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Рафаэл Толой
Текст: Сергей Титов
Фото: Reuters

Толой раздора за 30 миллионов. Кого купит (или нет) «Спартак»

Каррера не слышал про эту сделку, клубы никак не договорятся – главная интрига вечера.
31 августа 2017, четверг. 19:30 Футбол

Путь к «Спартаку»

Рафаэл Толой родом из деревушки в штате Мату-Гросу с 3,5 тысячами жителей, где начинал заражаться футболом, как типично бразильский ребёнок. Папа, построивший свою ферму, тоже был профессиональным игроком и мечтал, чтобы Рафаэл повторил путь… а дальше традиционная история: игра в футбол по району босиком, масса юношеских команд, шанс всей жизни на просмотре в «Гойяс».

Мату-Гросу – третий по площади штат Бразилии на границе с Боливией, но футбола там практически нет. Пока найдёшь себе юношескую команду, откуда можно прыгнуть в сильный клуб, захочешь бросить футбол насовсем. «Сначала я был на просмотре во «Фламенго», но Рио был в 2,5 тысячах километров от нашего дома – слишком далеко. Тогда решили уехать в «Гойяс», в 1300 километрах от дома. Я был единственным, кто жил не в интернате со всей командой – папа снимал мне комнату у одной девушки до 17 лет, пока я не переехал с несколькими друзьями на съёмную квартиру. Тогда я уже тренировался с первой командой», – вспоминает Толой.

Если не забыли, «Гойяс» уже подарил «Спартаку» одного сильного бразильца на многие годы: Веллитон стал для красно-белых талисманом на несколько сезонов вперёд. Рафаэл забивал не так много, как Велик, но для защитника – достаточно: 24 мяча за пять лет. В «Сан-Паулу», «Роме», где Толой отыграл полсезона на правах аренды, и «Аталанте» Толой почти перестал забивать, зато поработал с несколькими тренерами-тактиками, прокачавшими его мозги. «В Италии тебя даже на тренировках бьют молотком, если ты неправильно двигаешься или выбираешь позицию», – уверяет бразилец.

«Ты сумасшедший». Тренер, сделавший самую крутую команду сезона
Вы можете считать эту команду новым «Лестером», но их объединяют только итальянские тренеры – «Аталанта» самобытна и хороша по-своему.

Игровые качества

С тактической школой Толою действительно повезло. Бразилец успел поработать с гиком Хуаном Карлосом Осорио, умельцем строить симпатичные ничего не выигрывающие (ненужное — зачеркнуть) команды Руди Гарсией, безумцем Джан Пьеро Гасперини – и каждый из них выделял среди качеств защитника первый пас. Переход со стиля Эдоардо Рейи, с упором на физику, на тактический стиль Гасперини понравился Толою: «Гасп играет так, как нравится мне. Я чаще встречаюсь с мячом в ногах, тогда как в прошлом сезоне делать этого не мог».

Первый пас у Толоя прокачан, но не настолько крут, как у защитников, которых под схему 3-Х-Х подбирает, например, «Хоффенхайм». В стартовом матче «Аталанты» в новом сезоне, против «Ромы», при 37 минутах чистого владения мячом Толой отрезал на продвижении мяча всего 40 оппонентов. Для сравнения –у Джикии в среднем по сезону 49,2 отрезанных оппонента за игру, у Боккетти 44,5, у Таски 38.

Более важные качества Толоя, особенно для нынешнего «Спартака» – качества страхующего защитника. Модель обороны прошлогодней «Аталанты» выглядела так: Кальдара, самый центральный в тройке, постоянно выдёргивается на соперников из глубины, а крайние центральные в зависимости от положения Кальдары либо помогают Маттиа в прессинге (если мяч ближе к флангу), либо страхуют (если идёт атака через центр). В системе это выглядело здорово, а бразилец здорово занимал зоны, через которые могли пройти мячи после прессинга Кальдары. При этом сам Толой – тоже проактивный защитник, часто выдёргивающийся к центральной линии самостоятельно. Особенно показателен в плане оценки игры Толоя матч «Аталанты» прошлого сезона в гостях против «Наполи»: Рафаэл персонально повис на Лоренцо Инсинье, обожающем уходить за мячом в глубину, и постоянно атаковал в момент приёма мяча, начиная с центральной линии.

