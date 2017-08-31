Гамула: у вратаря должны глаза отдыхать, а он всё время в телефоне
irwb:
— Они в телефоне читают интервью Гамулы.
В Аргентине утверждают, что «Зенит» готов отдать $ 20 млн за 18-летнего хавбека
theabyss:
— В Аргентине уже страшно выйти на улицу — сразу же увезут в «Зенит».
Паредес: в Кубке Либертадорес наш клуб назывался бы «Зенит Хуниорс»
slumber:
— «Бока Хуниорс» против «Зенит Бакланос».
Коутиньо сообщил «Ливерпулю», что не хочет играть за красных в Лиге чемпионов
serezha7003:
— Попросту испугался со «Спартаком» играть. Слаб духом, нет внутреннего стержня.
Хакеры взломали аккаунты «Реала» и опубликовали: «Добро пожаловать, Месси»
tihonovetsk:
— Хакеры взломали аккаунты «Спартака» и опубликовали: «Добро пожаловать, Подберёзкин».
Моуринью: Ибрагимович будет выходить в составе «МЮ», если докажет, что он лучший
chebuka99:
— Ибрагимович: Моуриньо будет тренировать «МЮ», если докажет, что он лучший.
«Спартак» определился со стартовым составом на матч в Хабаровске
andro21:
— Каррера в карты Комбарову проиграл, что ли?
Президент «Ахмата» Даудов — о работе Будогосского: судейских ошибок стало меньше
Tvoypapa:
— 25 марта 2013 года — Магомед Даудов: «Терек» не отказывается от слов «продажная» и «козёл» в адрес судьи Вилкова.
А «Ахмат» отказывается!)
9-летний сын Клюйверта перешёл из «ПСЖ» в «Барселону»
shmurnober2:
— Куда смотрит Венгер? Игрок, конечно, возрастной уже, но заиграть может.
Самедов: симуляции в матче с «Локомотивом» с моей стороны точно не было
serjio777:
— Что ж ты, фраер, сдал назад…