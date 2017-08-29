«Зенит» хочет отправить Дзюбу и Нету в Турцию. Обзор дня

«Зенит» ищет клубы для Дзюбы и Нету, киевскому «Динамо» грозит техническое поражение. Об этом и другом – в обзоре дня.

«Зенит» предложил «Фенербахче» арендовать Дзюбу с правом выкупа

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба может продолжить карьеру в «Фенербахче». Руководство питерской команды предложило туркам арендовать 29-летнего футболиста с правом последующего выкупа, утверждает издание Sporx.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» действует до лета 2020 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость российского игрока в € 9 млн. В текущем сезоне Дзюба принял участие в пяти матчах российской Премьер-Лиги (два — с первых минут) и не отметился результативными действиями.

Довбня стал MVP 8-го тура РФПЛ, Кокорин — MVP августа

Голкипер «СКА-Хабаровск» Александр Довбня признан MVP 8-го тура российской Премьер-Лиги. Второе место занял полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, третье — форвард «Краснодара» Фёдор Смолов.

По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Довбня набрал 11 баллов. Также россиянин получил по 2 очка от читателей портала в опросах в соцсети «ВКонтакте» и странице проекта MVP. В сумме он набрал 15 баллов, Миранчук — 14, Смолов — 9.

На звание MVP 8-го тура РФПЛ также претендовали: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Тимофей Калачёв («Ростов»), Миха Мевля («Ростов»), Сергей Песьяков («Ростов»), Артур Нигматуллин («Амкар»), Родолфо («Ахмат»).

MVP августа признан форвард «Зенита» Александр Кокорин — 39 баллов. Второе место занял Алексей Миранчук — 26, третье — Тимофей Калачёв — 21.

«Фенербахче» объявил, что начал переговоры с «Зенитом» о трансфере Нету

«Фенербахче» на своём официальном сайте сообщил, что начал переговоры с «Зенитом» о переходе защитника Луиша Нету.

«Наш клуб, Луиш Нету и «Зенит» начали переговоры по трансферу игрока. Нету прилетит в аэропорт Стамбула сегодня в час ночи. Мы будем сообщать о дальнейших шагах», — говорится в заявлении «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб арендует Нету за € 500 тыс. При этом у «Фенербахче» будет возможность выкупить права на португальского футболиста за € 3 млн. Нету перешёл в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году.

Абденнур прошёл медобследование для «Зенита», но ждёт предложений других клубов

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур может отказаться от перехода в «Зенит». Абденнур уже прошёл медицинское обследование для петербургского клуба, но затягивает сделку, ожидая предложения от «Марселя» или одного из клубов АПЛ, утверждает RMC Sport.

Согласно источнику, представитель игрока находится в контакте с «Вест Хэм Юнайтед» и «Эвертоном».

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал с Абденнуром условия контракта. Питерцы хотели подписать с Абденнуром договор на два года, но сам игрок предпочёл однолетнее соглашение.

Абденнур перешёл в «Валенсию» из «Монако» летом 2015 года за € 22 млн. В составе «летучих мышей» он провёл 43 официальных матча.

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Ярмоленко

Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании контракта с нападающим киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко. Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, соглашение с украинцем заключено до 2021 года.

Ранее сообщалось, что руководители «Динамо» и «Боруссии» согласовали переход 27-летнего игрока за € 25 млн.

«Я очень благодарен киевскому «Динамо» за исполнение своей мечты, чтобы иметь возможность перейти в большой европейский клуб! Я буду работать на каждой тренировке, чтобы помочь «Боруссии» в достижении её конечной цели", — сказал Ярмоленко.

В текущем сезоне украинской Премьер-лиги Андрей Ярмоленко принял участие в 5 матчах, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

Киевскому «Динамо» засчитают техническое поражение за неявку на матч в Мариуполь

Киевскому «Динамо» засчитают техническое поражение за неявку на матч 7-го тура украинской Премьер-лиги с ФК «Мариуполь». Об этом в эфире программы «Великий футбол» на канале «Футбол 1» рассказал президент федерации футбола Украины Андрей Павелко.

«Всё должно быть по закону, закон един для всех. Мне ни в коем случае не хотелось бы, чтобы это были какие-то технические решения, — всё должно выясняться на футбольном поле. Но закон есть закон: он один для всех и все перед ним равны. У нас не будет никогда касты избранных, элитных. Первое, что должно быть в украинском футболе, — все равны перед регламентом. Решение по этому вопросу будет принимать КДК, но по всем канонам это техническое поражение», — сказал Павелко.

«Динамо» мотивировало отказ приехать на матч тем, что команда не получила гарантий безопасности, хотя в «Мариуполе» утверждают, что предоставили киевлянам официальные письма от службы безопасности Украины и национальной полиции. За 48 часов до матча «Динамо» обратилось к «Мариуполю» с предложением обменяться датами встреч, но получило отказ.