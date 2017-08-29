«Ростов» учит, как разбивать игру «Зенита». Вся тактика 8-го тура РФПЛ

«Зенит» испытывает проблемы со взломом массированной защиты

«Ростов» прошёл проверку топ-клубом и съел атаку «Зенита», что на числах особенно показательно. 0 ударов в створ за весь матч, 1 удар вообще за первый тайм, 1 точная проникающая передача из финальной трети… и 29 навесов. Лишь однажды пятёрка защитников «Ростова» допустила ошибку – Мацей Вилюш выдернулся из линии и застыл, после чего Ерохин выкатил передачу в его зону – однако даже тогда удар Кокорина заблокировал Сверрир Ингасон.

Ингасон, блокировавший 5 ударов по воротам «Ростова» за матч – главная причина итоговых 0:0. Вернее, игрок стилистики Ингасона (хотя и сам исландец был традиционно смел и эффектен). Система «Зенита» Манчини подразумевает, что передачей из глубины на Кокорина, Дриусси или Полоза будет выдернут и крайний защитник – скорее всего, он пойдёт встречать передачу из глубины, – и крайний центральный, который выдернется на форварда. Тогда, вероятно, пас в штрафную из-под защитника или после обыгрыша рождает ситуацию 1v1 в штрафной, когда второму форварду остаётся перегнать только второго центрального защитника.

Сложно, да? Проще говоря – при традиционных атаках «Зенита» у соперников, играющих 4-Х-Х, в штрафной остаётся страховать лишь один защитник. Модуль «Ростова» подразумевает, что в центре при любом раскладе, откуда бы ни пошла атака, страхует Ингасон. И исландец идеально адаптировался к своей роли самоотверженного викинга – самые опасные атаки «Зенита» заканчивались на нём.

«Ростов» практически не дал «Зениту» свободного пространства, а когда давал – моментально проводил работу над ошибками. В конце первого тайма «Зенит» здорово использовал перегруз зоны – Паредес увидел слева одинокого Кришито и перевёл мяч на него. Важно отметить, что даже здесь «Зенит» в лучшем случае претендовал на навес в штрафную, а подачи не очень эффективны в современной игре. Особенно когда ты сажаешь Артёма Дзюбу на трибуну и вешаешь лапшу про его травму.

В том моменте немного недоработал Тимофей Калачёв: при таком построении инсайд может садиться шестым защитником и страховать латераля. Однако спустя буквально 15 секунд Калачёв осознал свою ошибку и сыграл с Кришито плотнее при новом навесе, после чего не отпускал итальянца до перерыва.

Вот чем силён «Ростов» – даже 36-летний лидер команды, поигравший у Курбана Бердыева, готов анализировать игру и менять её прямо по ходу матча. Процесс обучения команды у Леонида Кучука не остановился и прогрессирует дальше. Не надо пренебрежительно называть эту команду «автобусом».

«Спартак» впервые в сезоне играет по схеме 3-5-2

Год назад Массимо Каррера хотел, чтобы «Спартак» расставился по тактике 3-5-2, но после двух матчей быстро остыл – свои идеи он принёс в угоду комфорту Квинси Промеса, которому было неудобно на новой позиции. Возвращение к любимой тактике Каррера явно сделал, основываясь на последних результатах команды и провальной игре в середине поля: при 4-2-3-1 любая комбинация игроков из Глушакова, Пашалича и наевшегося (в каком угодно смысле) Фернандо выглядела уязвимой.

Самое печальное, что даже толком оценить тактическую перестановку нельзя. Фернандо своими передачами отрезал 131 соперника, не выпадал при непривычной схеме Квинси Промес, а каждая длинная передача в сторону Луиса Адриано выбивала у «армейцев» синий экран – но здесь скорее сказывается фактор слабости СКА, особенно в последние полчаса. Три человека в громадной зоне между линиями? Да, всё нормально.

Пока можно отметить лишь некоторые детали игры в 3-5-2:

1. «Спартак» чаще атаковал через фланг Ещенко. По Pack+Rec Ещенко набрал 153 очка, а своими передачами отрезал 105 оппонентов – сильная статистика для крайнего защитника. Особенно сильная, если понять, что Ещенко чаще Комбарова смещался с мячом в центр и искал варианты в первую очередь тоже в центре.

2. Распределены роли между Денисом Глушаковым и Марио Пашаличем – номинально они делают одну работу, но по-разному. Глушаков больше помогает флангу, часто открывается на левой бровке (отсюда числа Комбарова значительно меньше, чем у Ещенко), Пашалич больше работает в центре. Глушаков при атаках активно заполняет штрафную, часто оказываясь на передней линии вместе с Адриано и Промесом, Пашалич же работает в поддержке. Один из опасных моментов «Спартака» здесь показателен: Глушаков открывается под заброс Ещенко вместе с Адриано, а Пашалич врывается в штрафную из глубины. На таких рывках хорват создал оба своих опасных момента.

