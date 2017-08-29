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Наби Кейта
Текст: Андрей Сенченко
Фото: Reuters

Преемник Джеррарда. Новая «восьмёрка» «Ливерпуля» за £ 47 млн – кто он

Приобретение Наби Кейта – самое дорогое в истории красных. Оправданное ли?
29 августа 2017, вторник. 21:35 Футбол

По традиции европейские клубы по-настоящему активизируются на рынке за несколько дней до закрытия трансферного окна. «Ливерпуль» этим летом уже приобрёл троих игроков –Мохамеда Салаха, Доминика Соланке и Эндрю Робертсона– и в общей сложности потратил £ 47 млн. Сегодня красные объявили о согласовании трансфера полузащитника «РБ Лейпцига» Наби Кейта. Гвинейский футболист перейдёт в «Ливерпуль» летом 2018 года.

Наби Кейта
Кто: новичок «Ливерпуля»
Национальность: Сенегал
За кого играл: «Ред Булл Зальцбург» Австрия, «РБ Лейпциг» Германия
Амплуа: центральный полузащитник
Прозвище: Африканский Деку
Фишки: удар с обеих ног, качественный дриблинг, приоритет индивидуальной игры

В этом трансфере необходимо отметить несколько деталей. Во-первых, английский клуб активирует пункт об отступных в размере £ 48 млн. Таким образом, мерсисайдцы побьют свой трансферный рекорд. Не менее значимым фактором сделки является и то, что в «Ливерпуле» Кейта будет играть под восьмым номером, который раньше принадлежал легенде клуба Стивену Джеррарду. В Англии за каждым игроком пристально следят местные СМИ и футбольные эксперты. Кроме того, будет и огромное давление со стороны болельщиков на молодого полузащитника, которому всего 22 года. Справиться с ним удастся только в одном случае – если Кейта будет показывать свой лучший футбол, которым и обратил на себя внимание главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

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Оправданы ли такие затраты на покупку футболиста, чья команда провела в Бундеслиге лишь один сезон? Всё познаётся в сравнении. Если мы посмотрим на атакующие действия «Ливерпуля», то Кейта по ключевым показателям значительно превосходит своих будущих одноклубников. В сезоне-2016/17 в матчах Бундеслиги Наби забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. Это больше, чем у Джана, Хендерсона и Вейналдума вместе взятых (6 голов и 6 «ассистов» на троих). Кейта не стесняется идти в дриблинг. Чтобы вы понимали, Садио Мане, который является лучшим дриблёром «Ливерпуля» по итогам прошлого сезона, имеет показатель 2,5 успешных обводок за игру. У Кейта – 2,7. И это у игрока центра поля, способного играть и в опорной зоне.

Сравнение атакующих действий Наби Кейта и игроков «Ливерпуля»

Сравнение атакующих действий Наби Кейта и игроков «Ливерпуля»

Наби Кейта мастерски ведёт игру. По точности передач он уступает только Джордану Хендерсону, но в поддержку гвинейца выступает тот факт, что он нацелен на игру вперёд, тогда как Хендерсон большинство передач делает ближнему. Сильной стороной Кейта является и умение делать пасы вразрез. И по этому показателю Наби является лучшим по сравнению с вышеназванной тройкой, что даёт право утверждать – Кейта идеально впишется в атакующую модель Клоппа.

Сравнение количества/точности передач Наби Кейта и игроков «Ливерпуля»

Сравнение количества/точности передач Наби Кейта и игроков «Ливерпуля»

Помимо этого, гвинейский полузащитник крайне полезен в оборонительных действиях. Он прекрасно играет на опережение. По количеству перехватов Кейта превосходит Хендерсона, который играет в опорной зоне: 2,6 за игру против 1,7. Это даже больше, чем у полузащитника «Челси» Н’Голо Канте. Кроме того, гвинеец редко позволяет сопернику обыграть себя, чего не скажешь о капитане «Ливерпуля». Поэтому при необходимости Кейта сможет оказать подстраховку своему партнёру.

Сравнение игры в обороне Наби Кейта и игроков «Ливерпуля»

Сравнение игры в обороне Наби Кейта и игроков «Ливерпуля»

Руководство «Ливерпуля» можно поздравить, ведь приобретение Наби Кейта – определённо усиление. Единственное, Кейта появится в составе красных только летом следующего года, а укрепление позиции нужно сегодня. К тому же неизвестно, будет ли он к этому времени так же хорош, как сейчас.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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