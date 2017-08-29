Отставить макать чемпиона! «Спартак» совсем не так плох, как кажется

«Спартак» сейчас модно ругать – так же, как весной было принято хвалить, даже захваливать. Результаты команды – одна победа за август и девятое место в таблице – оставляют немного места для позитива в легкоранимых болельщицких душах. А всё-таки рискну пройтись против тренда. На самом деле чемпион не стал играть ощутимо хуже по сравнению с прошлым сезоном. Мало того, кое в чём прибавил! Не спешите крутить пальцем у виска и колёсико мышки – до комментариев. Расшифровка командной статистики подтверждает странное, на первый взгляд, умозаключение.

«Не то». 5 главных причин провала «Спартака» Момент, когда на «хорошую игру» уже наплевать.

В спартаковских кругах существует универсальное объяснение спаду в игре – хотя, по мне, более корректно всё же говорить о результатах – команды. На семь бед один ответ – по фамилии Зобнин. И в созидании Романа не хватает, и в разрушении – везде. Читая реплики красно-белых по этому поводу, легко уверуешь в сверхъестественные способности полузащитника. И чем дольше зобнинский больничный, тем острее болельщицкая тоска по нему.

«При Зобнине такой ерунды не было», — вздыхают одни. «Вот вернётся Зобнин – и…» — мечтательно добавляют другие. Спору нет, Роман был важной фигурой в чемпионском составе «Спартака». Очень. Но объяснять турнирные невзгоды целой команды травмой одного исполнителя столь же наивно, как и ожидать от неё чудесного перевоплощения по его возвращении. Глупо отрицать, что без Зобнина «Спартак» стал менее сбалансированным и надёжным. Но атакующая активность красно-белых была и остаётся стабильно высокой. Один-единственный параметр оптимистичную для спартаковского нападения картину портит.

Вопреки распространённому заблуждению, «Спартак» не стал хуже атаковать. Наоборот! По многим показателям он сейчас №1 в лиге. Лидерство по количеству ключевых передач и ударов по воротам ставит под сомнение популярный тезис о снижении наступательного потенциала чемпиона. В прошлом, «золотом», сезоне «Спартак» в обоих рейтингах был вторым. В новом он улучшил и тот, и другой параметр – почти на четыре среднестатистических удара/паса.

В прошлый уик-энд чемпион и вовсе установил сезонный рекорд. В нашем футболе, чересчур расчётливом, циничном местами, команды даже сообща, на пару редко набивают три десятка ударов. «Спартак» в Хабаровске – на «ватных» ногах после утомительного перелёта! – сделал это в одиночку. Преимущество гостей над новичком лиги было не просто большим – колоссальным. Двукратным по владению мячом и восьмикратным (!) по ударам. Один Промес почти вдвое чаще примерялся к цели, чем все «армейцы» вместе взятые (7-4). Без толку. На фоне 32 попыток москвичей итоговые нули на стадионе имени Ильича выглядели изощрённой издёвкой высших сил над фаворитом.

Условному «Рубину» этакой прорвы моментов с головой хватило бы на тройку туров и минимум полдюжины очков. На крупнейшую победу сезона (6:0 над «Анжи») «бердыевцам» потребовалось 14 ударов. «Зенит» в памятном противоборстве с чемпионом в Петербурге реализовал половину собственных попыток (5 из 10). «Спартак» такой аккуратностью в завершении не отличается.

Реализация – вот главный бич команды. В этом отношении красно-белые действительно сдали. Если в прошлом сезоне «Спартак» конвертировал в голы 10,36% ударов, то в текущем – лишь 7,05. Из штатных бомбардиров клуба стабильно отгружает мячи в чужие ворота один Промес. Он чаще всех в команде берёт инициативу на себя (в среднем 5 раз за матч) и больше всех забивает (5 голов).

Символическая сборная 8-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева Вы не удивитесь, увидев в ней Довбню и Смолова. Но есть и неожиданности.

К окружению Квинси претензий больше. Три гола на двоих почти за треть сезона – ничто для нападающих класса и амбиций Адриано и Зе Луиша. Относись они более собранно и ответственно к собственным моментам – «Спартак» сейчас стоял бы выше в таблице. Ссылки на некачественное обслуживание партнёрами в данном случае неуместны – 3,6 и 3,2 удара за матч соответственно подтверждают обратное. У Кокорина соответствующий показатель скромнее – всего 2,6. А голов – вдвое больше, чем у Зе и Луиса.

Фактор везения никаким прибором не измерить, но есть ощущение, что летом он чаще работал против парней Карреры, чем за них. Не иначе как провидение выставило счёт за шальные голы в концовках и не поддающиеся рациональному объяснению победы в «золотом» сезоне. Тогда залетало, теперь – нет, там прибыло, тут убыло, только и всего.

Примитивно? Так футбол вообще не самая мудрёная игра в мире, элемент случайности в ней огромное значение имеет. Один удар, отскок, нырок мяча подчас целую цепь событий запустить может – прямо как в «Беги, Лола, беги». Не верите – у любого футболиста или тренера спросите.

Главное, «Спартак» не опускает рук, не истерит, борется – с самим собой, соперниками, обстоятельствами (опять-таки цифры не дадут соврать). А удача вернётся – она, говорят, любит смелых и настойчивых. Хорошо бы – в Лиге чемпионов.

Атака «Спартака»