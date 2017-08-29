«Команда до конца не укомплектована». Кто ещё нужен Манчини

«Нам нужны новички, потому что с таким графиком, когда одна игра в четверг, а следующая в воскресенье, «Зениту» не хватает футболистов. Команда действительно недоукомплектована», – Роберто Манчини удивил своим комментарием на пресс-конференции после матча с «Ростовом». Казалось бы, петербургский клуб сделал уже покупок на два состава. Но итальянцу и этого мало. Перед началом сезона Манчини утверждал, что ему будет достаточно 25 игроков, чтобы спокойно выступать на три фронта – в Премьер-Лиге, Кубке России и Лиге Европы. Попробуем понять, какие же позиции хочет укрепить главный тренер «Зенита» в последние дни до закрытия летнего трансферного окна.

Вратари

Кто остался: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.

Кто пришёл: —

Кто ушёл: -

Вратарская линия – единственная, полностью сохранившаяся в петербургской команде с прошлого сезона. «Отмечу, что «Зениту» повезло, ведь все четыре голкипера очень сильны», – говорил Манчини с первых дней своей работы в Северной столице. Даже если Юрий Лодыгин, на которого вроде бы претендует «Лацио», покинет петербургский клуб, усиления не потребуется. За спиной Лунёва будут Кержаков-младший и Бабурин. Пока Бабурин получает практику в фарм-клубе «Зенита» в ФНЛ, однако, по мнению специалистов, он уже давно соответствует уровню РФПЛ.

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Помимо трёх-четырёх голкиперов в обойме Манчини есть сейчас 22 полевых игрока, то есть общее число футболистов как раз соответствует заявленному итальянским тренером. При этом основная обойма была сокращена, поскольку при Мирче Луческу она доходила до 30 человек. Кого-то «Зениту» удалось продать, а кого-то только отдать в аренду.

Защитники

Кто остался: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Доменико Кришито, Александр Анюков, Иван Новосельцев.

Кто пришёл (3 игрока): Эмануэль Маммана, Денис Терентьев, Дмитрий Богаев.

Кто ушёл (4): Николас Ломбертс, Ибрагим Цаллагов, Вукашин Йованович, Евгений Чернов.

В обороне у сине-бело-голубых продублирована каждая позиция. Между собой конкурируют центральные защитники Иванович, Маммана, Нету, Новосельцев и фланговые Смольников, Кришито, Анюков, Терентьев. Кроме того, летом вернулся в родной клуб Богаев, который в начале сентября должен приступить к тренировкам после полученной на сборах травмы. Возможно, Манчини был бы рад ещё одному левоногому защитнику как сменщику Кришито, но эту роль при необходимости может исполнить и Жирков, пусть даже тренер видит его скорее полузащитником.

Новый центральный защитник действительно понадобится «Зениту» в случае отъезда в «Фенербахче» Луиша Нету. Португальца, по-видимому, заменит Аймен Абденнур, но, похоже, ситуация с ним начинает напоминать историю несостоявшегося перехода Костаса Маноласа. По информации зарубежных СМИ, Абденнур затягивает трансфер, надеясь на предложение из АПЛ или от «Марселя».

Вообще, Абденнур – сомнительная кандидатура для «Зенита», учитывая, как тунисец играл в «Валенсии». Летняя селекция при Манчини радовала тем, что сине-бело-голубые брали молодых, но уже достаточно качественных игроков, обладающих потенциалом на трансферном рынке. Абденнур в эту концепцию совершенно не вписывается. Пожалуй, сине-бело-голубым было бы лучше вернуться, например, к кандидатуре 23-летнего Хермана Конти. Ещё месяц назад в Аргентине писали, что «Зенит» закрыл сделку по Конти и заплатит 4 млн евро. Рослый Конти напоминает фактурой Сесара Наваса – только побыстрее. Прошлый сезон аргентинской Примеры он отыграл просто здорово.

Полузащитники

Кто остался: Олег Шатов, Юрий Жирков.

Кто пришёл (6): Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа.

Кто ушёл (10): Хави Гарсия, Артур Юсупов, Виктор Жулиано, Мигел Данни, Эрнани, Жозе Маурисио, Роберт Мак, Александр Рязанцев, Алексей Евсеев, Йоан Молло.

Манчини, как правило, использует тактическую схему 4-4-2. Для неё есть по два кандидата на каждую позицию и в полузащите. Даже если отнести к потерям «Зенита» Йоана Молло, отправленного по воле итальянского тренера в фарм-клуб.

Центр поля готовы закрыть Паредес, Ерохин, Краневиттер и Нобоа. На флангах есть возможность использовать универсала Кузяева, а также Жиркова, Шатова и новичка Ригони по прозвищу Ракета. Возможно, Манчини нервничает из-за неосуществлённого перехода из «ПСЖ» на правах аренды Лоренцо Кальегари. По последней информации, Кальгери продолжит карьеру в «Дженоа». Вот только трансфер Кальегари был бы уместен при условии, что кто-то другой покинет «Зенит». Допустим, француз мог бы быть заменой Нобоа, если бы подтвердились разговоры о возвращении эквадорца в «Рубин». Перегружать состав центрхавами бессмысленно, тут и трёх фронтов не хватит, чтобы все получили нормальную практику.

Ракета для Манчини. Аргентинец, которого хочет купить «Зенит» Роберто Манчини знает аргентинский рынок не хуже, чем итальянский. Теперь главный тренер переманивает в «Зенит» Эмильяно Ригони.

Нападающие

Кто остался: Артём Дзюба, Александр Кокорин.

Кто пришёл (3): Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз, Андрей Панюков.

Кто ушёл (2): Александр Кержаков, Лука Джорджевич.

Пять нападающих на два места в основе – вполне достаточно. При модели 4-3-3 вингеров способны сыграть и Шатов с Ригони. Понятно, что на сегодняшний день основную пару форвардов «Зенита» составляют Кокорин и Дриусси. Рвётся в стартовый состав Полоз, а шансы Панюкова объективно пониже.

Запутанной выглядит ситуация с Дзюбой, которого слухи отправляют то в «Локомотив», то в «Краснодар», то в «Фенербахче». В отличие от рокировки Нету – Абденнур не совсем понятно и кто может прийти на смену центрфорварду. Французские СМИ написали об интересе «Зенита» к 23-летнему нападающему «Бордо» Гаэтану Лаборде. Наверняка это креатура спортивного директора Константина Сарсании, хорошо знакомого с французским рынком, руководством «Бордо» и агентом Лаборде. Не удивит, если петербургский клуб вернётся и к кандидатуре своего воспитанника Максима Канунникова, ведь у «Рубина» непростое финансовое положение и казанский клуб готов рассматривать предложения.

Как видим, «Зенит» укомплектован достаточно. О приобретении одного-двух новичков имеет смыл рассуждать только после расставания с Нету и Дзюбой. Значит, Манчини стоит оставить трансферную тему до зимы и решать свою тренерскую задачу – создать топовую команду из 25 достаточно сильных игроков.