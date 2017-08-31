Последний день трансферного окна в РФПЛ и Европе. LIVE!

Купит ли «Спартак» хоть кого-то? Договорится ли «Барса» по Коутиньо? Все последние трансферы и слухи — в нашей онлайн-трансляции.

ТАБЛИЦА ПЕРЕХОДОВ РФПЛ — ЛЕТО 2017

Время закрытия трансферного окна — полночь.

12.33. А поучаствуйте в нашем опросе. Кто сегодня задаст жару на трансферном рынке, как думаете?

12.28. У «Арсенала» продолжается ночной кошмар. «Манчестер Сити» продолжает повышать предложение за Алексиса Санчеса, который сам просит продать его. Параллельно «Ливерпуль» даёт € 43 млн за Алекса Окслейда-Чемберлена. Кстати, в рейтинге трансферных балансов АПЛ на начало сегодняшнего дня «Арсенал» — вы не поверите! — четвертый.

12.22. От «Зенита» сегодня тоже ждём активности. Как почти каждый день этого трансферного окна. А SMM питерцев продолжает жечь и в английской версии.

12.18. Итак, «Спартак» всё-таки купил хоть кого-то. Вчера было много хороших шуток на эту тему: переговоры «Спартака» по переводу Фэшна Сакалы из «Спартака-2» зашли в тупик, «Спартак» завершил ещё один несостоявшийся трансфер и т.д. Но теперь шутки в сторону. Встречайте — Педро Роша.

Педро Роша – вариант хороший. Кого «Спартак» взял вместо Луана «Спартак» долго исследовал бразильский рынок с целью найти форварда и остановил свой выбор на молодом игроке «Гремио» Педро Роше.

12.15. Всем привет! Начинаем нашу прямую трансляцию последнего дня трансферного окна. Здесь вы узнаете о самых главных переходах и о слухах вокруг них. Наши корреспонденты держут связь с футбольными функционерами и агентами, следим мы и за тем, что творится на европейском рынке. Это закрытие окна будет горячим, и вот почему:

— «Спартак» по-прежнему почти никого не купил;

— Аренда «ПСЖ» Мбаппе до сих пор не оформлена;

— «Барселона» не договорилась по Коутиньо и рассматривает альтернативные варианты;

— Алексис Санчес требует продать его из «Арсенала»;

— У ЦСКА по-прежнему беда с трансферами;

— Дзюба и Смолов всё ещё в подвешенном состоянии.

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