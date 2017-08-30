Выхода нет? 10 вариантов для Дзюбы, которые не работают

Куда бы Артём Дзюба мог уйти из «Зенита»? Все варианты, которые назывались и приходят в голову, неосуществимы.

«Спартак»

Полтора месяца назад Интернет взорвала информационная бомба: «Зенит» предложил красно-белым выкупить Дзюбу! Поверить в это было решительно невозможно, вспоминая, как нападающий уходил из «Спартака». Однако на современном трансферном рынке случаются иногда такие трюки, какие не придут в голову даже Дэвиду Копперфильду. Возвращение Дзюбы в родной клуб стало бы главным событием летнего межсезонья, но, если верить источнику, руководство московского клуба всё-таки отказалось от этой идеи. Хотя Массимо Каррере не помешал бы ещё один форвард, а боровшемуся когда-то в «Спартаке» за собственную правду Дзюбе очень нужна помощь – практика в преддверии домашнего ЧМ-2018. «Выше справедливости – милосердие» – эта фраза не для данной истории.

«Локомотив»

Ещё вчера «Локомотив» казался самым вероятным местом продолжения карьеры нападающего. Главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин признавался в симпатиях к Дзюбе, а для самого Артёма привлекательным фактором стало бы возвращение в Москву и участие в Лиге Европы. Но совет директоров «Локомотива», похоже, заблокировал сделку. Его председатель Анатолий Мещеряков сказал, что запросы Дзюбы по зарплате чрезмерны для клуба. Артёму отказали в билете на скорый поезд. «Железнодорожникам» должно хватить для больших дел арендованного у «Лилля» победителя Евро-2016 Эдера.

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«Краснодар»

Ещё один реальный претендент на Дзюбу – клуб Сергея Галицкого. «Краснодар» готов взять во «временное пользование» игрока сборной России в том случае, если Фёдор Смолов будет продан «Зениту» или отдан в аренду ЦСКА. Нежелание Галицкого выкупать зенитовца, в общем-то, понятно. С одной стороны, «быки» в этом сезоне не заработают в еврокубках, вылетев из Лиги Европы, а с другой, в двери основы стучатся юные Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов. Переход Дзюбы на постоянной основе может в какой-то степени помешать прогрессу воспитанников академии «Краснодара», которые Галицкому никак не менее важны, чем результат.

ЦСКА

«Армейцам» крайне необходим нападающий под Лигу чемпионов, а Дзюба уже знает, как играть и забивать в главном еврокубке. Возможно, Артём спелся бы с Витиньо так же здорово, как в своё время с Халком, вот только президент ЦСКА Евгений Гинер дал ясно понять: спартаковцу в его команде делать нечего. «Думаю, переход Дзюбы невозможен. На моей памяти, воспитанники «Барселоны» не переходили в «Реал». Был случай с Луишем Фигу, но он не из академии каталонского клуба, да ещё и не испанец», – говорит Гинер. Для него пара Чалов – Оланаре лучше Дзюбы.

«Динамо»

Мысль о возвращении в столицу могла навести Дзюбу на вариант с «Динамо». Дровишек в не разгоревшийся ещё толком костёр подбросил новичок бело-голубых Ибрагим Цаллагов, сказавший в интервью: «Футбол переменчив. Кто знает, может, я завтра вновь отдам голевую передачу на Дзюбу?». Допустим, «Зенит» учёл бы финансовое положение «Динамо» и взял бы при аренде существенную часть зарплаты игрока на себя, поскольку, в отличие от «Локомотива», тут нет речи об усилении конкурента. Но куда Юрию Калитвинцеву ещё один форвард, когда в заявке есть Кирилл Панченко, Вандерсон, Фатос Бечирай, Евгений Луценко и обитатель «золотой клетки» Павел Погребняк? Дзюба для «Динамо» – просто лишний.

«Фенербахче»

«Зенит» продал в «Фенербахче» Виктора Жулиано, договорился с клубом из Стамбула о трансфере защитника Луиша Нету, туда же пытался пристроить и Дзюбу. По информации турецких СМИ, сине-бело-голубые предложили «Фенербахче» арендовать своего нападающего с правом выкупа, но не встретили понимания в этом вопросе. Возможно, сделке помешал ранний вылет турецкой команды из еврокубков. Подножку ей поставил «Вардар», с которым «Зенит» сыграет на групповом этапе. «Фенербахче» купил летом Роберто Сольдадо и не расстался с Робином ван Перси, а количество турниров уже сократилось.

Команда Слуцкого

По словам бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, Дзюба – один из немногих российских футболистов, способных заиграть в топовом европейском чемпионате. Сейчас в Европе сам Леонид Викторович. Дзюба в «Халл Сити» – приходила вам в голову такая мысль? Очевидно, Слуцкий не отказался бы поработать с нападающим, а Артём с удовольствием откликнулся на предложение российского специалиста, если бы «Халл Сити» остался клубом АПЛ, а не вылетел в Чемпионшип. Оттуда дорога на чемпионат мира более запутанная. Впрочем, в Англии считают матчи за сборную, а Дзюба в последний год мало играл за Россию из-за травмы.

Команда Виллаш-Боаша

Говорят, «Зенит» пытался пристроить Дзюбу даже в Китай. Там тоже неплохо платят, что Артёму готовы подтвердить бывшие одноклубники – Халк и Аксель Витсель. По всей видимости, речь шла о команде «Шанхай СИПГ», которую возглавляет Андре Виллаш-Боаш. Любимый тренер российского нападающего, португальский тренерище в своё время позвал спартаковца в «Зенит» и создал чудо-связку Халк – Дзюба. Если она давала результат в РФПЛ и Лиге чемпионов, то почему бы ей не работать в Китае? Вот только вредные китайцы, словно в пику Дзюбе, ужесточили лимит на легионеров до трёх человек в заявке. В «Шанхай СИПГ» все места заняты «кудесниками мяча» из Бразилии.

Команда Божовича

Среди любимых тренеров нападающего и Миодраг Божович. Аренда в «Ростов» в сезоне-2013/14 окрылила Дзюбу. Под руководством черногорского специалиста Артём забил 17 голов в РФПЛ, став одним из лучших бомбардиров чемпионата, и выиграл с «Ростовом» Кубок России. К сожалению для Дзюбы, сейчас Божович не тренирует даже «Црвену Звезду», поддерживаемую спонсором «Зенита». Сербы хотя бы привлекли зенитовца участием на групповом этапе Лиги Европы. У тульского «Арсенала» нет ни еврокубков, ни высоких турнирных задач. Правда, «Зенит» отдал в аренду «канонирам» Луку Джорджевича, однако цели и зарплаты двух форвардов определённо отличаются. Сегодня Дзюбой для Божовича должен стать замбиец Эванс Кангва.

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Команда Луческу

Трудно понять, верил ли Мирча Луческу в Дзюбу в такой же степени, как Виллаш-Боаш, но и при румыне крупный нападающий оставался главной ударной силой «Зенита». Артём находил слова поддержки тренеру-ветерану в непростой для сине-бело-голубых период: «Я за Луческу, он наш полководец». Увольнение румына из петербургского клуба едва ли порадовало Дзюбу. Летом Луческу имел возможность продолжить карьеру на клубном уровне – в Турции, Греции, Болгарии, где-то ещё. Сложись всё чуть по-другому, мы бы обсуждали трансфер Дзюбы не в «Фенербахче», а в «Галатасарай» Луческу. Но румын в конце концов возглавил сборную Турции. Туда в аренду не берут…

Два дня до закрытия трансферного окна, а Дзюба по-прежнему в Петербурге. Кажется, все выходы из «Зенита» для него перекрыты. Европа молчит, Азия – тоже. От клубов РФПЛ нет новостей. Видимо, Артёму придётся переубеждать Манчини.