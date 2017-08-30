Мбаппе осмотрели для «ПСЖ», Монако» нашёл ему замену. Обзор дня

Намечающийся переход Мбаппе в «ПСЖ» и другие трансферные новости и слухи – в обзоре новостей дня.

Во Франции сообщили, что Мбаппе прошёл медосмотр для «ПСЖ»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе находится в шаге от перехода в «ПСЖ». По информации TF1, 18-летний футболист прошёл медицинское обследование для парижан.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» договорился с «Монако» о трансфере Мбаппе. Нападающий сборной Франции перейдёт в стан парижан на правах аренды, но при этом клуб обязан будет выкупить его будущим летом за £ 166 млн (около € 178,7 млн).

Ранее в Сети появилось фото нападающего «Интера» Стевана Йоветича в футболке «Монако» с 10-м номером на спине, который ранее принадлежал Мбаппе.

«Монако» объявил о переходе Бальде Кейта

«Монако» официально объявил о переходе из «Лацио» нападающего Бальде Кейта. Контракт с сенегальским форвардом рассчитан до 2022 года.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что трансфер 22-летнего футболиста обойдётся монегаскам в € 30 млн без учёта бонусов.

«Зенит» хочет арендовать Раноккию у «Интера»

Защитник «Интера» Андреа Раноккия попал в сферу интересов «Зенита». Как сообщает Corriere dello Sport, питерцы хотят арендовать 29-летнего футболиста. Руководство нерадзурри может дать ответ уже сегодня, 29 августа.

На прошлой неделе главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти сообщил, что Раноккия уйдёт из «Интера». В составе миланской команды Андреа в общей сложности принял участие в 175 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

В прошлом сезоне Раноккия играл на правах аренды за «Халл Сити» и не помог команде избежать вылета из Премьер-лиги. В его активе 16 матчей, 2 гола и 2 голевые передачи в АПЛ.

«Локомотив» не будет подписывать контракт с Дзюбой

Сегодня, 29 августа, состоялось заседание совета директоров «Локомотива», на котором обсуждались итоги трансферной кампании.

Нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который мог перейти в «Локомотив», в команде не будет.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин на заседании совета директоров не присутствовал. На прошлой неделе Сёмин признался, что хотел бы, чтобы Дзюба перешёл в «Локомотив».

Цель команды на сезон остаётся прежней – попадание в зону Лиги Европы. После восьми туров красно-зелёные занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на одно очко.

«Ганновер» предпочёл Жонатаса Дзюбе

Прежде чем приобрести у «Рубина» бразильского нападающего Жонатаса, «Ганновер» проявлял предметный интерес к другому форварду из РФПЛ — Артёму Дзюбе, права на которого принадлежат «Зениту». Об этом корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко сообщил футбольный менеджер Антон Астафьев.

«Мы много раз общались с немцами. У них в приоритете было два кандидата — Дзюба и Жонатас. Они признавались, что Артём как футболист им импонирует даже чуть больше. „Ганновер“ хотел взять Дзюбу в аренду с опцией выкупа, но в конечном итоге, взвесив все за и против, остановил выбор на бразильце», — сообщил Астафьев.

«Спартак» поборется за Эль-Гази

«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Лилля» Анвару Эль-Гази, утверждает Tuttomercatoweb.

Московский клуб ведёт поиски игрока в группу атаки, и в последнее время сообщалось о том, что ему не удаётся договориться о трансферах Луана и М'Байе Ньянга. Красно-белым предстоит побороться за универсального форварда, умеющего действовать на обоих флангах и в центре нападения, с «Миланом». Россонери давно следили за 22-летним голландцем, и недавно они вернулись к идее о его приобретении.

В текущем сезоне Лиги 1 Эль-Гази забил 1 гол в 4 матчах. В его активе 2 матча за национальную команду Нидерландов. Он перешёл в «Лилль» в январе 2017 года из «Аякса» примерно за € 7 млн.

«Сьон» отклонил предложение «Бенфики» по трансферу Митрюшкина

Португальская «Бенфика» сделала трансферное предложение швейцарскому «Сьону» по голкиперу Антону Митрюшкину, однако получила отказ, сообщает Blick.

По информации издания, президент «Сьона» Кристиан Константин не хочет расставаться с 21-летним российским футболистом и «категорически» против его продажи.

Митрюшкин является воспитанником московского «Спартака», а за «Сьон» выступает с 2016 года. В текущем сезоне вратарь провёл шесть матчей в чемпионате Швейцарии, пропустив шесть голов и два раза отстояв на ноль. Контракт Митрюшкина со «Сьоном» рассчитан до 2019 года.

Гол Манджукича в финале ЛЧ признан лучшим в турнирах УЕФА в сезоне-2016/17

Гол нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича в ворота «Реала» в финале Лиги чемпионов сезона-2016/17 признан лучшим в турнирах под эгидой УЕФА. Таков итог голосования, которое проходило на официальном сайте Европейского футбольного союза.

Матч между «Ювентусом» и «Реалом» состоялся 3 июня в Кардиффе и завершился победой мадрицев (4:1). В той встрече хорватский нападающий сравнял счёт на 27-й минуте ударом через себя, но туринцы уступили, пропустив ещё три мяча во втором тайме.

Гол Марио Манджукича можно посмотреть в «Твиттере».

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка России

Сегодня в Москве состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка России. По её итогам стали известны пары, которые будут бороться за выход в следующую стадию турнира.

«Авангард» (Курск) — ЦСКА (Москва), «Волгарь» (Астрахань) — «Ростов», «Спартак-Нальчик» — «Динамо» (Москва), «Кубань» (Краснодар) — «Спартак» (Москва), «Луч-Энергия» (Владивосток) — «Анжи» (Махачкала), «Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Уфа», «Енисей» (Красноярск) — «Ахмат» (Грозный), «Оренбург» — «Рубин» (Казань), «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург), «Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва), «Динамо» (Санкт-Петербург) — «Зенит» (Санкт-Петербург), «Арарат» (Москва) — «СКА-Хабаровск», «Тамбов» — «Арсенал» (Тула), «Факел» (Воронеж) — «Амкар» (Пермь), «Томь» (Томск) — «Краснодар», «Тюмень» — «Тосно».

Матчи планируется провести 20-21 сентября.