3. Квинси Промес – снова свободный художник. В схеме 4-2-3-1 голландца не ограничивали, не привязывали к конкретной позиции, и Промес очень много работал в «зоне 14» перед штрафной. При 3-5-2 роль Промеса была сохранена: он так же часто уходил в глубину, при этом брал игру на себя и активно стрелял по воротам. Правда, дальние удары Квинси не нужно переоценивать – вероятность того, что из них родился бы гол, очень низка. 7 его ударов натянули на 0,17 xG, но Александра Довбню за сейвы после ударов Промеса уже чуть ли не канонизировали.

«СКА-Хабаровск» ужасен при игре без мяча

Переход «Спартака» на 3-5-2 помог красно-белым достичь неизведанного – впервые в сезоне выиграть центр поля. Недостаток класса и тактической подготовки игроков СКА был очень заметен, но в первом тайме хабаровчане защищались организованно – Габулов и Маркович отходили при защите на фланги, формируя расположение 5-4-1, а подходы «Спартака» заканчивались до штрафной. Однако с 60-й минуты СКА начал плыть, как Конор Макгрегор после четвёртого раунда, а центральная ось уже пустила кровь.

Калинский и Дедечко играли, как изощрённые самоубийцы. Они авантюрно выбрасывались прессинговать (особенно Калинский), после чего одна длинная передача рождала громадный разрыв. Они сами выключали себя из игры, как Дедечко в середине второго тайма – проиграв позицию Луису Адриано, полетел исправлять ситуацию, прыгнул в подкат и просто выключился из эпизода. Они играли очень некомпактно, а моментов, когда одним пасом отрезается весь центр и атака «Спартака» остаётся против пятёрки защитников, стало очень много. Плюс подсела защита – если до 60-й минуты страховать опорную зону успевали Пуцко и Димидко, то в финальные полчаса они всей линией откатывались назад.

Алексей Поддубский ещё и помог «Спартаку» своими заменами, ослабив фланги в игре без мяча. Казанков и особенно Корян перемещались по полю, не как велит инсайдам схема 3-4-3 (5-4-1 и расположение на флангах полузащиты), а именно как инсайды, ближе к центру – из-за этого приходилось выдёргиваться крайним защитникам, создавалось больше свободных зон, куда «Спартак» охотно доставлял мяч. Так что слова Поддубского после матча о том, что «Спартак» позволил хабаровчанам меньше, чем «Зенит», не совсем верны – это СКА откровенно поплыл в последние полчаса против «Спартака».

Васин допустил ключевую ошибку ещё до гола

Виктор Гончаренко всячески старается маскировать недостатки Васина, ставшего лидером Премьер-Лиги по количеству допущенных голевых ошибок (6 за сезон – лидерство сомнительное). Тренер ЦСКА сбивает давление на Васина, переводит стрелки на судей, учит защитника быть толстокожим и маскирует недостатки тактикой – перевод Василия Березуцкого в центр обороны, а Васина на позицию правого центрального защитника помог добавить в качестве игры сзади. Страхующий Васин слабее, чем выбрасывающийся, что и доказал гол в ворота ЦСКА, когда Василий Березуцкий выбросился на игрока с мячом, а Васин убежал закрывать его зону.

Но важнее для понимания ошибка Васина, с которой началась контратака грозненцев.

Играя правого центрального защитника, Василий Березуцкий часто поднимался на чужую треть, становясь лишним атакующим игроком ЦСКА и обеспечивая контрпрессинг. Например, в стартовом матче с «Анжи», где Березуцкий был ПЦЗ, защитник стал лучшим по Packing-статистике и отрезал 15 соперников из финальной трети, что дико для центрдефа. С Васиным, высоко помогающим атаке, эксперимент прошёл впервые – Виктор то располагался на одной линии с Натхо, то даже забегал к линии чужой штрафной.

Дважды за матч новое расположение Васина сыграло ключевую роль: сначала он накрыл Митришева в подкате и запустил вторую волну атаки, которая кончилась двумя ударами Щенникова, а потом – привёз контратаку в борьбе с тем же Митришевым. Во втором тайме Васин уже не поднимался так высоко – вероятно, из-за установки Гончаренко. Тренер получил ещё один сигнал: ни на одной из позиций Васин пока не может стать Березуцким. И это не из-за слабых навыков, а из-за ментальной неуверенности, что становится всё очевиднее.

Центр «Локо» с Антоном Миранчуком ничуть не лучше, чем с Тарасовым

Братья Миранчуки – одна из главных причин следить за нынешним «Локомотивом»: Алексей уже стал звездой нашего чемпионата, пока немного недооценённой, теперь настаёт и время Антона. Против «Урала» Антон Миранчук был так же полезен в атаке, как брат – сделал голевую передачу на Алексея пяткой, активно включался на угловых у чужих ворот, а однажды даже пробил после корнера, находясь в статике. В прессинге на чужой трети Антон Миранчук тоже был неплох. Однако сзади Миранчук пока печален.

