

— Стили Кучука и Бердыева во многом схожи, потому «Ростову» не пришлось кардинально перестраиваться. Некоторые лидеры прошлогодней команды остались, а к ним добавились новые качественные исполнители. Ростовчане пока оставляют сильное впечатление и находятся вверху таблицы по праву. Уверен, высокая планка, заданная клубом за два последних сезона, до сих пор держится в сознании игроков. Люди хотят снова играть в еврокубках и бороться за верхние строчки таблицы чемпионата.

8. Манчини просит усиления. Кто ещё нужен «Зениту»?

— В прошлом сезоне «Зенит» зимой набрал футболистов на два состава и вылетел в первом же весеннем раунде Лиги Европы. Получается, усиление ушло в песок. Манчини, конечно, виднее, но со стороны кажется, что состав у «Зенита» сильный. Если кого и брать, то молодых игроков для ротации или какую-то звезду, которую сильно хочет видеть тренер.

9. Смолов — главный конкурент Кокорина в гонке бомбардиров?

— Главный, если со здоровьем у Феди будет порядок. Всем интересно посмотреть, как между собой конкурируют два друга, и приятно, что это наши ребята. Газеты ещё лет 6-7 назад анонсировали это соперничество, но вживую мы его так пока и не видели.

10. «Локомотив» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за золото?

— Сейчас да. Если «Локомотив» продолжит преследование до конца весенней части, то и на весь чемпионат станет конкурентом «Зенита». Главное – «железнодорожники» сами поверили в свои силы и продолжают наращивать обороты. Также приятно, что Юрий Сёмин активно подтягивает в состав молодых игроков, а опытные мастера вроде Игоря Денисова ведут их за собой.