Стамбул наш. В «Фенербахче» колония бывших игроков РФПЛ

Нету: надеюсь, в «Фенербахче» меня ждёт хороший этап карьеры

Чтобы пробраться в Лигу Европы и оказаться в группе «Зенита» при жеребьёвке, македонскому «Вардару» пришлось совершить сенсацию. В последнем отборочном раунде был пройден «Фенербахче». После неожиданного гостевого поражения стамбульцев на стадионе с пафосным названием «Филип II Македонский Арена», букмекеры предсказывали разгром в ответке в Турции. В британских конторах ставки на победу «Вардара» доходили до 24/1. Казалось, «Фенербахче» просто не мог проиграть.



Но проиграл, пропустив гол в добавленное время. Возможно, кто-то на этом разбогател. Жаль. Ведь если бы вместо «Вардара» в Санкт-Петербург осенью приехал клуб из Турции, то мы бы увидели массу старых знакомых. И простого соперника, который пока не готов к сезону. Но почему у «Фенербахче» такие проблемы?

Стресс как стиль жизни

Ну, вообще-то, причин хватает. Уже лет семь клуб из Стамбула находится в эпицентре каких-то странных событий. Президент Азиз Йилдырым полтора года назад вышел из тюрьмы. Он был приговорён к заключению за организацию договорных матчей и помимо срока получил запрет на футбольную деятельность. Но сохранил должность президента клуба… После удовлетворения апелляции по делу о договорных матчах клуб потребовал компенсации за причинённый ущерб – и оказался фактически в состоянии войны с судебной системой Турции.



Фанаты «Фенербахче» тоже в состоянии войны – со всем миром. С собственным руководством и даже с игроками своей команды, на которых они нападали несколько раз за последние годы. С федерацией футбола Турции. С болельщиками гостевых команд в еврокубках, с «Галатасараем», само собой. Но они объединялись даже с этими заклятыми врагами, ради того чтобы атаковать полицию.



Какое всё это имеет отношение к футболу? Не самое большое, о чём говорит спад посещаемости. Посещаемость скачет от сезона к сезону, но динамика за последние пять лет очень красноречива: с 42 тыс. зрителей на матче в 2012 году до 16 тыс. зрителей на матче в 2017 году. Притом что за это время «Фенербахче» однажды стал чемпионом и три раза занял второе место в Суперлиге. Притом что на поле стадиона «Шюкрю Сараджоглу» постоянно выходят звёзды или хотя бы поигравшие в известных клубах футболисты. Многие из них нам хорошо знакомы.

Трансферная стратегия эпохи динозавров

Даже клубы с большими деньгами в последнее время воздерживаются от покупок на «здесь и сейчас». Звёзды за 30 не являются объектами охоты, хотя они стабильнее молодых талантов. Вкладывать деньги в футболистов, которых не получится выгодно перепродать, – это тактика прошлого. Но «Фенербахче» это не смущает.



В последние годы клуб специализируется на возрастных футболистах. Бруну Алвеш, Диего, Робин ван Перси, Мартин Шкртел… Этим летом клуб пополнили пять футболистов старше 29 лет. Прошлым летом было ещё трое. На фоне других новичков – Роберто Сольдадо, Карлоса Камени и Матьё Вальбуэна – только что прибывший из «Зенита» Нету футбольно-молод. А Жулиано вообще игрок на вырост. В проигранном «Вардару» матче в стартовом составе вышел всего один футболист моложе 26 лет. Это Озан Туфан, и он появился потому, что 28-летний бразилец Соуза был удалён в предыдущем матче. Покупка Камени выглядит, пожалуй, наиболее спорно. 35-летний Волкан Демирель – лидер и капитан клуба. Ему нужна замена, но Камени всего на два года моложе. Есть ли смысл?

Последние успехи – чемпионство и два подряд вторых места в чемпионате – случились с гораздо более молодым составом. Тогда средний возраст «Фенербахче» был меньше 25 лет, а возрастные игроки были лидерами команды, но не большинством. Тот же Нани играл отлично, но его не удалось удержать: после одного из терактов его жена забрала детей и уехала в Испанию. Португалец дождался трансферного окна и перебрался в «Валенсию». Бруну Алвеш тоже покинул клуб под давлением семьи. Прошлым летом он разминулся с Диком Адвокатом всего на пару недель: голландец подписал контракт, когда Алвеш уже нашёл другую команду.

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Дик Адвокат собрал что-то вроде «Неудержимых». Команду «больших дядей», которые многое в жизни повидали. Но главный позитивный момент прошлого сезона получился довольно спорным: «Галатасарай» провёл его ещё хуже. Команды набрали поровну очков, но по дополнительным показателям «Фенербахче» оказался выше. Но, хотя Робин ван Перси, Мусса Соу и Джермейн Ленс отыграли индивидуально неплохой сезон, команда безнадёжно отстала не только от «Бешикташа», но и от молодого выскочки «Башакшехира». Спасать ситуацию пригласили Айкута Коджамана – культового человека для местных болельщиков.

Требуются крайние меры

В 80-е и 90-е Коджаман играл за «Фенербахче». Забил почти 150 голов, выиграл несколько титулов. Потом закончил играть и стал тренером – обычным тренером, который работает в средних командах местного чемпионата. В «Коньяспорах» и «Малатьяспорах» он проработал больше 10 лет, прежде чем получил неожиданное приглашение от «Фенербахче» в 2010-м. Это был успех. Победа в чемпионате, две победы в Кубке страны, полуфинал Лиги Европы: Коджаман как раз и создал костяк той команды, которая окончательно исчезла при Адвокате. Теперь его позвали начинать всё с начала.



Но нельзя сказать, что всё идёт гладко. Тренер получил возрастную команду с несбалансированным составом, и летние трансферы только усугубили ситуацию.

Очевидно, что «Фенербахче» не мешало бы почистить состав, и первые шаги в этом направлении уже сделаны: Грегори ван дер Вил бесплатно ушёл в «Кальяри» (каким талантом его когда-то считали!), Эммануэль Эменике и Мирослав Стох — за копейки в «Олимпиакос» и «Славию», а Симон Кьер за солидные 12 млн евро – в «Севилью».

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Остались другие. Целая колония наших знакомых. В проигранном «Вардару» матче приняли непосредственное участие Матьё Вальбуэна, Мартин Шкртел и Роман Нойштедтер, который и забил единственный гол в составе турецкой команды. Роман, кстати, так и не поиграл в России, хотя как бы не посторонний для сборной человек. Теперь помогать спасать сезон этой хаотичной команде будут ещё и Жулиано и Нету. Можно предположить, что им будет трудно, но точно не скучно.