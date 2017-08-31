Подберёзкин в «Спартаке» и ответ Ибрагимовича Моуринью – читатели «Чемпионата» за словом в карман не лезут.

Гамула: у вратаря должны глаза отдыхать, а он всё время в телефоне



irwb:

— Они в телефоне читают интервью Гамулы.

В Аргентине утверждают, что «Зенит» готов отдать $ 20 млн за 18-летнего хавбека



theabyss:

— В Аргентине уже страшно выйти на улицу — сразу же увезут в «Зенит».

Паредес: в Кубке Либертадорес наш клуб назывался бы «Зенит Хуниорс»



slumber:

— «Бока Хуниорс» против «Зенит Бакланос».

Коутиньо сообщил «Ливерпулю», что не хочет играть за красных в Лиге чемпионов



serezha7003:

— Попросту испугался со «Спартаком» играть. Слаб духом, нет внутреннего стержня.

Хакеры взломали аккаунты «Реала» и опубликовали: «Добро пожаловать, Месси»



tihonovetsk:

— Хакеры взломали аккаунты «Спартака» и опубликовали: «Добро пожаловать, Подберёзкин».

Моуринью: Ибрагимович будет выходить в составе «МЮ», если докажет, что он лучший



chebuka99:

— Ибрагимович: Моуриньо будет тренировать «МЮ», если докажет, что он лучший.

«Спартак» определился со стартовым составом на матч в Хабаровске



andro21:

— Каррера в карты Комбарову проиграл, что ли?

Президент «Ахмата» Даудов — о работе Будогосского: судейских ошибок стало меньше



Tvoypapa:

— 25 марта 2013 года — Магомед Даудов: «Терек» не отказывается от слов «продажная» и «козёл» в адрес судьи Вилкова.

А «Ахмат» отказывается!)

9-летний сын Клюйверта перешёл из «ПСЖ» в «Барселону»



shmurnober2:

— Куда смотрит Венгер? Игрок, конечно, возрастной уже, но заиграть может.

Самедов: симуляции в матче с «Локомотивом» с моей стороны точно не было



serjio777:

— Что ж ты, фраер, сдал назад…