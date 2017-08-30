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Игорь Гамула
Текст: Игорь Гамула
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Рот закрывается, игра начинается. Жемчужинки Гамулы

Наш постоянный автор Игорь Гамула пытается разобраться в самой наболевшей теме в нашем футболе – судействе.
30 августа 2017, среда. 19:30 Футбол

Всем привет!

Сейчас будет про наших арбитров. Ну, потому что ситуаций много накопилось. И у нас, и в Европах. Вот ЦСКА проиграл из-за гола, который нельзя было засчитывать. Но там главный судья в принципе не мог увидеть эпизод. А боковой арбитр просто не успел. Он следил за офсайдом — и тут бац! Рикошет, после которого даже Усэйн Болт мог не успеть к лицевой линии. А именно на ней должен находиться судья, чтобы разглядеть ситуацию.

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Или взять Лунёва, который сыграл рукой за пределами штрафной. Там ведь тоже вопрос не к главному арбитру, а скорее к его помощнику. Кстати, я не уверен, что там удаление на сто процентов. Понятно, что фол и гарантированная жёлтая. Но там ещё надо смотреть, куда уходил мяч. Он мог удариться о газон и отскочить в сторону. Защитник вполне мог догнать и накрыть соперника. Тут просто боковой рефери не успел к линии штрафной. Я уверен, что будь он там, то зафиксировал бы фол. Людям свойственно ошибаться. Тут не было злого умысла. Вон, «Зенит» – «Ростов» арбитры хорошо отработали.

То ли дело в моё время. Тогда действительно прибивали. При мне такое не один раз случалось. Пенальти ставили такие… у-у-у, мама не горюй! В некоторых городах играть просто невозможно было. И таких скандалов не происходило. Ведь показывали одну-две встречи. И транслировали с общей камеры. А сейчас их столько понаставили. Со всех сторон! Вообще всё слышно и видно.

Так что пожалейте наших рефери. Они даже если захотят судить предвзято, не смогут. Пару раз ошибёшься, а тебя уже на игры не ставят. Хотя надо признать, что в моё время уровень судей был повыше. Все те судьи теперь работают инспекторами.

Кстати, у европейских судей точно такие же ошибки. Мы говорим про гол в ворота ЦСКА. А вот матч «Краснодар» – «Црвена Звезда», который судила литовская бригада. Там мяч ещё более явно пересёк лицевую линию. Чуть ли не полметра! О чём вообще говорить?

Или вон дисквалификация Роналду на пять матчей после ошибочного удаления. Шла борьба, человек на полной скорости врывается в штрафную и падает. Ну ё моё! Там нет ни пенальти, ни жёлтой карточки. Нужно было просто продолжить игру. Нет, блин, впаяли пять матчей дисквалификации. Понятно, что четыре из них он получил не за удаление, а за толчок судьи. Роналду по-дружески пихнул арбитра. Словно по-русски сказал: «Да ладно тебе, старик».

Вон в Хабаровске Глушаков на последних минутах действительно симулировал, что уж там скрывать. Судья Галимов – красавчик, чётко разобрался и пенальти не дал. При этом и без жёлтой карточки Глушакову. Хотя у Дениса было более картинное падение, чем у Роналду.

Короче, наши арбитры не хуже. Я хоть и считаю, что Гинер один из лучших футбольных боссов, но чтоб говорить об отставке Будогосского… У нас ничего путного не получится, если постоянно всех увольнять. Катавасия какая-то. При этом я прекрасно понимаю цену судейских ляпов. Иной раз команда несправедливо проиграет и тренера увольняют. Карьеры переворачиваются из-за таких вещей. Кто станет чемпионом, кто попадёт в еврокубки — всё это имеет колоссальное значение.

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У каждого судьи свой подход. Если дают побороться, то получается заруба, на которую любо-дорого смотреть. При этом важно вовремя пресечь грубость, чтобы не было конфликтов. Известно же, что арбитр должен быть незаметным, а не каждым свистком обозначать себя. С другой стороны, должно быть и уважение к рефери. Если игроки его костерят последними словами и указывают, где свистеть, то можно не выходить на поле. Тут не обязательно сразу браться за карточки. Можно просто жёстко сказать: «Если так продолжишь, то мы с тобой не сработаемся – пойдёшь отдыхать». Вот тогда к игроку приходит понимание. Рот закрывается и начинается игра.

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Кто лучший судья? Друг мой – Карасёв. Сейчас будет судить отборочный матч Чехия – Германия. Его же в Европы не просто так назначают. Говорю это, хотя у меня с ним своя история. Помню, я только принял «Ростов» в 2014-м. Мы приехали в Грозный. Перед матчем говорю Карасёву: «Лысый должен помочь лысому». На 58-й минуте Карасев берёт и в центре поля удаляет Горо за симуляцию. Хотя её там и близко не было. Это случилось при счёте 1:1, мы в результате уступили – 1:2. Я ведь не грубил, ничего такого. Карасёв нам помог так помог. У меня аж волосы выросли, а он лысым остался.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Лунёв Евгений Гинер Игорь Гамула Сергей Карасёв — Футбол Футбольное судейство
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