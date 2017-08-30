18 футболистов, сердца которых требуют перемен. И денег

Анхель ди Мария

Свежая новость: аргентинец попросил Унаи Эмери отпустить его в «Барселону». Можно предположить, что дело не в самой «Барселоне». А в том, что с приходом Килиана Мбаппе именно ди Мария рискует потерять место в основе. Более того, для баска ди Мария менее важен, чем Лукас Моура, поэтому роль первого запасного ему тоже не гарантирована. «Барселона» — клуб, который проявил конкретный интерес, сделав «ПСЖ» запрос о трансфере. Вряд ли за два дня аргентинцу с зарплатой в 10 млн евро в год после выплаты налогов удастся найти много подходящих клубов.

Подавал ли Алексис Санчес запрос о трансфере? Арсен Венгер опроверг новость и сказал, что нет, не подавал. Впрочем, Венгер неделю назад сказал: «Алексис счастлив в «Арсенале», я думаю, что он может остаться здесь надолго». В матче с «Ливерпулем» Санчес не скрывал своего счастья, в очередной раз став героем мемов.

Между тренером и игроком царит полное доверие. В начале августа Венгер отправил клубного врача к Санчесу домой, чтобы проверить, правда ли тот болеет. Команда хочет, чтобы чилиец покинул команду.

Дэнни Дринкуотер

Здесь всё однозначно. О запросе на трансфер сообщает Sky Sports. Пока «Лестер» и «Челси» не сошлись в цене: «лисы» хотят 40 млн фунтов. Но переговоры продолжаются. И если Дринкуотер подал запрос руководству, легко догадаться, чего хочет он сам. Тем более что в «Челси» сейчас за центр поля отвечают Канте, Бакайоко и Фабрегас: место для Дэнни по ходу сезона точно найдётся.

С «Локомотивом» не удалось договориться по зарплате. От аренды в «Фенербахче» отказался сам турецкий клуб. Кажется, желание разойтись разделяют и «Зенит», и Артём, но от этого задача не становится проще. Появляются всё более экзотические варианты, вроде обмена на Смолова или даже возвращения в «Ростов». Ясно одно: Манчини не особенно рассчитывает на форварда.

Выхода нет? 10 вариантов для Дзюбы, которые не работают Куда бы Артём Дзюба мог уйти из «Зенита»? Все варианты, которые назывались и приходят в голову, неосуществимы.

Он подал запрос о трансфере. Не помогло. Тогда Коутиньо попросил клуб не включать его в заявку на Лигу чемпионов. Клуб не отреагировал. Бразилец не играет за «Ливерпуль» из-за травмы – это версия Юргена Клоппа, – но здоров в сборной. Врач сборной Бразилии сообщил, что Коутиньо действительно не в порядке, из-за «стресса, вызванного желанием играть в Барселоне». Неизвестно, чем это закончится, но немотивированный бразилец в раздевалке не пошёл на пользу ещё ни одному клубу.

Филиппе Коутиньо и Юрген Клопп Фото: Reuters

Зачем закрывать трансферное окно до старта сезона Сезон начался, а трансферные саги ещё не закончены. В ролях: «Ливерпуль», «Монако», «Арсенал», «Барселона» и другие.

Вирджил ван Дейк

После того как президент «Саутгемптона» отказался продавать его в «Ливерпуль», ван Дейк уволил агента. Тот уговорил защитника подписать предыдущий контракт со «святыми», по которому любой его переход невозможен в течение двух сезонов. Новый агент должен помочь преодолеть этот пункт контракта. «Саутгемптон» назвал цену вопроса: 70 млн фунтов. Мнение самого ван Дейка давно известно: он сделал заявление в начале августа и сказал, что хочет сменить клуб.

Алекс Окслейд-Чемберлен

Алекс отказался продлевать контракт с «Арсеналом», и Арсен Венгер – удивительно! – не возражает против продажи. Но есть проблема: «Арсенал» уже договорился о цене трансфера с «Челси», в то время как сам Окслейд-Чемберлен хочет в «Ливерпуль». ВВС полагает, что это связано с его позицией на поле: в «Челси» он будет вынужден играть на краю, а в «Ливерпуле» окажется на любимой позиции в центре.

