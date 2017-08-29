«Искал объявления по работе грузчиком». Человек, остановивший «Спартак»

Главное, что надо знать о прошедшем туре РФПЛ, – вдохновенная игра 30-летнего голкипера «СКА-Хабаровск» Александра Довбни. По его воротам спартаковцы нанесли 32 удара (14 в створ), но голов так и не забили. «Довбня нас просто спас», – сказал после матча гендиректор «СКА-Хабаровск».

– Я после каждой игры смотрю матч целиком вне зависимости от результата, — говорит Александр. — С телефона вывожу изображение на телевизор, ложусь на диван и подмечаю для себя моменты. Иначе смотрится со стороны.

Довбня Александр Вячеславович



— Родился 10 апреля 1987 года в Москве. Занимался в школах «Комета», «Нефтяник», «Спартак-2» и «Футбольное дело».



— Первой профессиональной командой стала финская «Хака». Попал туда в 2006 году, оказавшись на сборах в Финляндии с «Футбольным делом» и приглянувшись местному тренеру. По его словам, зарплата в «Хаке» была 1000 евро в месяц.



— После этого переходил в «Сибирь», а потом в «Нижний Новгород», но не играл в обоих клубах.



— Следующие команды – «Подолье», «Торпедо» (Москва), «Луч-Энергия», «СКА-Хабаровск».



— Достижения: серебряный призёр чемпионата Финляндии (2007), обладатель Кубка ФНЛ (2014).

«Играем сначала в 3:00, потом в 18:00»

– Самый опасный удар из 32, которые нанёс «Спартак»?

– Адриано пробил между ног Димидко – я успел среагировать. Ну и удар Промеса, который сместился с левого фланга и зарядил чуть выше дальней девятки.

– После того как Адриано не забил с метра, вас показали крупным планом. На лице было какое-то невероятное спокойствие. Вы всегда такой?

– Я очень вспыльчивый человек в обычной жизни, но на поле сохраняю спокойствие. Я ведь на последнем рубеже. От меня должна исходить уверенность, чтобы защитникам было со мной комфортно.

– Многие вратари орут на партнёров, но не вы. Почему?

– Мы делаем одну работу. Каждый может ошибиться. Я подсказываю, но без «пихача».

– «Пихач» же бодрит. Особенно молодых.

– Мне кажется, на молодых вообще не надо кричать. Их наоборот надо поддерживать. Если на ребёнка наорёшь, он начинает нервничать.

– Почему атаки вашей команды длились не многим более трёх секунд? Особенно во втором тайме.

– Две последние игры получились тяжёлыми. Может, не восстановились. Просто мы впервые прилетели за два дня до игры в Питер на матч с «Тосно». Перестроились там, потом ещё раз дома. Сначала играли по хабаровскому времени в 3:00 ночи, а потом в 18:00. Эти часовые пояса влияют на футболистов. Некоторые живут по московскому времени.

– А вы?

– В этот раз я очень тяжело перестраивался. Три ночи не ложился, а потом сутки отсыпался. Перед игрой встал в 13:00. Нам даже в Москве играть легче, чем следующий затем матч.

– Употребляете снотворное для сна?

– Я не принимаю, но многие пользуются.

– А почему вы отказались?

– Ещё играя во Владивостоке, попробовал в самолёте. Потом голова болела.

«Не получаешь три месяца зарплату, а потом тебе дают четверть»

– Что стало с футболкой с воскресного матча?

– Ничего. Отправилась в стирку. Надену на следующей игре.

– Экономно.

– У нас на каждый матч по две майки – всё по регламенту. А так, можешь себе отдельно заказать футболки и делать с ними, что угодно.

– Что происходило в раздевалке после матча со «Спартаком»?

– Я пришёл последним, потому что общался и фотографировался с болельщиками. Хорошо, что меня с поля увели скромненько.

– Что значит скромненько?

– Подошли и сказали: «Дайте Довбне помыться. Он выйдет и продолжит фотографироваться и раздавать вам автографы. Подождите 20 минут». Так и произошло.

– Партнёры уже подкалывали, что селекционеры «Реала» за вами вылетели?

– Пока не шутили. У нас сейчас три выходных, эмоции утрясутся, и все забудут.

– Агент вам говорил о возросшем внимании со стороны клубов?

– Он мне звонил, когда я уже лёг спать. Договорились пообщаться на следующий день, но ещё не разговаривали.

