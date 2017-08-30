«Я сошла с ума». Почему попытки «Барсы» удивить мир вызывают смех

Выходец из бедной семьи крошечного городка Вернон – самый дорогой футболист одного из самых больших клубов современности. Красивая, жизнеутверждающая история, не правда ли? Готовый сценарий для слезоточивой ленты о преодолении – себя, скепсиса окружающих, жизненных невзгод. Отчего же у меня не выходит умилиться? Может быть, потому что происходящее в «Барселоне» — а речь именно о ней и её многомиллионном новобранце – всё больше напоминает фарс, чем серьёзное, глубокое кино.

Это не вчера началось и даже не в начале августа, когда парижские шейхи коварно сманили с «Камп Ноу» Неймара. Сумасбродные трансферы «Барса» совершала и прежде. Но потеря бразильского нападающего привела к разрушению уникального трио MSN и вызвала приступ ярости у первого лица «блауграна». Последующие поступки Хосепа Бартомеу, с виду интеллигентного, рассудительного мужчины, заставили мир усомниться в его благоразумии. Да и адекватности, чего уж там экивокствовать, тоже.

Зачем закрывать трансферное окно до старта сезона Сезон начался, а трансферные саги ещё не закончены. В ролях: «Ливерпуль», «Монако», «Арсенал», «Барселона» и другие.

Войти – хотя здесь уместнее глагол «влипнуть» – в историю клуба как «тот самый ротозей, который проворонил Неймара», Бартомеу, разумеется, не улыбается. Не он его покупал, но он его потерял. Очевидные финансовые выгоды «продавца поневоле» не перевесили огромные имиджевые потери. Аристократка «Барселона» не привыкла к такому беспардонному обращению. Катарские миллионы помогут ей быстрее смириться с нанесённым оскорблением, но не забыть его.



Бартомеу, как истинный кабальеро, взялся постоять за честь «Барсы». Только методы выбрал сомнительные. Пока все попытки президента сине-гранатовых «отмазаться» за грандиозный кадровый прокол вызывают в лучшем случае скепсис у наблюдателей. В худшем – злорадные смешки. Мадрид откровенно потешается над трансферными потугами главного врага. Массовым восторгом даже в Каталонии не пахнет. При этом объём расходов «Барселоны» уже вплотную приблизился к размеру дохода с трансфера Неймара и сегодня-завтра может быть почти двукратно превышен.

За четыре сезона – три полных и один стартовавший – Бартомеу вбухал в новых игроков более полумиллиарда евро (533 млн, если быть точным).

Селекция «Барсы» и в прошлые окна была далека от идеала с точки зрения соотношения цена/качество. Эффективнее всего при новой власти клуб сработал на рынке в первый полноценный сезон Бартомеу. Тогда на «Камп Ноу» пришли Суарес, Ракитич, тер Штеген, Браво. Удачные сделки преобладали над провальными. Но недолго. В дальнейшем пропорция менялась, вызывая всё больше и больше недоумения в массах.



За четыре сезона – три полных и один стартовавший – Бартомеу вбухал в новых игроков более полумиллиарда евро (533 млн, если быть точным). Не оправдавших высокого доверия среди них на команду хватит, притом с запасом. Но история, кажется, ничему не учит предводителя клуба. Апофеозом неслыханной щедрости «Барселоны» стало лето-2017.



Складывается стойкое ощущение, что, обезумев от утраты своего бразильского сокровища, «Барса» беспорядочно стучится во все подряд двери – авось, какая-то да откроется. Рациональное объяснение этим лихорадочным метаниям найти сложно.

Дошло до того, что уже китайские нувориши, до недавних пор воспринимавшиеся европейскими «топами» как источник относительно лёгкой наживы, «разводят» «Барселону» на деньги. Нет, я понимаю, что на фоне ценников Неймара, Мбаппе, того же Дембеле 40 млн за Паулиньо должны восприниматься более-менее спокойно. А всё равно не воспринимаются. Не может и не должен игрок на 30-м году, с Литвой, Польшей и Китаем в послужном списке, стоить ТАК дорого.

Бартомеу доказывает: для него нет ничего невозможного. И насыпает «Гуанчжоу» почти втрое больше, чем тот отдал за бразильца «Тоттенхэму». За два года в Китае – в Китае! – Паулиньо вырос в цене на 26 млн. Чудеса, да и только.

Усман Дембеле Фото: Reuters

А «тридцатка» за защитника Семеду из «Бенфики», игрока ротации сборной Португалии, не чемпиона Европы, никого не смущает? Нет? Действительно мелочь по сравнению со следующей покупкой «Барселоны». «Боруссия», конечно, сделала большущее «одолжение» каталонцам, уступив им Усмана Дембеле всего в семь раз дороже покупной стоимости. Роналду в своё время обошёлся «Реалу» на «десятку» дешевле – в комплекте с «Золотым мячом».

Когда во время показательной чеканки мяч уронил Паулиньо, Мадрид ухмыльнулся. Когда то же самое сделал Дембеле, усилив эффект крайне неуклюжей попыткой исполнить «радугу», — гомерически захохотал.

Элемент комедии вкрался даже в презентацию новичков – мероприятие традиционно торжественное, пафосное. Когда во время показательной чеканки мяч уронил Паулиньо, Мадрид ухмыльнулся. Когда то же самое сделал Дембеле, усилив эффект крайне неуклюжей попыткой исполнить «радугу», — гомерически захохотал. Первые шаги «сеньора 105 миллионов» по каталонскому полю вышли не слишком уверенными – а вы бы не разнервничались под таким психологическим прессингом?! То ли ещё будет…

10 интриг последней недели трансферного окна в Европе Изучаем пташек, которые ещё могут вылететь через него в новом для себя направлении.

Впрочем, самым дорогим футболистом команды Усман, по всей видимости, пробудет недолго. По утверждениям Yahoo Sports, «Барселона» сторговалась-таки с «Ливерпулем» по Коутиньо. В чём-чём, а в упорстве господину Бартомеу не откажешь. И, разумеется, нужно быть очень смелым руководителем, чтобы санкционировать покупку за 160 млн евро. Как бы она потом не аукнулась ему – на следующих президентских выборах. Ставки Бартомеу очень высоки и чрезвычайно рискованны.



Помимо экономической сомнения вызывает сугубо спортивная целесообразность каждой в отдельности и всех в комплексе летних покупок «Барсы». Затянув до дедлайна с доукомплектацией, президент поставил в крайне неловкое положение одного из главных подчинённых – тренера. Мало того что Вальверде надлежит вживить в годами формировавшийся командный организм ряд чужаков, имеющих смутное представление о базовых футбольных ценностях «Барселоны», так ещё и делать это придётся впопыхах, на ходу. Держать 260 млн на «банке» — даже для такого богатого и расточительного гранда слишком большая роскошь.



Отдельный вопрос: как на всю эту суету сует смотрит Месси? Негласному хозяину раздевалки она вряд ли по нутру…