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Педру Роша
Текст: Анатолий Романов
Фото: Reuters

Педру Роша – вариант хороший. Кого «Спартак» берёт вместо Луана

«Спартак» долго исследовал бразильский рынок с целью найти форварда и остановил свой выбор на молодом игроке «Гремио» Педру Роше.
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Представители «Спартака» не сумели соблазнить нападающего «Гремио» и сборной Бразилии Луана даже Лигой чемпионов, но возвращаются из Порту-Алегри не с пустыми руками. По данным бразильских журналистов, новичком чемпиона России станет другой форвард «Гремио» – Педру Роша, за которого красно-белые заплатят в районе 12 млн евро. Трансфер 22-летнего игрока в «Спартак» – повод познакомиться с ним поближе.

Педру Роша

Родился 1 октября 1994 года в городе Вила-Велья (штат Эспириту-Санту).

Рост: 178 см.

Амплуа: левый вингер, правый вингер, нападающий.

Карьера: «Диадема» (2012-2014), «Гремио» (2014-2017).

В Серии А сыграл 72 матча, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

Видео игры Педру Роши

— Я считаю, что на сегодняшний день Педро Роша наиболее важный игрок «Гремио» наряду с Рамиро. Надеюсь, и Луан сможет сконцентрироваться, выбросив из головы слухи об Италии. Педру Роша и Рамиро наиболее эффективны. Через два-три года Педру Роша будет в сборной Бразилии, вот увидите. У него уже достаточно зрелости и нужных качеств. Он здорово двигается по полю, находит свободное пространство. Наш форвард переживает великолепный период, и у него есть всё, чтобы показать себя в Европе, – таково мнение капитана «Гремио» Майкона, высказанное им месяц назад.

В ноябре 2016 года Педру Роша внёс решающий вклад в завоевание «мушкетёрами» Кубка Бразилии, оформив дубль как раз с передач Майкона в первой выездной игре финала с «Атлетико Минейро» (3:1). Правда, в том же матче будущий спартаковец заработал удаление за две жёлтые карточки, поэтому пропустил ответную встречу (1:1). Кубок Бразилии – пока самый ценный трофей в карьере молодого форварда.

У Педро Роши вообще есть такое замечательное качество, как умение забивать важные голы. В бразильской Серии А он выступает третий сезон с тех пор, как Луис Фелипе Сколари впервые выпустил за «Гремио» – в матче с «Куритибой» в мае 2015-го. Тогда, правда, дебютант не отличился, хотя вышел в основе и получал поддержку в атаке от Майкона, Луана и знакомого нам по «Зениту» Виктора Жулиано. Но дальше дела пошли веселее. Кстати, «Гремио» ни разу и не проиграл в чемпионате Бразилии в тех 11 случаях, когда Педру Роша поражал ворота соперника, да и вничью сыграл всего дважды.

Педру Роша – техничный, ловкий, резкий игрок с быстрыми ногами, умеющий принять нестандартное решение. На данный момент это, конечно же, более зрелый футболист, чем Эвертон Фелипе, который также близок к переходу в «Спартак». Ничего удивительного, ведь форвард «Гремио» почти на три года старше атакующего полузащитника из «Спорт Ресифе».

И самому Педру Роше потребовалось достаточно времени, чтобы заиграть по-взрослому. Специалисты отмечают его прогресс за последний год. Прежде таланту из «Гремио» недоставало стабильности. Теперь на Педру Рошу посыпались предложения из разных стран. В Бразилии писали, что в 2017-м на агента игрока выходили как минимум семь клубов. Назывались «Хоффенхайм», «Марсель», «Севилья», «Бетис» и некий клуб из чемпионата Мексики. Интерес к Педру Роше приписывали даже «Манчестер Юнайтед».

Впрочем, несмотря на слова Майкона, пока рано называть Педру Рошу мастером уровня Луана. Олимпийский чемпион оказывает всё-таки большее влияние на игру «Гремио», поэтому и стоит в два раза дороже. Преимущество Луана в ключевых компонентах видно и из статистики форвардов в нынешнем сезоне Серии А.

Статистика в чемпионате Бразилии сезона-2017 (в среднем за 90 минут игры)

ПоказательПедру РошаЛуан
Игры (минуты)
Гол плюс пас
Ключевые передачи
Удары по воротам
Дриблинг
Потери мяча
Заработанные фолы
Верховые единоборства
Отборы мяча		15 (1170)
3+2
0,8
2,2 (54% точности)
1,1 (44% успеха)
5,3
1,4
0,2 (28% успеха)
0,9 (50% успеха)		15 (1380)
5+6
2,0
3,1 (45% точности)
1,4 (51% успеха)
6,0
2,1
0,3 (15% успеха)
1,4 (58% успеха)

Прогресс в игре и победные голы в Кубке Бразилии помогли Педру Роше подписать с «мушкетёрами» новый контракт до 2019-го на улучшенных условиях. Хотя сама история с продлением соглашения получилась не очень красивой. Сообщалось, что форвард требует увеличение зарплаты в пять раз, однако руководство «Гремио» отказывалось идти на поводу у Педру Роши и его агента. Предыдущий контракт завершался в декабре этого года, а пик переговоров пришёлся на начало зимы. Боссы клуба из Порту-Алегри грозились отстранить Педру Рошу от работы с главной командой, если не удастся достичь компромисса. Один из близких «Гремио» журналистов опубликовал материал, в котором критиковал поведение футболиста. По его мнению, форвард ставил себя выше клуба, забывая о том, кто воспитал его, а интервью агента Педру Роши были высокомерными и неэтичными. К счастью, конфликт не разгорелся.

В чемпионате Бразилии «Гремио» занимает сейчас второе место, но и в текущем розыгрыше Кубка Либертадорес команда из Порту-Алегри выступает успешно. На групповом этапе заняла первое место в квартете с парагвайским «Гуарани», чилийским «Депортес Икике» и венесуэльской «Саморой». Затем в 1/8 финала выбила аргентинский «Годой-Крус». Четвертьфинал с бразильским «Ботафого» в сентябре придётся играть уже без Педру Роши, который входит в топ-10 самых результативных игроков Кубка Либертадорес по системе «гол плюс пас». В восьми матчах он забил четыре мяча и стал автором трёх голевых передач. В этой же десятке ещё два одноклубника форварда – Луан и… бывший спартаковец Лукас Барриос.

Руководители бразильских клубов умеют проворачивать крайне выгодные для себя сделки, скрутив руки покупателю. Возможно, представители чемпиона России слышали от президента «Гремио» Ромилдо Болсана какие-нибудь заученные актёрские фразы в стиле позднего Олега Романцева: «Как же я могу его продать? Он же хороший!» Но, похоже, Педру Роша — действительно вариант хороший для «Спартака». Раз уж сорвался трансфер такой звезды, как Луан. Красно-белым потребуется ротация во всех линиях с учётом выступления на три фронта, а Педру Роша может быть полезен команде Массимо Карреры и в Лиге чемпионов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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