Кого нужно купить топ-клубам РФПЛ до конца трансферного окна

Дедлайн уже через два дня, и генеральным директорам явно есть чем заняться.

«Спартак»

Пришли: Георгий Тигиев (левый защитник, «Анжи»), Марко Петкович (правый защитник, «Црвена Звезда»), Марио Пашалич (центральный полузащитник, «Челси», аренда)



Кто нужен: центральный защитник, центральный полузащитник, центральный нападающий



Этим летом болельщики «Спартака» заждались «икру». Несколько месяцев руководители клуба и Массимо Каррера разбирались, кто же должен управлять трансферами. Решение нашли только к концу окна — дальше кампанию будет вести главный тренер вместе с Марко Трабукки, которого, например, в Италии уже называют спортивным директором «Спартака».

По слухам сейчас «Спартак» ищет усиление в три линии. Красно-белые успели усилить фланги обороны, но не центр, где до сих пор не продлён контракт с неожиданно лучшим защитником команды Таски. Спартаковцы хотели вернуть в Россию Гарая, который сейчас играет в «Валенсии», однако если испанский клуб всё-таки продаст Абденнура в «Зенит» или в другой клуб, сделка вряд ли состоится. Немцы Бенедикт Хевёдес и Хольгер Бадштубер в Россию ехать отказались.



В опорной зоне тоже решены не все проблемы. В этом году Роман Зобнин точно не сыграет, а Марио Пашалич не задержится в России дольше чем на год. Денис Глушаков до сих пор не продлил контракт, а у Фернандо явно проблемы с игровой формой. Если верить российским СМИ, Каррера следит за двумя футболистами: Дмитрием Тарасовым из «Локомотива» и Магомедом Оздоевым из «Рубина».



Наконец, главная сага этого лета — «Спартак» и поиски нападающего. Себастьян Дриусси выбрал «Зенит», М’Байе Ньянгу не хочет и думать о русской зиме, за Ясина Браими заломили цену в «Порту», а Луан не дождался достойного предложения и теперь ждёт трансфера в Европу. В последний момент сорвался даже трансфер Максима Канунникова из «Рубина». А от лучшего бомбардира РФПЛ отказался сам Каррера, которому поставили условие: либо только Смолов, либо несколько трансферов.



Похоже, одним из последних вариантов усиления становится Рубен Рочина. Испанец не совсем центрфорвард, зато «Рубин» точно не будет против того, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость.

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ЦСКА

Пришли: нет



Кто нужен: левый защитник, центральный нападающий



ЦСКА — единственный клуб РФПЛ, который пока практически не усилился. Единственное новое лицо в команде — нападающий Александр Макаров, который прошлый сезон провёл в аренде в «Тосно», а в этом уже успел дебютировать в Лиге чемпионов.



Давно известно, что ЦСКА живёт в режиме жёсткой экономии. Впрочем, выходом в групповой этап Лиги чемпионов «армейцы» гарантировали себе как минимум € 18 млн. На эти деньги можно усилиться.



Во-первых, команде срочно нужен форвард-«убийца», каким был Вагнер/Думбия/Муса или хотя бы Нецид. Сейчас в обойме Гончаренко один классный оттянутый нападающий, два тинейджера и явно сдавший после травмы Оланаре. Завершать атаки в ЦСКА просто некому.



За два дня до закрытия окна называются самые разные фамилии. Роман Бабаев не стал скрывать, что ЦСКА интересовался Венделом, но «конкурировать с «ПСЖ» и «Манчестер Сити» очень сложно». Есть вариант с арендой Фёдора Смолова, который уже вряд ли уедет в «Спартак», «Зенит» или Европу, но всё ещё хочет играть в еврокубках. Якобы Галицкий не против отдать своего лучшего нападающего бесплатно, если ЦСКА будет выплачивать Смолову всю зарплату. По данным Sports.ru, в «Краснодаре» Фёдор получает € 2,5 млн в год — столько же, сколько Игорь Акинфеев.



Кроме того, скауты «армейцев» искали левого защитника. Перешедший в «Локо» Мацей Рыбусь мог оказаться в ЦСКА, но Геркус просто оказался быстрее. Последним слухом по этой позиции была новость о подписании некоего Айртона Пресиадо из эквадорского «Эмелека». Впрочем, по сравнению с прошлым сезоном Георгий Щенников стал намного лучше понимать свои функции — три гола это подтверждают.



