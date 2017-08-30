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Сергей Прядкин
Текст: Данила Игнатов
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат

Календарный ад. Почему на матчи РФПЛ и дальше не будут ходить

Опоздав с календарём на пять дней, лига нарушила свой же регламент и продолжает отпугивать болельщиков.
30 августа 2017, среда. 11:00 Футбол

Что происходит?

На момент написания текста (30 августа, 00:00 мск) РФПЛ до сих пор не опубликовала окончательный календарь на осеннюю часть чемпионата. 9-й тур будет сыгран уже в следующие выходные, но ни клубы, ни болельщики так и не получили его расписание.

Это случилось впервые?

Нет, РФПЛ уже много лет представляет календарь частями. Например, в прошлом сезоне он регулярно задерживался: то из-за еврокубков, то из-за Кубка России. В итоге финалисту турнира «Локомотиву» пришлось играть три матча за семь дней — с ЦСКА и «Рубином» в чемпионате и с «Уралом» в финале Кубка.

Даже несмотря на «порционность» календаря, РФПЛ всё равно постоянно переносит матчи. Пример из первых туров этого сезона: сначала ЦСКА поменялся кругами с хабаровским СКА (конечно, в РФПЛ знали, что ставят «армейцам» выезд на Дальний Восток между матчами Лиги чемпионов), а затем попросил перенести на пятницу дерби с «Локомотивом» (и снова из-за ЛЧ, участие в которой команда обеспечила себе ещё по итогам прошлого сезона). Юрий Сёмин был очень недоволен, когда узнал о переносе за три дня до игры.

О проблемах календаря прошлого сезона в апреле писал Дмитрий Егоров.

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Они опять «придумали» расписание, которое направлено против российских болельщиков. Хватит это терпеть.

Кто от этого страдает?

Во-первых, болельщики, которые не могут запланировать поездку за своей командой заранее. Как правило, билеты в другие города дорожают достаточно быстро. Как следствие — падает посещаемость.

Во-вторых, сами клубы. Например, генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов говорил «Чемпионату», что неизвестность создаёт неудобства в покупке авиабилетов. Туда-обратно хабаровчанам придётся пролететь примерно 181 тыс. км за сезон.

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Тем не менее о ситуации с календарём высказался только тульский «Арсенал».

Как составляют календарь в Европе?

Английские клубы тоже играют в еврокубках, а ещё участвуют в двух местных турнирах помимо Премьер-лиги. Тем не менее точное расписание матчей АПЛ известно уже к 13 декабря.

Немецкая Бундеслига и испанская Ла Лига опубликовали окончательный календарь до конца сентября. Итальянская Серия А повторяет ошибки РФПЛ, до сих пор не предоставив расписания на ближайший тур.

Интересный опыт в североамериканской MLS. В США команды за несколько месяцев до старта чемпионата точно знают дату и время каждого матча сезона.

В июне президент РФПЛ Сергей Прядкин говорил: «К сожалению, идеальный календарь создать невозможно. Мы в ручном режиме составляли его, использовали другие различные варианты — и шарики катали, и IT-варианты применяли». Ни в Англии, ни в Германии люди больше не составляют расписание матчей вручную — там используются только специальные программы.

Когда ждать календарь?

«Мы опубликуем календарь завтра», — сказал Прядкин 29 августа. В любом случае лига уже нарушила свой же регламент. В пункте 6.5.1 сказано, что «РФПЛ извещает клубы о времени начала матчей не позднее чем за 14 дней до их проведения». Выходит, календарь уже опоздал как минимум на пять дней.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Арсенал Тула СКА-Хабаровск Сергей Прядкин РФПЛ
Новости. Футбол
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