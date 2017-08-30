Педру Роша – вариант хороший. Кого «Спартак» берёт вместо Луана

Кто защитит «Спартак»? 10 интриг последней недели трансферного окна в РФПЛ «Спартак» продолжает искать центрального защитника под ЛЧ, ЦСКА очень нужен нападающий, а «Зенит» готовит ещё два-три трансфера.

Представители «Спартака» не сумели соблазнить нападающего «Гремио» и сборной Бразилии Луана даже Лигой чемпионов, но возвращаются из Порту-Алегри не с пустыми руками. По данным бразильских журналистов, новичком чемпиона России станет другой форвард «Гремио» – Педру Роша, за которого красно-белые заплатят в районе 12 млн евро. Трансфер 22-летнего игрока в «Спартак» – повод познакомиться с ним поближе.

Педру Роша



Родился 1 октября 1994 года в городе Вила-Велья (штат Эспириту-Санту).



Рост: 178 см.



Амплуа: левый вингер, правый вингер, нападающий.



Карьера: «Диадема» (2012-2014), «Гремио» (2014-2017).



В Серии А сыграл 72 матча, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.



Видео игры Педру Роши Родился 1 октября 1994 года в городе Вила-Велья (штат Эспириту-Санту).: 178 см.Амплуа: левый вингер, правый вингер, нападающий.: «Диадема» (2012-2014), «Гремио» (2014-2017).В Серии А сыграл 72 матча, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

— Я считаю, что на сегодняшний день Педро Роша наиболее важный игрок «Гремио» наряду с Рамиро. Надеюсь, и Луан сможет сконцентрироваться, выбросив из головы слухи об Италии. Педру Роша и Рамиро наиболее эффективны. Через два-три года Педру Роша будет в сборной Бразилии, вот увидите. У него уже достаточно зрелости и нужных качеств. Он здорово двигается по полю, находит свободное пространство. Наш форвард переживает великолепный период, и у него есть всё, чтобы показать себя в Европе, – таково мнение капитана «Гремио» Майкона, высказанное им месяц назад.

В ноябре 2016 года Педру Роша внёс решающий вклад в завоевание «мушкетёрами» Кубка Бразилии, оформив дубль как раз с передач Майкона в первой выездной игре финала с «Атлетико Минейро» (3:1). Правда, в том же матче будущий спартаковец заработал удаление за две жёлтые карточки, поэтому пропустил ответную встречу (1:1). Кубок Бразилии – пока самый ценный трофей в карьере молодого форварда.



У Педро Роши вообще есть такое замечательное качество, как умение забивать важные голы. В бразильской Серии А он выступает третий сезон с тех пор, как Луис Фелипе Сколари впервые выпустил за «Гремио» – в матче с «Куритибой» в мае 2015-го. Тогда, правда, дебютант не отличился, хотя вышел в основе и получал поддержку в атаке от Майкона, Луана и знакомого нам по «Зениту» Виктора Жулиано. Но дальше дела пошли веселее. Кстати, «Гремио» ни разу и не проиграл в чемпионате Бразилии в тех 11 случаях, когда Педру Роша поражал ворота соперника, да и вничью сыграл всего дважды.

Педру Роша – техничный, ловкий, резкий игрок с быстрыми ногами, умеющий принять нестандартное решение. На данный момент это, конечно же, более зрелый футболист, чем Эвертон Фелипе, который также близок к переходу в «Спартак». Ничего удивительного, ведь форвард «Гремио» почти на три года старше атакующего полузащитника из «Спорт Ресифе».

И самому Педру Роше потребовалось достаточно времени, чтобы заиграть по-взрослому. Специалисты отмечают его прогресс за последний год. Прежде таланту из «Гремио» недоставало стабильности. Теперь на Педру Рошу посыпались предложения из разных стран. В Бразилии писали, что в 2017-м на агента игрока выходили как минимум семь клубов. Назывались «Хоффенхайм», «Марсель», «Севилья», «Бетис» и некий клуб из чемпионата Мексики. Интерес к Педру Роше приписывали даже «Манчестер Юнайтед».

Впрочем, несмотря на слова Майкона, пока рано называть Педру Рошу мастером уровня Луана. Олимпийский чемпион оказывает всё-таки большее влияние на игру «Гремио», поэтому и стоит в два раза дороже. Преимущество Луана в ключевых компонентах видно и из статистики форвардов в нынешнем сезоне Серии А.

Статистика в чемпионате Бразилии сезона-2017 (в среднем за 90 минут игры)

Показатель Педру Роша Луан Игры (минуты)

Гол плюс пас

Ключевые передачи

Удары по воротам

Дриблинг

Потери мяча

Заработанные фолы

Верховые единоборства

Отборы мяча 15 (1170)

3+2

0,8

2,2 (54% точности)

1,1 (44% успеха)

5,3

1,4

0,2 (28% успеха)

0,9 (50% успеха) 15 (1380)

5+6

2,0

3,1 (45% точности)

1,4 (51% успеха)

6,0

2,1

0,3 (15% успеха)

1,4 (58% успеха)

Прогресс в игре и победные голы в Кубке Бразилии помогли Педру Роше подписать с «мушкетёрами» новый контракт до 2019-го на улучшенных условиях. Хотя сама история с продлением соглашения получилась не очень красивой. Сообщалось, что форвард требует увеличение зарплаты в пять раз, однако руководство «Гремио» отказывалось идти на поводу у Педру Роши и его агента. Предыдущий контракт завершался в декабре этого года, а пик переговоров пришёлся на начало зимы. Боссы клуба из Порту-Алегри грозились отстранить Педру Рошу от работы с главной командой, если не удастся достичь компромисса. Один из близких «Гремио» журналистов опубликовал материал, в котором критиковал поведение футболиста. По его мнению, форвард ставил себя выше клуба, забывая о том, кто воспитал его, а интервью агента Педру Роши были высокомерными и неэтичными. К счастью, конфликт не разгорелся.

В чемпионате Бразилии «Гремио» занимает сейчас второе место, но и в текущем розыгрыше Кубка Либертадорес команда из Порту-Алегри выступает успешно. На групповом этапе заняла первое место в квартете с парагвайским «Гуарани», чилийским «Депортес Икике» и венесуэльской «Саморой». Затем в 1/8 финала выбила аргентинский «Годой-Крус». Четвертьфинал с бразильским «Ботафого» в сентябре придётся играть уже без Педру Роши, который входит в топ-10 самых результативных игроков Кубка Либертадорес по системе «гол плюс пас». В восьми матчах он забил четыре мяча и стал автором трёх голевых передач. В этой же десятке ещё два одноклубника форварда – Луан и… бывший спартаковец Лукас Барриос.



Руководители бразильских клубов умеют проворачивать крайне выгодные для себя сделки, скрутив руки покупателю. Возможно, представители чемпиона России слышали от президента «Гремио» Ромилдо Болсана какие-нибудь заученные актёрские фразы в стиле позднего Олега Романцева: «Как же я могу его продать? Он же хороший!» Но, похоже, Педру Роша — действительно вариант хороший для «Спартака». Раз уж сорвался трансфер такой звезды, как Луан. Красно-белым потребуется ротация во всех линиях с учётом выступления на три фронта, а Педру Роша может быть полезен команде Массимо Карреры и в Лиге чемпионов.