– Один матч способен изменить карьеру футболиста?

– Возможно, но я долго к этому шёл. В какой-то момент уже не думал, что окажусь в РФПЛ. Но со СКА мы сделали что-то невероятное. Я благодарен всему Хабаровскому краю, губернатору, замгубернатора и тренерскому штабу за то, что они поверили в нас. У нас всех закончились контракты. Неизвестно, где бы мы были, если не остались бы в СКА.

– Прямо у всей команды заканчивались соглашения?

– Было три-четыре человека, у которых оставались действующие контракты.

– Вы хвалите край, губернатора и даже его зама. Говорите, словно в клубе нет долгов по зарплате.

– А у нас их и нет. Я в клубе полтора года – ни разу задержек не было.

– Такое возможно в ФНЛ?

– Да, после Финляндии это вторая команда, где я получаю зарплату день в день. Так же было в «Торпедо». А во Владивостоке мы получали раз в три месяца, бывало раз в полгода. Доходило до того, что мы получали половинку половинки.

– Это как?

– Ну вот так. Ждешь зарплату три месяца, а потом тебе дают четверть. А ты снимаешь квартиру, семья, двое детей. А питание даже дороже, чем в Москве.

– В итоге всё выплатили?

– Да, через какое-то время.

«Ты здесь никому не нужен». Как в России умирают клубы «Луч-Энергия» из Владивостока — ещё один пример того, как искусственное поддержание жизни в клубе убивает любовь к футболу в стране.

«Григорян сказал: «Да, Саш, не проблема – езжай»

– Благодаря кому вы заиграли на уровне РФПЛ?

– Благодаря жене. Она отговорила меня бросить футбол.

– Откуда взялись такие мысли?

– В 2008-м приехал из финской «Хаки». Думал, что я в полном порядке. Всё-таки поиграл в Кубке УЕФА, призёр чемпионата Финляндии, ещё молод. В России меня отправили на просмотр к Красножану в «Спартак-Нальчик». Я прошёл два сбора: просмотровый и с основной командой. Из разговора с тренером было ясно, что клуб планировал меня подписать и отдать в аренду. Сорвалось. Контракт не подписали, а трансферное окно закрылось. Я никуда не устроился, а у меня жена и маленький ребёнок, которых нужно кормить. Сказал: «Всё, пойду работать куда получится». Искал объявления по работе грузчиком, в «СпортДепо» хотел устроиться.

Фото: fcska.ru

– Как жена отреагировала?

– Сказала: «Ты сумасшедший? Полжизни отдал футболу. Иди тренируйся».

– Пошли?

– Помог Алексей Гаращенко – друг и крёстный моих детей. Он работает в футбольном клубе «Смена» в Капотне. Тренер вратарей со мной занимался, чтобы я хоть как-то поддерживал форму. Алексей даже договорился с тренером МВД. Я с ними тренировался, и меня взяли в первую лигу. Через неделю команда закрылась.

– Ох...

– На меня вышли агенты и предложили просмотр в «Сибири». Я согласился, приехал, и меня подписали на полгода. Всё это время я отсидел в запасе. Тогда играл Чепчугов, команда вышла в РФПЛ, и меня списали. Отправился в «Нижний Новгород» к Григоряну.

– Это при вас случился тот легендарный матч «Нижний Новгород» – «Волга», когда защитник Полянин отпрыгивал от мяча и утверждал, что его ослепил прожектор?

– Я тогда ещё числился в команде, но уехал, так как не играл. Плюс существовали задержки по зарплате, а у меня как раз родился второй ребёнок, дочка болела, и у самого на ноге был сломан палец. Лежали в больнице. Когда нас выписали, я отпросился у Александра Витальевича в Москву. Всё-таки зарплату не платили, а квартиру снимать дорого. Оставалось семь дней до конца чемпионата. Григорян сказал: «Да, Саш, не проблема – езжай».

Григорян: один человек сказал: «Большую часть Премьер-Лиги ты проболтал» Самый эпатажный тренер Премьер-Лиги (теперь уже бывший) – о своей отставке, шутках и прощании с «трусом Базелюком».

«Руководство утверждало, что мы тренируемся. Это была неправда»

– В «Нижнем» вы так и не заиграли.

– Должен был поехать на просмотр в «Торпедо», но у меня и там не получилось. Подвернул голеностоп – разрыв связок.

