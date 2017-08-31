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Педро Роша
Текст: Антон Михашенок
Фото: Reuters

Игра в угадайку. Есть ли системность в новом трансфере «Спартака»?

Думаю, даже болельщики «Спартака» смогут правильно ответить на этот вопрос.
31 августа 2017, четверг. 18:30 Футбол

Когда ты доводишь свою трансферную работу до решения в день дедлайна, на это может быть только два основания, и они противоположны по сути. Первое: ты очень долго вёл определённого игрока (игроков), просчитал все возможности вписать его в состав и со спокойной душой завершаешь тяжёлые переговоры. Второе: ты понимаешь, что тебе нужны новички, но варианты срываются и в итоге ты берёшь то, что хотя бы можно взять. Паники в таких решениях, может, и нет, но и системности — тоже.

Давайте попробуем разобраться, по какому варианту пошёл «Спартак» с приобретением левого инсайда Педро Роши.

Я внимательно отсмотрел действия молодого бразильца в матчах за «Гремио», и первый вывод, который можно сделать, должен обнадёжить болельщиков «Спартака». Роша действительно силён индивидуально, более того — свои лучшие качества он проявляет в моменты, когда необходимо моментальное решение. Это говорит о высокой концентрации, умении играть под давлением, и в целом — о сильных ментальных навыках футболиста. По весьма специфичному потенциалу он может стать звездой РФПЛ. На этом хорошие новости заканчиваются, потому что футбол — всё же командная игра, и когда ты подписываешь новичка, ты должен думать не только о том, насколько он силён в вакууме, но и о том, подойдёт ли он уже существующему подбору игроков.

Роша действительно силён индивидуально, более того — свои лучшие качества он проявляет в моменты, когда необходимо моментальное решение

Итак.

Взрывное мышление Роши сделало его машиной для контратак. Серьёзно, для команд, которые играют строгим вторым номером с быстрой доставкой мяча на чужую половину поля в один-два паса, бразилец подошёл бы очень круто, но проблема заключается в том, что «Спартак» — не такая команда. Предположим, спортивный департамент красно-белых и главный тренер Массимо Каррера учитывали это и настроены перестроить тактику под Рошу. В этом есть определённый плюс: например, при действующем ближе к левому краю бразильце правее центра можно расположить Промеса, и это будет готовая контратакующая террористическая организация — голландец среди лидеров чемпионата по вовлечённости в быстрые атаки и их качество (процент доведённых быстрых атак до удара).

Одно глобальное «но»: игра на контратаках по определению предполагает долгое нахождение без мяча, чего «Спартак» делать не любит и, что хуже, не очень-то и умеет. Достаточно посмотреть на количество пропущенных мячей и допущенных ударов даже в чемпионский сезон. Возможная смена стиля должна была привести в первую очередь к трансферу подвижного игрока, способного в зависимости от фазы атаки соперника заполнить зоны центрального защитника и опорного полузащитника. Сделан ли был такой трансфер? Нет, до последнего момента мелькали только имена нападающих и прочих атакующих игроков.

Есть прямая корреляция между количеством участий Промеса в контратаках и количеством навесов/прострелов от голландца: чем чаще в матче он вовлечён в быстрые наступления, тем чаще команда направляет мяч с фланга в штрафную

Предположим всё же, что «Спартак» не перестроится, но будет ситуативно ловить возможности для проявления контратакующих скиллов своего новичка. В таком случае есть другой момент, на который обязаны были обратить внимание в клубе, причём на примере собственного же лидера быстрых атак. Есть прямая корреляция между количеством участий Промеса в контратаках и количеством навесов/прострелов от голландца: чем чаще в матче он вовлечён в быстрые наступления, тем чаще команда направляет мяч с фланга в штрафную. Объяснение здесь достаточно простое: российские команды, старающиеся держать за линией мяча две-три полевые, в контратаках настроены заткнуть центр, сужаются и оставляют зоны на флангах. Это немного старомодная игра, и от этого наши клубы страдают в еврокубках. Вспомните, как ЦСКА и «Краснодар» пропускали в быстрых атаках, когда мяч проходил от одного неприкрытого крайнего игрока к другому неприкрытому.

Чтобы объяснить, как это касается Роши, достаточно привести один факт. За двадцать последних матчей в «Гремио» у него прошли всего ЧЕТЫРЕ навеса/прострела. В Бразилии соперники в контратаках обычно оставляют больше зон по центру, и Роша пытается пройти «один в один» за счёт дриблинга. Вот «Гремио» играет с оборонительно настроенным «Атлетико» — и у новичка «Спартака» всего три попытки пойти в обводку, так как соперники не дают развернуться. А вот игра с карнавальным «Крузейро», с натуральными дырами между полузащитой и обороной, — и у Роши восемь попыток дриблинга. И ни одного навеса/прострела.

Таким образом, очевидно, что «Спартак» не примерял бразильца ни на свой состав, ни на соперников — «Ростов», «Рубин», ЦСКА и даже «Амкар» будут выгонять красно-белых на фланги, откуда придётся много подавать и простреливать. И в этом плане чемпион ткнул пальцем в неизвестность, так как никто толком не знает и не может предсказать, раскроется ли Роша в игре с обилием фланговых действий. И это говорит о главном: мы ведём речь о втором варианте дедлайновых сделок. «Спартак» снова не проявляет системности в подходе к формированию состава и в подписании (или неподписании) новых контрактов, играя в угадайку. Результаты при таком подходе неизбежно скатываются к рандому. В прошлом сезоне случайности (даже неслучайные) играли на «Спартак», сейчас — против.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Педро Роша
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