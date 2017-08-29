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Станислав Черчесов
Текст: Алина Матинян
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Марио, ты же бразилец! Рассчитывай силу паса, партнёр у тебя российский!»

Возвращение Андрея Лунёва и недовольство Станислава Черчесова – в репортаже с тренировки национальной команды.
29 августа 2017, вторник. 14:53 Футбол

Утро в Новогорске началось с хороших новостей. Вратарь Андрей Лунёв вернулся из Италии после медобследования, которое не выявило значимых проблем с коленом, прибыл в расположение сборной и сразу приступил к тренировкам в общей группе. Из 24 человек отсутствовал лишь Павел Могилевец, оставшийся на базе проходить физиотерапевтическое лечение.

Занятие началось с разминки, в которой принимали участие оставшиеся 23 футболиста команды. Через 15 минут от общей группы отделился Владимир Гранат. Ещё через четверть часа бега вокруг поля он и вовсе покинул тренировку.

Вторая половина занятия была полностью посвящена атакующим действиям и выходу из обороны в нападение.

– Атака начинается с защитников, – кричал тренер Мирослав Ромащенко, максимально подробно разжёвывая каждому игроку его задачу на поле.

Наигрывалось два состава в три центральных защитника и два нападающих. В первом варианте атаки должны были завершать Алексей Миранчук и Антон Заболотный, с выбегающим из глубины Далером Кузяевым, во втором – Магомед Митришев и Владимир Ильин, с так же подключающимся Кириллом Панченко.

На протяжении всей тренировки Станислав Черчесов практически не вмешивался в объяснения Ромащенко. Лишь несколько раз он выходил в центр и устраивал разбор полётов. Например, когда эмоционально рассказывал Кузяеву, как надо принимать мяч и отправлять его в ворота (удивительно, но после этого Далер действительно начал забивать). Или когда умолял Антона Заболотного закончить атаку голом в ворота Лунёва, а тот всё равно отправлял мяч над перекладиной.

– Так только баранов можно обыграть! – совсем разозлился Черчесов, когда очередной момент закончился ничем. Потеряв терпение, он выбежал на поле и стал сам показывать, как надо выполнять упражнение.

Досталось и защитнику Марио Фернандесу, который казался немного потерянным из-за языкового барьера, но при этом старательно бегал по правому флангу.

– Марио, ты же бразилец! Рассчитывай силу паса, партнёр же у тебя российский! – кричал Черчесов.

Черчесов вызвал в сборную 14 дебютантов. Кто все эти люди?
Станислав Черчесов пригласил столько дебютантов, что наберётся на целый состав для «товарняка» с «Динамо».

Участие в тактическом занятии принимали и голкиперы, поочерёдно сменяя друг друга. Первым блокировать удары партнёров вышел Александр Селихов. Но у него едва ли была возможность проявить себя – мяч лишь изредка доходил до нападающих, тем более до штрафной.

– Ты мяч-то ловил? – посмеялся Андрей Синицын, меняя его на воротах.

Голкиперу «Краснодара» повезло больше. Миранчук, Заболотный и Кузяев, разобравшись с тренерской установкой, уже на быстрых скоростях один за другим заканчивали атаки ударами в створ.

– Изи катка, – усмехнулся Синицын, когда пришло время меняться с Андреем Лунёвым. И через минуту пропустил от Кузяева.

После тренировки первым пообщаться с журналистами вышел нападающий Антон Заболотный.

— Вызов в сборную – пока пиковая точка в вашей карьере. Какие впечатления от первых тренировок?
— Для меня вызов – приятное событие в жизни. Хочу оправдать надежды тренерского штаба, возложенные на меня. Постараюсь пробиться на чемпионат мира. Первые две тренировки прошли замечательно. Первая – нагрузочная, вторая – больше по тактике. Прорабатываем действия, узнаём партнёров. Посмотрим, как будет в игре.

— Какой был самый сложный момент в вашей карьере?
— Вырваться из ФНЛ и выйти в Премьер-Лигу, закрепиться там. Пройден большой этап, я шёл к этому очень долго. Я много работал на тренировках и, думаю, заслуженно получил этот вызов.

— Журналисты считают, что мало кто останется в основе из этого состава. Это на вас давит?
— Нет. У каждого есть шанс. Иногда игроки из не лучших клубов попадают в элиту и становятся лучшими. Думаю, тренерский штаб не будет этому препятствовать. Если игрок хороший и поможет сборной, они не будут сами себе вредить.

— «Тосно» в прошлом году был принципиальным соперником «Динамо». Сейчас сборная играет с «Динамо». Это добавляет вам мотивации?
— Мотивация никогда не падает, особенно с таким соперником. Но в сборной другая задача – за маленький срок сыграться, понять, как кто играет. Важно то, какую игру мы покажем.

— Игра с клубом не создаёт впечатлениея сниженного уровня футбола?
— Для меня это такой же матч. С другими командами у меня была бы такая же мотивация, желание забить, победить.

— Показалось, что Черчесов был недоволен какими-то моментами во время тренировки.
— Это рабочие моменты. Он пытается донести до нас свою концепцию футбола. Вторая тренировка – не показатель. В клубах тренеры могут по-другому видеть футбол. А то, как он доносит эту информацию… Никаких обид! Мы стараемся делать то, что он говорит.

— Сколько времени нужно команде, чтобы сыграться?
— Чем больше, тем лучше. Посмотрим, как получится сыграться в сжатые сроки – всё станет ясно 3 сентября.

Следом за ним появился вратарь Александр Селихов.

— Ваши впечатления от дебюта на тренировках сборной?
— Самые приятные. Эмоции зашкаливают. Очень рад, что меня вызвали в сборную.

— Черчесов достаточно жёстко общался сегодня с некоторыми игроками.
— Это нормально. Рабочий момент, ничего страшного.

— От клубных дел удалось абстрагироваться? У «Спартака» сейчас нелёгкий период.
— Сейчас мы сосредоточены на матче с «Динамо». Это не место для того, чтобы обсуждать клубные вопросы.

— Ожидали в начале сезона, что скоро получите вызов в сборную?
— Нет, я просто делал свою работу, старался.

— Для вас вызов был неожиданным, учитывая, что изначально в окончательном списке был Андрей Лунёв?
— Неожиданно приятным.

— Вы знакомы с коллегами по вратарской линии?
— Пересекались друг против друга. С Андрюхой Лунёвым пару раз общались после матчей. У нас общий друг – Серёга Нарубин.

— «Спартаку» в Кубке России досталась в соперники «Кубань». Ваши мысли о сопернике?
— Будем играть на победу, естественно.

— А как вам жеребьёвка Лиги чемпионов?
— «Ливерпуль», «Севилья», «Марибор» — хорошие соперники, со всеми можно играть на равных.

— «Динамо» для сборной – хороший соперник?
— Даже не знаю! Такая практика впервые.

— Как напутствовали в сборную Каррера, Ребров?
— Партнёры поздравили, подбодрили. А Каррера ничего не сказал.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Александр Селихов Антон Заболотный Станислав Черчесов Видео
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