Гжегож Крыховяк

Только одного футболиста Унаи Эмери перетянул за собой из «Севильи» в «ПСЖ». И лучше бы он этого не делал. Поляк вышел с первых минут в семи матчах в Лиге 1, ещё четыре раза появился на замену и, если коротко, не запомнился вообще ничем. Потерянный сезон для футболиста, который в Испании выжигал центр поля на топ-уровне. Крыховяк выставлен на трансфер с начала лета, вот только претенденты хотели бы взять его в аренду, а не приобретать. Кажется, «ПСЖ» готов согласиться уже и на это. По информации Guardian, у парижан сейчас есть предложение «Вест Бромвича».

Необъяснимо. Чемпион мира не нужен «Арсеналу», хотя в то же время клуб ищет нового центрального защитника. В британских СМИ сообщали, что Венгер разочарован игрой немца и хочет заменить его Джонни Эвансом. Интересуются Шкодраном сразу несколько клубов, «Интер» сделал предложение об аренде с обязательным выкупом. Футболист согласен.

Без комментариев.

Плохой день плохого парня. Диего Косте некуда идти Форвард не нужен Антонио Конте. Ещё недавно он выбирал между «Атлетико и большими деньгами, но сейчас у него всё сложно.

О желании сменить клуб Марез сообщил руководству «Лестера» в конце прошлого сезона. Летом на него претендовала «Рома»: итальянцы предложили 30 млн евро. «Лестер» потребовал 40 млн. Интересно, что представитель Мареза призвал «Рому» увеличить предложение, чтобы всё-таки переманить игрока. Но Рамон Мончи умеет считать деньги, поэтому в «Роме» оказались Патрик Шик и Грегуар Дефрель за ту же сумму, только разбитую на несколько лет. А Марез подвис в Лестере.

Даже Андре Гомеш более востребован в «Барселоне» в начале сезона, чем Арда Туран. А это серьёзный показатель. Агент футболиста работает над поиском новой команды. Агент – это Жорже Мендеш, что в любом случае повышает шансы на успех.

Нигерийский форвард просто не нужен Крэйгу Шекспиру. Да и вообще мало кому в Англии, кажется, хочется приобрести игрока, которого Клаудио Раньери когда-то назвал «самолётом». К счастью, сейчас у Ахмеда в Англии появился друг. «Халл» заинтересован в аренде футболиста. Понятно, зачем он нужен Леониду Слуцкому, «Лестеру» нет резона возражать.

Ахмед Муса Фото: Reuters

Немец не имел постоянного места на поле, но, выходя, игру «ПСЖ» не портил. Тем неожиданнее, что Эмери заявил Юлиану в конце сезона, что больше не видит его в команде. Поиски новой команды затянулись на всё лето. Если Дракслер в итоге останется, странно будут выглядеть и тренер, и сам игрок. Но если ди Мария успеет перебраться в «Барселону», то он неожиданно может пригодиться.

Андреа Раноккия

«Андреа – хороший парень, но после того, как мы найдём защитника, ему придётся сменить клуб». Лучано Спаллетти сказал всё предельно ясно. Интерес «Зенита» очень кстати. Правда нужен ли «Зениту» хороший парень, который регулярно «привозит»?

Росс Баркли

Стандартная ситуация. Баркли отказался подписывать новый контракт с «Эвертоном» — ясный сигнал того, что он хочет покинуть клуб. Роналд Куман тоже ответил внятно: сбить цену на игрока из-за закрытия трансферного окна не получится. Но у Баркли остался всего год по контракту, так что в интересах клуба продать его сейчас. «Тоттенхэм» предлагает 25 млн фунтов.

Ещё один игрок, который оказался не нужен Роберто Манчини. В то же время в России есть тренер, которому Нобоа совершенно точно нужен и у которого он сам хочет играть. Вопрос в деньгах, которых нет у «Рубина». И в том, станет ли «Зенит» идти на принцип.

Роман Зозуля

«Бетис» и Зозулю объединяет желание расстаться. В клубе не рассчитывают на футболиста, агент Зозули пожаловался, что его лишили шкафчика в раздевалке. «Бетис» готов разорвать контракт, пока договориться об условиях разрыва не удалось: клуб не хочет выплачивать всю зарплату за два года, на чём настаивает представитель игрока.