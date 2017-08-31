Соловьёв: Кокора отговаривал от перехода, говорил: «Я в „Зенит“ не пойду!»

Он блеснул в 19 лет, оказался ни с чем, перейдя в «Зенит», а сейчас реанимирует карьеру в питерском «Динамо», борясь за выход в РФПЛ.

«Предпочитаю Петербург, в Москве постоянная суета»

— Болельщики питерского «Динамо» называют вас одним из лучших в команде на старте нынешнего сезона. Можно ли сказать, что в этом клубе вы перезапускаете карьеру?

— Определённо. Я пришёл к тренерам, которые помогут мне вернуться на уровень, на котором я когда-то был. Теперь всё зависит от меня, от того, как буду выкладываться. Буду показывать игру, которая была у меня в Премьер-Лиге, — карьера «перезагрузится». Много думаю о возвращении в высший дивизион. Если всё хорошо сложится, мы с «Динамо» сумеем это сделать уже к следующему сезону.



— Допускаете ли мысль о возвращении в московское «Динамо» или «Зенит», если «перезагрузка» карьеры состоится?

— Никогда не стоит говорить «никогда». Поддерживаю отношения с некоторыми зенитовцами и всеми игроками «Факела», а половина нынешнего питерского «Динамо» и вовсе пришла из московского клуба-тёзки. Но если выбирать между городами, то Москве я предпочёл бы Санкт-Петербург. Питер — более спокойный город, в Москве же постоянная суета.

— Прошлый сезон вы провели вдали от суеты столиц, в Воронеже, стабильно выходили в основе «Факела», но статистика результативности не впечатляет. Как оцениваете тот период карьеры?

— Если учитывать, что весь сезон отыграл, по сути, с травмой, оцениваю сезон как нормальный. Другое дело — выступление команды. Мы заняли незаслуженно низкое место, и на то много причин. Мне кажется, руководство даже не ставило никаких реальных задач на сезон, всё было только на словах, как отмазка перед болельщиками. После первого круга, когда игра шла, тренер сменил тактику. Обычно в такой ситуации руководство помогает команде, в «Факеле» же не было сделано ничего.



— В этом сезоне у вас две голевые передачи — больше, чем за весь период с «Факелом».

— Я не забивной, всегда нацелен на пас — лучше отдам, чем забью. Увы, из-за травмы мениска, с которой я играю, не могу проводить на поле весь матч. После первого круга предстоит операция. Надеюсь, во втором круге отдам ещё больше голевых передач.

«С Лахтером уже не работаю, но что ни делается — к лучшему»

— В этом сезоне прорвало Александра Кокорина, с которым вы играли в «Динамо» и разминулись в «Зените». Есть объяснение его преображению?

— Саша — форвард, а в «Зените» до этого сезона его использовали как хавбека. Манчини же поставил его туда, где он всё умеет и делает результат. Вот в «Динамо» Саша играл на своей позиции — и забивал. Кстати, когда я объявил, что ухожу из «Динамо» в «Зенит», Кокора отговаривал, говорил: «Я в «Зенит» не пойду».

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— Единственный мяч в Премьер-Лиге вы забили уже после резонансного заявления об уходе. Фанаты после гола освистывали вас ещё сильнее.

— Свистели далеко не все, были и те, кто просто радовался голу. Я тоже был рад помочь команде набрать 3 очка, которые были нам очень нужны. Даже подписав предварительный контракт с «Зенитом», я полностью отдавался в играх за «Динамо». В такой ситуации нужно уважать партнёров по команде и, в конце концов, себя. Неважно, куда я уходил, тот сезон нужно было закончить достойно.

— Почему не получилось в «Зените»?

— Причин много. Конечно, и я виноват, что не смог проявить себя должным образом. Многие винят в переходе моего тогдашнего агента (Денниса Лахтера. — Прим. «Чемпионата»), и доля правды в таком предположении есть. Но я сам согласился на этот трансфер, хотя мог и отказаться. Однако что ни делается — к лучшему. С Лахтером я уже не работаю. На данный момент вообще не имею агента.

— Зачем вообще нужен был этот переход?

— Сначала я выходил на поле, в том числе в Лиге чемпионов. На тот момент слева, на моей позиции, играл только Данни. Уже потом клуб купил Шатова. Именно с того момента я перестал играть. Просил отдать меня в аренду, но не отпустили. Мне говорили, что рассчитывают на меня.



С точки зрения получения опыта «Зенит» был полезен. Да, я мало играл, но тренировался с футболистами очень высокого уровня — Халком, Данни, Витселем, Тимощуком. Аршавин — и вовсе легенда «Зенита», на тренировках стабильно был лучшим в команде. Он всегда подсказывал молодым насчёт игровых моментов и призывал работать.

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Даже на тренировках было заметно, что «Зенит» — команда уровнем выше, чем «Динамо», с бешеной конкуренцией: на каждую позицию претендовали три человека. В «Динамо», правда, после моего ухода произошла смена политики: было куплено много топовых игроков, так что не факт, что и там я продолжал бы играть.

«В Европе на тренировках не «пихают» и не орут матом»

— В конце концов, вы отправились по арендам: сначала в «Амкар», потом в «Лахти».

— За «Амкар» мне практически не удалось поиграть. Я получил травму на сборах и успел провести только один матч при Черчесове. Потом он ушёл, а его преемник, тренер дубля, не выпускал меня на поле. В Финляндии было по-другому. В Европе, даже не в топовых чемпионатах, играть намного приятнее. Там европейский менталитет: тренеры персонально работают над сильными и слабыми сторонами каждого игрока. На тренировках не «пихают». Тренер не орёт матом на игроков, а спокойно объясняет, и ты исправляешь свои ошибки. У нас была хорошая команда. Как-то раз на игру плыли на пароме! Я и сейчас общаюсь с представителями «Лахти». Зовут обратно.

— Вы не говорите по-английски. Как в такой ситуации можно уютно чувствовать себя за рубежом?

— Верьте или нет, но проблем с общением на тренировках и матчах не возникало. Просто мне всё переводил серб, игравший флангового защитника. Нас даже ставили на одну бровку, чтобы я понимал, о чём говорят ребята во время матчей. В жизни же моим переводчиком была говорящая по-английски жена. Она вообще очень спокойно относится к переездам — что в Финляндию, что в Воронеж или Пермь. И это несмотря на то, что все финские развлечения начинаются зимой с открытием горнолыжных курортов. В остальное время – тишина.



— Кстати, почему ни вас, ни жены нет в соцсетях?

— Вместе решили, что не будем сидеть ни в каких социальных сетях. Мне это в принципе неинтересно. С медиапространством сейчас соединён посредством проекта Никиты Ковальчука «ЯТренер». Пока был травмирован, клуб предложил принять в нём участие в качестве эксперта. Для ребят со двора, которые хотят чего-то достичь в футболе, этот проект имеет смысл. Но, думаю, для них нужно создавать свою команду, потому что в клубы попасть будет сложно. Вряд ли то же питерское «Динамо» может усилить игрок с улицы – другой уровень, другие амбиции.