Также ЦСКА ищет футболиста в укомплектованную центральную линию — об этом тоже говорил гендиректор клуба после одного из матчей. Совсем недавно появились слухи об опорнике «Генка» Андерсоне Эсити.

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«Зенит»

Пришли: Денис Терентьев (правый защитник, «Ростов»), Эмануэль Маммана (центральный защитник, «Лион»), Матиас Краневиттер (центральный полузащитник, «Атлетико»), Кристиан Нобоа (центральный полузащитник, «Ростов»), Александр Ерохин, (центральный полузащитник, «Ростов»), Леандро Паредес (центральный полузащитник, «Рома»), Далер Кузяев (центральный полузащитник, «Ахмат»), Эмильяно Ригони (левый нападающий, «Индепендьенте»), Дмитрий Полоз (центральный нападающий, «Ростов»), Себастьян Дриусси (центральный нападающий, «Ривер Плейт»), Андрей Панюков (центральный нападающий, «Атлантас»)



Кто нужен: никто

«Зенит» стал главным ньюсмейкером этого лета. Через питерский клуб на вход и выход прошло 24 футболиста, но Роберто Манчини этого мало: «Нам нужны новички, потому что с таким графиком, когда одна игра в четверг, а следующая в воскресенье, «Зениту» не хватает футболистов. Команда действительно недоукомплектована».



Судя по всему, итальянец рассчитывает на покупку ещё одного центрального защитника. Пока португалец Нету проходит медосмотр для «Фенербахче», центрбек «Валенсии» Аймен Абденнур отказался от идеи играть в Петербурге и выбрал «Марсель». Альтернативный вариант для «Зенита» — ещё один аргентинец Херман Конти из «Колона». Сегодня в прессе появились слухи о том, что петербуржцы хотят арендовать Андреа Раноккию из «Интера».



Остальные линии, даже с учётом возможного отъезда Артёма Дзюбы, в «Зените» укомплектованы.

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«Краснодар»

Пришли: Алексей Грицаенко (центральный защитник, «Луч-Энергия»), Ренат Янбаев (левый защитник, «Локомотив»), Роман Шишкин (правый защитник, «Локомотив»), Михайло Ристич (левый защитник/центральный полузащитник, «Црвена Звезда»), Вандерсон Масиэл (левый нападающий, «Ред Булл Зальцбург»), Андрей Иван (правый нападающий, «Университатя»)



Кто нужен: центральный нападающий



В скаутском отделе «Краснодара» летом произошли изменения: Алексей Зинин покинул пост спортивного директора. Он, по слухам, вёл переговоры по переходу бывшего нападающего «Челси» Бертрана Траоре. Именно позиция форварда срочно нуждается в усилении.



После вылета из Лиги Европы у главной звезды «Краснодара» окончательно может пропасть мотивация. Велика вероятность, что в итоге Смолов всё-таки окажется в Москве или Петербурге. Тогда из чистых форвардов в команде останутся только 18-летний воспитанник академии Иван Игнатьев и 20-летний румын Андрей Иван. Для российского топ-клуба этого мало.

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«Локомотив»

Пришли: Никита Медведев (вратарь, «Ростов»), Соломон Кверквелия (центральный защитник, «Рубин»), Мацей Рыбусь (левый защитник/полузащитник, «Лион»), Аршак Корян (нападающий, «Витесс»), Эдер (нападающий, «Лилль», аренда)



Кто нужен: правый защитник, центральный нападающий



Неожиданно для многих «Локомотив» после первых восьми туров отстаёт от «Зенита» всего на одно очко при намного более скромном усилении. После травмы Ари «железнодорожники» шесть туров играли без чистого нападающего. Теперь ситуация изменилась: в аренду пришёл герой Евро-2016 Эдер, а ещё одним новичком может стать Артём Дзюба, которого Манчини явно ценит меньше, чем Кокорина и Дриусси.



Ещё одно слабое место «Локо» — позиция правого защитника. Если на левом фланге за место в основе борются Мацей Рыбусь и Виталий Денисов, то там играет номинальный полузащитник Владислав Игнатьев. Видимо, Сёмина не убедили экс-ростовчане Маргасов и Ротенберг.

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