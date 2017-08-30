Почему «Монако» и после продажи Мбаппе будет жить припеваючи

Как бы мы все скучали летом, если бы не трансферные саги, которые зачастую позакавыристее бразильских сериалов из 90-х, которыми было наводнено российское телевидение. Уже успели мы пережить страсти по Неймару и Дембеле, теперь с придыханием ждём, чем завершатся истории Мбаппе и Коутиньо, а также живо интересуемся, а купит ли хоть кого-нибудь «Спартак» и сколько человек пополнят «Зенит» в последний день трансферного окна.

Теперь «ПСЖ» хочет Мбаппе. Зачем им ещё один форвард? Мы действительно хотим это понять.

По-моему, только один клуб, поставивший трансферы на поток, не теряет самообладания на протяжении всего лета. Суетятся агенты, боссы «ПСЖ» и «Барселоны». В «Ливерпуле» в шоке от поведения Коутиньо. «Ман Сити» и «Челси» стараются ухватить жирный кусок перед дедлайном. А «Монако» будто бы смеётся над коллегами. В княжестве все довольны жизнью. Забираете у нас Менди, Бернарду Силву и Бакайоко? Не беда! Мы отлично знаем, как распорядиться 150 млн евро, вырученными за это трио. Хотите Мбаппе? Добро пожаловать! Не забудьте только принести с собой хотя бы ещё 150 млн. У нас-то уже готовы варианты для замены даже этого суперталанта.

Несколько лет назад все восхищались трансферной политикой португальских клубов, которые сколачивали сезонные бюджеты на продаже парочки футболистов из своей обоймы. Помним же, как «Порту» и «Бенфика» наваривались на том же «Зените». Сейчас «Монако» оставляет португальских коллег далеко позади. Он вышел на новый уровень, ведь монегаски порой покупают футболистов за огромные деньги, но умудряются продать просто за нереальные.

Страсти по Мбаппе: 190 млн евро за тинейджера, и это не шутка Главный талант европейского футбола Килиан Мбаппе близок к тому, чтобы покинуть «Монако». Цена вопроса — 190 млн евро. Кто же раскошелится?

В частности, летом 2013 года монегаски потратили 160 млн евро, купив Хамеса Родригеса, Фалькао, Моутинью, Кондогбиа, Ласина Траоре. 5 млн евро было потрачено на Антони Марсьяля.



Казалось бы, 160 млн евро! Но Родригеса брали за 45 млн евро, через год продали за 75. За Кондогбиа выручили 35 млн евро, за Марсьяля — более 60 млн. Ещё около 70 принесли в казну Курзава, Карраско и Абденнур. На арендах Фалькао в «МЮ» и «Челси» отбили почти половину его трансфера. А теперь он играет в основе и приносит сумасшедшую пользу.



«Монако» не имеет привычки чахнуть над златом. Большая часть денег, заработанных на футбольной бирже, тут же пускается в оборот. Взглянем на продажи нынешнего лета. Прошлым летом красно-белые купили у «Марселя» Бенжамена Менди за 13 млн евро. За год 23-летний паренёк вырос в игрока сборной и ушёл с молотка за 57,5 млн евро. В этом ещё один принцип клуба — никого насильно не удерживают, не доводят ситуации с уходом футболистов до конфликта. Год поиграл, тебя оценили суммой, которая нас устроила, — успехов, дорогой друг!

Смотрим далее. Бернарду Силву брали из «Бенфики» за приличные деньги — 15,75 млн евро. А сегодня он отправляется в Манчестер за 50 млн евро. Понимаете, почему сейчас «Монако» уже круче «лиссабонских орлов»? Бакайоко в 2014-м забрали у «Ренна» за 8 млн евро, а продали в «Челси» в пять раз дороже.



На очереди Мбаппе, Фабиньо и Лемар, которые могут уехать из Монте-Карло в ближайшие два дня, оставив о себе память в виде 300 млн евро. Мбаппе — воспитанник клуба, бразильца разглядели в составе «Риу Аве» и отдали за него 6 млн евро. Лемар, доросший до сборной Франции, был куплен за астрономическую сумму у «Кана» — 4 млн евро.

На очереди Мбаппе, Фабиньо и Лемар, которые могут уехать из Монте-Карло в ближайшие два дня, оставив о себе память в виде 300 млн евро.

И конвейер не думает останавливаться. Да и почему он должен это делать, если система отлажена? Игроки с охотой едут в «Монако», где они получают возможность для ураганного роста. Вот даже интересно, за сколько через пару лет будет продан Юри Тилеманс? В июне за него заплатили 25 млн евро. И есть уверенность, что какому-нибудь гранду придётся выложить в три раза больше за бельгийского таланта, который уже вытеснил из сборной Раджу Найнгголлана.

Не успели продать Мбаппе и Лемара, как уже пополнили состав Бальде Кейта и Стефан Йоветич. Всё лето «Милан», «Интер», «Рома» гонялись за сенегальцем, а он сделал всем ручкой и отправился в княжество. А ведь пока Мбаппе был отстранён от тренировок, начал раскрываться 21-летний Адама Дьякаби, только-только взятый у «Ренна». В трёх турах у него гол и две голевые перадачи.



На случай ухода Фабиньо есть Вильям Карвалью, который уже сидит на чемоданах. Бразильцу португалец уступает разве что в умении исполнять пенальти. Карвалью — один из творцов победы Португалии на чемпионате Европы. И, конечно, он охотно поедет к Жардиму. «Монако» борется за титулы, играет в Лиге чемпионов. А «Вест Хэм», всё лето подбивавший к нему клинья, лишь середняк АПЛ.

Жардим: Мбаппе – звезда, но в прошлом году «Монако» часто побеждал и без него

Одна из главных удач «Монако» — это подписание контракта с Леонарду Жардимом. Разглядели его в «Спортинге», и прямо сейчас португалец, пожалуй, сильнейший тренер в Европе. Дайте ему любой клуб, и он начнёт срывать трофеи гроздями. Это моё личное мнение. Не готов его навязывать. Но перерождение монегасков из ультраоборонительной команды в атакующую, забивающую больше всех в Старом Свете, — это одно из главных откровений последних лет.

Пока Жардим остаётся в Монте-Карло, хотя предложения, я уверен, поступают еженедельно. Быть может, руководство «Арсенала» оставило Венгера только по той причине, что не убедило португальца на переезд? Жардиму интересно в «Монако». Он свободен в своём поиске, постоянно экспериментирует. И ему нравится текучка кадров, его это бодрит. Не нужно подолгу видеть одни и те же лица. Одним героям на смену приходят другие. И сеньор Леонарду никогда не истерит, даже если из его команды вынимают самый ценный бриллиант мирового футбола.

Жардим: Мбаппе – звезда, но в прошлом году «Монако» часто побеждал и без него

Интересно, что будет со стройной системой «Монако», если Жардим всё-таки покинет клуб? Ведь при другом тренере футболисты могут так не расти или расти, но не так. Может наступить спад в результатах. Но пока об уходе португальца говорить преждевременно. А значит в княжестве всё спокойно. И «Монако» может и дальше свысока наблюдать за трансферной суетой.