– Фатальная непруха. Как вышли из этого болота?

– Подписал контракт с клубом второй лиги «Подолье». Отыграл полгода и попал в «Торпедо» на просмотр от агента Альтмана. Там даже одна история приключилась.

Знаете ли вы, что…



Фамилия Довбня ведет своё начало от прозвища Довбня. Прозвище Довбня этимологически связано со славянским глаголом «долбить» и в переводе с украинского означает «молот, колотушка». Вероятно, это прозвище относится к так называемым профессиональным именованиям, указывающим на род занятий человека. Так, Довбней могли прозвать плотника, работника по дереву или того, кто изготавливал молотки. Однако в переносном значении довбней называют несообразительного человека, так что прозвище Довбня могло характеризовать человека, у которого были проблемы с усвоением информации.

– Расскажите.

– Мой агент предложил: «Гляньте вратаря Довбню, играл там-то, там-то». Ему сказали, мол, старый уже, 24 года. Альтман ответил: «Просто посмотрите один день на него, если вам не понравится, я лицензию сдам, не буду больше агентом».

– Кто тогда работал в «Торпедо» тренером вратарей?

– Дасаев. За два-три дня я ему приглянулся, и меня забрали из «Подолья». Подписал контракт на два с половиной года, отыграл год-полтора. Пришёл новый тренер, на меня не рассчитывал, и тут звонит Григорян: «Поедешь в аренду во Владивосток?» Так я оказался в «Луче-Энергии».

Как это работает. Тренеры вратарей РФПЛ О тренерах вратарей мало что известно. Так было до тех пор, пока не вышла эта статья.

– Клуб вас даже выкупил, но потом пытался от вас избавиться. Почему?

– Я не первый год выступал в этом городе и клубе. Мы выиграли кубок ФНЛ, дошли до полуфинала Кубка России, обыгрывали «Рубин», сделали им историю, получили звание «мастеров спорта». По меркам Дальнего Востока у нас были копеечные зарплаты на тот момент. Вот как говорят? Подпишет футболист контракт, а потом ноет, что ему мало платят. Ему говорят: «Ну ты же сам контракт подписал, твоя подпись? Вот и всё». Так же должно быть и у руководителей клубов. Они ведь сами подписывают контракт с футболистом, а потом он оказывается не нужен. В таком случае заплатите то, что положено по соглашению. Вместо этого начинается: «Пойми, у нас ведь клуб выживает…»

– Почему исполнительный директор Голубчиков хотел избавиться именно от вас и Колычева?

– Как обычно: кто больше говорит, тому и достаётся. Хотя Колычев просто попал не в то время.

– А вы?

– Я написал заявление на клуб в КДК, так как не платили полгода. Никогда не молчал, если мне что-то не нравилось. Мы не выходили на занятия. Руководство утверждало, что мы тренируемся. Это была неправда. Мы не работали три или четыре дня. Говорили им, что это продлится до тех пор, пока нам деньги не заплатят. Потом половина игроков пошла тренироваться, половина – нет.

– При Голубчикове вашу подпись подделывали?

– Не-не, с чем-то в трудовой накосячили. Знаю, что после этой истории Голубчикова на полгода отстранили от футбола.

– Вы тоже покинули «Луч»?

– Я хотел поехать во вторую лигу в «Смоленск», но меня не смогли заявить из-за неправильного увольнения. Хотя тренировался хорошо, были двухразовые тренировки, жил в Смоленске около месяца, даже семья приезжала. После этого опять позвонил Григорян, позвал в «СКА-Хабаровск». И вот я здесь.

***



– Кто является самым известным болельщиком «СКА-Хабаровск»?

– Борис. Посещает все игры, общается с футболистами, бывает на тренировках. Он всегда нас поддерживает. Иногда даже на сборы приезжает.

– За свой счёт?

– Да.

– Он бизнесмен?

– Трудяга.

– Я думал, что самым известным болельщиком назовёте рэпера, из-за которого «СКА-Хабаровск» стали искать в Интернете в три раза чаще.

– Я смотрю на людей, которые находятся рядом с командой, которые поддерживают нас. Они по сути живут в коллективе. Рэп-баттлы? Не моё.

«Не то». 5 главных причин провала «Спартака» Момент, когда на «хорошую игру» уже наплевать.