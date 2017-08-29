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Луис Адриано и Фернандо
Текст: Олег Лысенко
Фото: РИА Новости

Отставить макать чемпиона! «Спартак» совсем не так плох, как кажется

Вы удивитесь, но по целому ряду важных компонентов «Спартак» относительно чемпионского сезона… прибавил! Отчего же результаты просели?
29 августа 2017, вторник. 19:30 Футбол

«Спартак» сейчас модно ругать – так же, как весной было принято хвалить, даже захваливать. Результаты команды – одна победа за август и девятое место в таблице – оставляют немного места для позитива в легкоранимых болельщицких душах. А всё-таки рискну пройтись против тренда. На самом деле чемпион не стал играть ощутимо хуже по сравнению с прошлым сезоном. Мало того, кое в чём прибавил! Не спешите крутить пальцем у виска и колёсико мышки – до комментариев. Расшифровка командной статистики подтверждает странное, на первый взгляд, умозаключение.

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В спартаковских кругах существует универсальное объяснение спаду в игре – хотя, по мне, более корректно всё же говорить о результатах – команды. На семь бед один ответ – по фамилии Зобнин. И в созидании Романа не хватает, и в разрушении – везде. Читая реплики красно-белых по этому поводу, легко уверуешь в сверхъестественные способности полузащитника. И чем дольше зобнинский больничный, тем острее болельщицкая тоска по нему.

«При Зобнине такой ерунды не было», — вздыхают одни. «Вот вернётся Зобнин – и…» — мечтательно добавляют другие. Спору нет, Роман был важной фигурой в чемпионском составе «Спартака». Очень. Но объяснять турнирные невзгоды целой команды травмой одного исполнителя столь же наивно, как и ожидать от неё чудесного перевоплощения по его возвращении. Глупо отрицать, что без Зобнина «Спартак» стал менее сбалансированным и надёжным. Но атакующая активность красно-белых была и остаётся стабильно высокой. Один-единственный параметр оптимистичную для спартаковского нападения картину портит.

Вопреки распространённому заблуждению, «Спартак» не стал хуже атаковать. Наоборот! По многим показателям он сейчас №1 в лиге. Лидерство по количеству ключевых передач и ударов по воротам ставит под сомнение популярный тезис о снижении наступательного потенциала чемпиона. В прошлом, «золотом», сезоне «Спартак» в обоих рейтингах был вторым. В новом он улучшил и тот, и другой параметр – почти на четыре среднестатистических удара/паса.

В прошлый уик-энд чемпион и вовсе установил сезонный рекорд. В нашем футболе, чересчур расчётливом, циничном местами, команды даже сообща, на пару редко набивают три десятка ударов. «Спартак» в Хабаровске – на «ватных» ногах после утомительного перелёта! – сделал это в одиночку. Преимущество гостей над новичком лиги было не просто большим – колоссальным. Двукратным по владению мячом и восьмикратным (!) по ударам. Один Промес почти вдвое чаще примерялся к цели, чем все «армейцы» вместе взятые (7-4). Без толку. На фоне 32 попыток москвичей итоговые нули на стадионе имени Ильича выглядели изощрённой издёвкой высших сил над фаворитом.

Условному «Рубину» этакой прорвы моментов с головой хватило бы на тройку туров и минимум полдюжины очков. На крупнейшую победу сезона (6:0 над «Анжи») «бердыевцам» потребовалось 14 ударов. «Зенит» в памятном противоборстве с чемпионом в Петербурге реализовал половину собственных попыток (5 из 10). «Спартак» такой аккуратностью в завершении не отличается.

Реализация – вот главный бич команды. В этом отношении красно-белые действительно сдали. Если в прошлом сезоне «Спартак» конвертировал в голы 10,36% ударов, то в текущем – лишь 7,05. Из штатных бомбардиров клуба стабильно отгружает мячи в чужие ворота один Промес. Он чаще всех в команде берёт инициативу на себя (в среднем 5 раз за матч) и больше всех забивает (5 голов).

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К окружению Квинси претензий больше. Три гола на двоих почти за треть сезона – ничто для нападающих класса и амбиций Адриано и Зе Луиша. Относись они более собранно и ответственно к собственным моментам – «Спартак» сейчас стоял бы выше в таблице. Ссылки на некачественное обслуживание партнёрами в данном случае неуместны – 3,6 и 3,2 удара за матч соответственно подтверждают обратное. У Кокорина соответствующий показатель скромнее – всего 2,6. А голов – вдвое больше, чем у Зе и Луиса.

Фактор везения никаким прибором не измерить, но есть ощущение, что летом он чаще работал против парней Карреры, чем за них. Не иначе как провидение выставило счёт за шальные голы в концовках и не поддающиеся рациональному объяснению победы в «золотом» сезоне. Тогда залетало, теперь – нет, там прибыло, тут убыло, только и всего.

Примитивно? Так футбол вообще не самая мудрёная игра в мире, элемент случайности в ней огромное значение имеет. Один удар, отскок, нырок мяча подчас целую цепь событий запустить может – прямо как в «Беги, Лола, беги». Не верите – у любого футболиста или тренера спросите.

Главное, «Спартак» не опускает рук, не истерит, борется – с самим собой, соперниками, обстоятельствами (опять-таки цифры не дадут соврать). А удача вернётся – она, говорят, любит смелых и настойчивых. Хорошо бы – в Лиге чемпионов.

Атака «Спартака»

Показатель2006/172017/18
Владение мячом (%)
Точность передач
Ключевые передачи (в среднем)
Удары по воротам
Удары из-за штрафной
Удары из штрафной
Удары из вратарской
Реализация ударов (%)		55,9
80,5
11,3
14,8
6,7
7,4
0,7
10,36		53,7
80,5
15
19,5
9,8
8,9
0,9
7,05
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Массимо Каррера Роман Зобнин
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