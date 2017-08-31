Как именно «ПСЖ» обходит финансовый фэйр-плей

Дело сделано. Килиан Мбаппе представлен как игрок «ПСЖ». Парижане обошли весь супермаркет, и список их покупок впечатляет: Дани Алвес, Неймар, Юри Берчиче, Мбаппе и бутылка минералки. Анхелю Ди Марии пора присматривать уютное место на скамейке запасных или другую команду. А всех остальных волнует только одно: с помощью какой хитрости (зловещего плана, ритуального жертвоприношения) руководство «ПСЖ» собирается уйти от последствий? Кстати, а беспокоятся ли сами шейхи?

Отвечает Нассер Аль-Хелаифи.

«Нарушения финансового фэйр-плей? Нет, мы не беспокоимся из-за этого. А почему мы должны беспокоиться? Мы всегда были открыты с УЕФА. Не о чем волноваться. Мы спокойны, у нас работают хорошие люди в руководстве, и они могут обо всём позаботиться, поэтому мы не беспокоимся.

Не думаю, что мы тратим слишком много. Я уверен, что мы сможем заработать больше, чем потратили. Поэтому никаких проблем с ФФП не возникнет. Мы поддерживаем устав этой организации и будем поддерживать и дальше. Если вы считаете, что у нас проблемы, расслабьтесь. Выпейте кофе. У нас всё хорошо».

Он что, издевается?

Во-первых, да, он издевается. Возможно, тональность вопросов журналистов показалась ему резковатой, и Аль-Хелаифи позволил себе ответить снисходительно-иронично. Фразочка «у нас есть хорошие люди, которые могут обо всём позаботиться» — это троллинг высшего уровня. Её можно понять как угодно – например, что у клуба есть покровители в УЕФА, если вам захочется понять её именно так. Или что экономисты «ПСЖ» всё просчитали и уложились в рамки ограничений. Если вам хочется понимать это именно так. Как хотите, так и понимайте. Красиво.

Во-вторых, нет, не издевается. В том смысле, что у «ПСЖ» прямо сейчас действительно всё в порядке. Даже не понадобилось передавать 222 млн Неймару, чтобы он сам выкупил свой контракт. Если верить самому Аль-Хелаифи, конечно: он сказал, что «Барселона» получила деньги именно от «ПСЖ». Просто клуб работает по определённому плану. Чтобы уложиться в ФФП, нужно, чтобы совпали некоторые условия. А клуб может добиться этого, выполнив несколько шагов.

Шаг 1. Затягивать с оплатой

Для начала напомню, что ФФП учитывает доходы и расходы клубов за фискальный год. Соответственно самый простой способ упростить себе жизнь — растягивать выплату. Иногда за это придётся переплачивать, но нагрузка на бюджет остаётся терпимой. Если мы берём в кредит макбук за 220 тыс. рублей, то почему бы футбольному клубу не взять в кредит футболиста за 220 млн евро? «МЮ» платит за Ромелу Лукаку не единоразово, а частями, а за Антони Марсьяля последний транш будет переведён «Монако» в 2018 году.

Теперь «ПСЖ» хочет Мбаппе. Зачем им ещё один форвард? Мы действительно хотим это понять.

С Неймаром этот фокус не прошёл: «Барса» потребовала деньги сразу. Зато с «Монако» получилось договориться. Аренда с обязательным выкупом – это условность. Естественно, речи о возврате игрока нет, это покупка с отложенной оплатой. Она перенесена на следующий фискальный год, когда покупка Неймара уже не будет учитываться в статье расходов. Поэтому пока о Мбаппе можно просто забыть. Главное, чтобы всё было нормально с тратами по Неймару. Если проблем нет, то более дешёвый трансфер Мбаппе через год точно не вызовет вопросов у УЕФА.

Шаг 2. Завышать доходы

Об этом уже 100 раз написано, но придётся написать ещё раз: УЕФА не запрещает много тратить. Запрещает тратить больше, чем зарабатывает клуб. Хотя и тут есть нюансы. Можно много зарабатывать, но при этом быть в долгах, как «Манчестер Юнайтед». Или много зарабатывать и не иметь долгов, как «Барселона». Долги влияют на покупательскую способность, поскольку выплата кредитов попадает в соответствующую статью расходов и уменьшает количество свободных денег. Это, кстати, делает трансферную политику «Барселоны» ещё более необъяснимой, чем вы думали раньше, но речь не о «Барселоне». Мы говорим о «ПСЖ», и все долги клуба на лето 2017 года составляют меньше 200 млн евро. Это мало. Для сравнения – у «Ромы», «Галатасарая», «Сандерленда», «Валенсии» — больше. 500 млн долга «МЮ» не мешают клубу Жозе Моуринью тратить деньги на трансферы, потому что уровень доходов позволяет каждый фискальный год рассчитываться с кредиторами, и ещё остаётся копеечка на Поля Погба. В общем, «ПСