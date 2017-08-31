От Мбаппе до «Спартака». 10 главных интриг последнего дня трансферного окна

18 футболистов, сердца которых требуют перемен. И денег Не только Коутиньо и Диего Коста.

РФПЛ

Защитник для «Спартака»

Чемпион России до последнего затягивал с приобретением сильных новичков под Лигу чемпионов, однако если затянуть ещё на один день, то усилиться удастся уже только под плей-офф – в январе 2018-го. Все гадали, скольких защитников купит «Спартак», а красно-белые первым делом решили вопрос с игроком атаки. Из «Гремио» спешит на помощь Педру Роша. Но где же всё-таки Эсекьель Гарай или хотя бы Рафаэл Толой? Долой скупость – нужен настоящий, русский размах на рынке! В последний день лета «Спартак» должен объявить о покупке Настоящего Центрального Защитника.

Форвард для ЦСКА

Только за одной историей тяжелее следить, чем за историей поиска «Спартаком» игрока обороны под Лигу чемпионов. Называется она — «ЦСКА в поиске забивного нападающего». Если бы не Лига чемпионов, «армейцы» имели бы полное право обойтись парой Чалов – Оланаре. Но битва за очки в общую копилку России обязывает ЦСКА укрепить слабую позицию, ведь Нуху Касима нет в рядах ни «Манчестер Юнайтед», ни «Бенфики», ни даже «Базеля». Осталось меньше 24 часов на сделку. Посмотрим, обрадует ли Евгений Гинер нас и Виктора Гончаренко.

Двое для Манчини

Роберто Манчини начал создавать в Петербурге очень интересную команду, поэтому нельзя допустить, чтобы итальянский тренер обиделся и ушёл. Ему нужны всего-то трое новичков. Возможно, даже двоих хватит для счастья. На повестке дня у «Зенита» — центральный защитник и нападающий. Что касается кандидатур в линию обороны, тут называются несколько вариантов: молодой поляк с экономной фамилией — Ярослав Ях, а также опытные итальянцы Андреа Раноккья, Франческо Ачерби и Габриэль Палетта. О самом вероятном новичке в линию атаки – ниже.

Еврокубки для Смолова

Лучшему бомбардиру РФПЛ двух последних лет — Фёдору Смолову — не пошёл бы на пользу пропуск евросезона, даже несмотря на то что снижение нагрузки позволит нападающему сохранить побольше сил на домашний чемпионат мира. По всей видимости, перед Смоловым сейчас открыто несколько дверей. В частности, он может отправиться в аренду в ЦСКА и сыграть в Лиге чемпионов либо подписать контракт с «Зенитом» и побороться с командой Манчини за трофей Лиги Европы. К полуночи станет понятно, где проведёт осень 2017-го звезда «Краснодара».

Новый клуб для Дзюбы

Несложно догадаться, что переход Смолова в «Зенит» зависит в том числе и от того, сможет ли петербургский клуб пристроить куда-то своего прошлогоднего бомбардира — Артёму Дзюбу. Казалось, Дзюба одной ногой уже в «Локомотиве», другой – в «Фенербахче», однако оба этих варианта сорвались. Как сорвались, возможно, и некоторые другие. Манчини своими ходами в играх «Зенита» твёрдо даёт понять, что не рассчитывает на форварда сборной России, а Артёму вряд ли хотелось бы пропускать ЧМ-2018. Возможно, «Краснодар» сообщит перед закрытием трансферного окна об аренде Дзюбы.

Выхода нет? 10 вариантов для Дзюбы, которые не работают Куда бы Артём Дзюба мог уйти из «Зенита»? Все варианты, которые назывались и приходят в голову, неосуществимы.

Европа

Диего Косте пора на работу

Испано-бразильский нападающий Диего Коста сидит в Мадриде и ждёт вестей из Лондона. О чём напишет ему «Челси» – о штрафе в размере 3 млн фунтов стерлингов или о подтверждённом трансфере в «Атлетико», куда Диего Коста твёрдо намерен вернуться? Испанский и английский клубы вроде бы договорились насчёт перехода игрока за 45 млн евро плюс 10 млн в качестве бонусов. Тем не менее о сделке до сих пор не объявлено. Нужно ещё успеть оформить аренду нападающего в «Эвертон» или в другой клуб, ведь «Атлетико» запрещено регистрировать новичков до января 2018 года. Диего Коста хорошо отдохнул – пора браться за дело.

Ответ Чемберлену

Интересных новостей из английской Премьер-лиги должно быть в последний день лета не меньше, чем из российской. Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен отклонил предложение «Челси» ради того, чтобы присоединиться к «Ливерпулю». Похоже, эту гонку Юрген Клопп выиграл у Антонио Конте. По информации из Англии, ливерпульский клуб согласился заплатить лондонскому 40 млн фунтов стерлингов. Окслейд-Чемберлен проводит беспокойные часы в ожидании окончательного ответа. «Арсенал» сокращает зарплатную ведомость и, судя по всему, одной лишь продажей 24-летнего полузащитника не ограничится.

Алексис: из Лондона — в Манчестер

Пронырливые британские журналисты узнали, что Алексис Санчес подал запрос о трансфере, но в «Арсенале» это опровергают. Тем не менее трансферная бомба может взорваться в последний день лета. «Манчестер Сити» сделал предложение «канонирам» в размере 50 млн фунтов стерлингов. Хосеп Гвардиола готов забрать у Арсена Венгера чилийца, чьи отношения с главным тренером «Арсенала» могли быть более гладкими. Первое предложение не потрясло руководство лондонского клуба, возможно, за ним уже последовало новое. Узнаем сегодня.

«Барселона»: Коутиньо или Ди Мария

Футболисты-миллионеры начали всё чаще страдать от стресса. Тревожно за всех вместе взятых и каждого в отдельности. Вот и у полузащитника «Ливерпуля» Коутиньо мучительное беспокойство из-за срывающегося трансфера в «Барселону», как рассказал врач сборной Бразилии. Хотя английский клуб, если верить свежим данным, всё-таки согласился продать Коутиньо каталонцам за 160 млн евро. Правда, у них есть ещё вариант с Анхелем Ди Марией. Аргентинец попросил «ПСЖ» отпустить его в «Барселону» до закрытия трансферного окна. Отказ рискует привести к стрессу сразу у двоих – Ди Марии и Месси. Но даже у каталонского клуба кошелёк не резиновый – придётся выбирать.

Мбаппе — в компанию Неймара

«ПСЖ» строго в рамках соблюдения финансого фэйр-плей готовит 31 августа трансфер Килиана Мбаппе. Талантливейший нападающий «Монако» обойдётся парижанам всего-то в 150-170 млн евро. Да и эту скромную, на фоне сделки по Неймару, сумму не нужно переводить на счёт монегасков сразу. «ПСЖ» берёт Мбаппе в аренду с условием обязательного выкупа. Килиан уже прошёл медобследование для парижан, которое, скорее всего, показало только одно отклонение от нормы – выпученные глаза. Мбаппе, при всём его таланте, наверное, удивился цифрам, которые нарисовали ему катарские боссы «ПСЖ». Теперь осталось официально сообщить миру о ярком переходе.