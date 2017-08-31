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Педру Роша
Текст: «Чемпионат»
Фото: Reuters

Педру Роша одной ногой в «Спартаке». Главное — в обзоре дня

«Зенит» расторг контракт с Йоаном Молло, а нападающий «Гремио» Педро Роша находится в шаге от перехода в «Спартак» — в обзоре дня.
31 августа 2017, четверг. 00:00 Футбол

«Ювентус» объявил об аренде Хёведеса

«Ювентус» официально объявил о переходе 29-летнего защитника «Шальке» Бенедикта Хёведеса. За годовую аренду туринский клуб заплатит € 3,5 млн. Хеведес будет играть под 21-м номером.

У итальянской стороны будет право выкупить контракт игрока по окончании сезона. Если немец проведёт в составе «Ювентуса» как минимум 25 официальных матчей, то «старая синьора» будет обязана его приобрести за фиксированную сумму — € 13 млн. Ещё € 3 млн немецкий клуб получит, если итальянцы смогут добиться прописанных в договоре спортивных достижений к 30 июня 2020 года.

«Вест Бромвич» объявил о переходе Крыховяка из «ПСЖ» на правах аренды

«Вест Бромвич Альбион» объявил о переходе польского хавбека Гжегожа Крыховяка из «ПСЖ» на правах аренды. Соглашение рассчитано до окончания текущего сезона, информирует официальный сайт английского клуба.

«У меня было несколько предложений из Испании и Италии, но это очень амбициозный клуб. Здесь хорошая атмосфера», — сказал игрок.

Крыховяк перешёл в «ПСЖ» в начале прошлого сезона из «Севильи», но так и не сумел закрепиться в основе парижан.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 Гжегож Крыховяк принял участие в 11 матчах, но лишь 7 раз появился на поле в основном составе.

«Зенит» расторг контракт с Молло по обоюдному согласию

«Зенит» расторг контракт с полузащитником Йоаном Молло по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщил президент питерского клуба Сергей Фурсенко.

«Зенит» действительно разорвал контракт с Йоаном Молло. Решили сделать это по обоюдному согласию игрока и клуба», — сказал Фурсенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

До перехода в «Зенит» Молло выступал за самарские «Крылья Советов», в которые перешёл в августе 2015 года. Игроком питерского клуба француз стал минувшей зимой, но за прошедшее время так и не сумел закрепиться в основном составе.

Форвард «Гремио» Педро Роша прошёл медобследование в «Спартаке»

Нападающий «Гремио» Педро Роша находится в шаге от перехода в «Спартак», сообщил журналист Адриано де Карвальо в «Твиттере».

По информации источника, красно-белые предложили за форварда € 12 млн. Стороны очень близки к достижению договорённости, и игрок уже прошёл медицинское обследование по просьбе российского клуба. «Гремио» принадлежат 100% прав на футболиста.

Педру Роша – вариант хороший. Кого «Спартак» берёт вместо Луана
«Спартак» долго исследовал бразильский рынок с целью найти форварда и остановил свой выбор на молодом игроке «Гремио» Педру Роше.

22-летний бразилец способен играть на обоих флангах и в центре нападения. В текущем сезоне бразильской Серии А он забил 3 гола в 15 матчах.

Все игроки сборной России работали в общей группе

Сборная России, которая продолжает подготовку к товарищескому матчу с «Динамо» и провела очередную тренировку. Все игроки занимались в общей группе.

В настоящее время сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске (28 августа – 3 сентября) и готовится к контрольной игре с бело-голубыми.

Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Бенедикт Хёведес Йоан Молло Обзор главных событий дня
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