Фернандес: горд выступать за великую сборную России

Защитник сборной России Марио Фернандес — о работе с Черчесовым, выборе между Россией и Бразилией и спарринге с «Динамо».

После сегодняшней тренировки сборной России на вопросы журналистов ответил защитник Марио Фернандес.

— Я очень рад быть в сборной, ощущения отличные, — прежде всего заявил «армеец». — Надеюсь выйти в стартовом составе на матч с «Динамо». Приложу все усилия для этого. Несмотря на то что будем играть с клубной командой, настраиваемся на матч так, словно это будет встреча с другой сборной.

— Удивились, когда узнали о том, что спарринг будет с «Динамо»?

— Это не новость для меня. Иногда случается, что сборные играют с клубами. Нормальная практика.

— Показалось, что вчера Черчесов предъявлял вам претензии, связанный с тем, что чаще даёте пас вперёд, а не ближнему защитнику.

— Точно не помню этот момент, но, похоже, тогда я отдал слишком сильный пас вперёд. Впрочем, это не единственный эпизод, в котором тренер меня исправил. Мы постоянно в рабочем контакте. Что ж, это философия и видение Черчесова — он тренирует команду так, как считает нужным.

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— Есть мнение, что вы должны быть железным игроком старта сборной России.

— Я бы так не сказал. Я не лучше, чем кто-либо. Но буду работать на максимуме, чтобы заслужить место в старте.

— Скромность — хорошее качество. Но, кажется, вы соответствуете и уровню сборной Бразилии. Не боитесь, что когда-нибудь пожалеете о своём выборе?

— Сборная России — великая сборная. Поэтому, когда мне представился шанс выступать за неё, я не стал долго думать и сразу принял предложение. Преисполнен гордости играть за сборную России.

— Летом вы перенесли операцию на носовой перегородке и уже в течение долгого времени играете в специальной маске. За сборную тоже будете играть в ней?

— После операции врач обязал меня играть в маске. Любой удар — и нос разлетелся бы на куски, и операция пошла бы насмарку. Теперь я уже тренируюсь без маски, а вскоре смогу и играть без защиты.

— Последний вопрос — о клубе. В последнем матче вы проиграли «Ахмату» из-за судейской ошибки. Как оцените эту ситуацию?

— Тяжёлый матч… Все видели, что мяч покинул пределы поля до того, как нам забили гол. К сожалению, мы уже ничего не можем с этим сделать. Но всё поправимо — нужно продолжать тренироваться и играть.

— Какие задачи ставит перед собой ЦСКА? В клубе сейчас сложности с финансами…

— Наш клуб — великий, мы в каждом матче стараемся играть на победу. Наша цель в любом турнире — победа. Финансовые вопросы давайте оставим клубу.