Как и в случае с голом в ворота ЦСКА, не надо кидать все помидоры в Гилерме – да, вратарь слабо среагировал на дальний удар, но важнее то, как «Локо» дал допустить удар. Уже не впервые «железнодорожники» непонятно встречают атаки соперника двойкой хавбеков – почему-то они располагаются перед соперником параллельно боковой линии, а не лицевой, и оставляют коридоры между собой. Так было в двух дерби, когда Денисов и Тарасов открывали пространство для передач Головину, так случилось и против «Урала», причём здесь коридоры были особенно громадными – Антон Миранчук увлекается атаками намного чаще. Давать такую свободу Эрику Бикфалви, одному из главных царей андеграунда РФПЛ, смертельно.

Решить проблему конкретно с использованием обоих Миранчуков может постоянный переход на 4-2-3-1, где атакующую тройку составят братья и Фернандеш. Но важнее решить проблему позиционной обороны в целом, которая остаётся у «Локомотива» независимо от схемы и конкретных исполнителей. Это вообще феномен старта сезона – испытывая серьёзные проблемы с организацией игры без мяча, «железнодорожники» прут наверх и даже начинают думать о конкуренции с «Зенитом».

Бердыев пробует в полузащите Лестьенна

В «Рубине» Курбан Бердыев верен своему симбиозу схем – 5-3-2 при обороне, 3-4-3 при атаке – и упорно ищет того самого игрока, который будет исполнять гибридную роль. В «Ростове» таким был Александр Ерохин, в «Рубине» уже перепробованы Рочина, Цакташ и Жемалетдинов. Теперь настала очередь Максима Лестьенна. Бельгиец – главный индивидуалист в составе нынешнего «Рубина», однако в тактическом плане он сыграл с «Тосно» полезно. Лестьенн неплохо взаимодействовал с Морицем Бауэром, отходил страховать Бауэра, когда швейцарец готовил подачи в штрафную. А при длинных передачах, ставших традиционным способом «Рубина» начинать атаки, Лестьенн вместе с Караденизом подстраивался под Канунникова за его спиной. Причём казанцы приготовили ещё одну идею – один из атакующей тройки ловит скидку Канунникова, второй сразу начинает движение за спину защитникам.

При этом Лестьенн всё же кажется неподходящим кандидатом именно на роль «гибридного хавбека», каким был Ерохин. В такой конфигурации главная работа такого игрока – без мяча: закрывать зоны, искать пространство, правильно открываться. Packing-статистика Лестьенна скромна даже для такой роли – 3 отрезанных соперника передачами и 11 на приёме передач (у Карадениза, больше работающего в атаке – 17+61). Лестьенн полезен в первую очередь с мячом в ногах, он яркий индивидуалист, которому привычнее быть в такой схеме именно Караденизом. Но, как и Рочину, Лестьенна Бердыев пробует запереть в схемы – и это тот случай, когда игроки хотят быть полезными, но лучше будут чувствовать себя в другой команде. Где больше творчества.

Классон и Смолов вдвоём на передней линии

«Динамо» подготовилось к матчу в Краснодаре и попробовало сильнее насытить центр за счёт крайних защитников, Терехова и Цаллагова, меньше работавших без мяча на флангах, но не помогло даже это – «Краснодар» разбил «Динамо» именно через центральную зону. С учётом того, как часто Зотов оставлял Самба Сова разрушать в одиночку, это не должно смущать, но интересен план бомбёжки по центру бело-голубых. Перейра, традиционно великолепный в поиске пространства между линиями, идеально занимался своей работой, а уругвайцу одновременно предлагали себя на острие и Классон, и Смолов.

Обратите внимание на расположение игроков «Краснодара» на скриншоте. Перейра, читающий игру на ход вперёд, получит пас между линиями и сразу приготовится отдать в один из коридоров между центральным защитником и крайним – в один вклинился Классон, во второй Смолов. Они часто предлагали себя на одной линии, причём Классон чаще двигался в свободные зоны – Смолов больше работал в статике.

Виктора Классона нужно отметить по матчу особо. Если Смолова малость перехваливают, то Перейру и Классона недооценивают, хотя оба – одни из лучших игроков Премьер-Лиги по умению и самим насыщать пространство между линиями, и находить коридоры для партнёров. Против «Динамо» швед был хорош в поиске пространства: в дебюте матча Классон сделал два сильных открывания, ворвавшись в свободные зоны, в середине первого тайма – сместился в глубину, нашёл между линиями Перейру, что привело к голевому штрафному, а в начале второго – снова открылся на одной линии со Смоловым, стянул на себя двух защитников и выкатил предголевую передачу. Опять же в свободную зону. Для таких игроков, как Классон, соперники вроде «Динамо», дающие очень много кислорода, идеальны. Как и в целом для «Краснодара».

В материале использованы данные Wyscout, Opta, Understat и паблика «Пыльный чердак».

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