Как качества Толоя могли бы помочь нынешнему «Спартаку»? Не секрет, что главные проблемы красно-белых сейчас – не в атаке, а в центре полузащиты, где Фернандо плох настолько, что открывает громадные свободные зоны даже для игроков СКА, а Глушаков и Пашалич лишь усугубляют дисбаланс. Такой середине поля нужен защитник, способный поджимать атаку соперника на чужой половине, здорово действующий позиционно. Толой – однозначно из таких.

Потенциальные проблемы

Оценивать игру защитника у своих ворот цифрами нельзя, даже такими крутыми, как у Толоя (8,49 отборов и перехватов на чистое игровое время по версии Wyscout). Частично я писал об этом, когда «Зенит» следил за Костасом Маноласом: нельзя примерить защитника из одной модели обороны на другую, нужно учитывать массу факторов – сколько его команда владеет мячом, какой стиль игры выбирает, как он взаимодействует в связке с другими защитниками. Трансфер Михи Мевли в «Зенит» выглядит очень спорным именно из-за массы различий между моделью игры сине-бело-голубых и «Ростова», и переход Толоя в этом плане тоже сомнителен.

Лучший сезон в карьере Толой выдал у Джан Пьеро Гасперини. Связь с переходом на тактическую схему 3-4-2-1 (3-4-1-2) – прямая. «Мне нравится проходить с мячом вперёд, помогать команде в наступательной фазе», – комментировал Рафаэл свою новую тактическую роль при Гасперини. В тройке защитников у Толоя сильно возросло количество передач (48,7 против 28,1 за матч в позапрошлом сезоне), а качества страхующего защитника пришлись к месту.

Представим, что Толой действительно переходит «Спартак» и заменяет в защите Сердара Таски – вероятно, обе сделки случатся синхронно. Но тогда возникает несколько сложностей. Вероятно, Каррера сохранит схему 4-2-3-1, и тогда «Спартак» ныряет в неизвестность, не зная, как Толой отреагирует на игру в четвёрке защитников, адаптируется ли к роли Таски. Есть мысль, что планируя такую покупку, красно-белые готовятся к перестройке на 3-5-2, но зимой после трансфера Георгия Джикии думали так же. В четвёрке же потенциал Толоя проявляется слабее – бразилец меньше помогает атаке, не так активно страхует, его лучшие качества атрофируются. Правда, есть ощущение, что в «Спартаке» это никого не волнует.

Вне поля

Москва – первый большой город в карьере Рафаэла Толоя, и вряд ли бразилец считает это преимуществом своего трансфера. В одном из весенних интервью Толоя спросили, чем ему нравится Бергамо, и здесь важны первые два слова защитника: «тихий, маленький город». Трепетно он относится и к родной деревне: «Я провожу там свои каникулы. Минимум на неделю ухожу рыбачить на речку, которая течёт рядом с фермой отца. И я бы работал там, если бы не мяч». Любовь болельщиков при этом его не смущает – в Бергамо, где в честь лучших игроков команды даже называют блинчики в забегаловке Casa Maioli, он часто фоткался с болельщиками, участвовал в акциях клуба. Но город новых масштабов поначалу наверняка вызовет шок.

Массимо Каррера помешан на правильном питании игроков, однако для Толоя придётся подбирать особенный рацион – бразилец уделяет еде огромное внимание. «В Бразилии мы привыкли есть уникальные блюда с мясом, рисом и фасолью. Когда я переехал, вначале у меня возникла ностальгия по домашней еде. Но потом я привык есть макароны», – говорит Толой.

В Италии Рафаэл поначалу испытывал языковые проблемы – за пять месяцев, проведённых в аренде в «Роме», Толой почти не говорил по-итальянски. С таким же багажом приехал в Бергамо. После интервью осенью 2015-го сказал журналистам: «Извините, но через месяц буду говорить с вами по-итальянски». Заговорил.

«Когда я впервые увидел снег в Бергамо, я начал фоткать и рассылать всем друзьям, что только что увидел», – вспоминает первое знакомство со снегом новый защитник «Спартака». В России со снегом познакомишься ближе, Рафаэл.

Если перейдёшь, конечно. В последние часы вокруг трансфера слишком много «но».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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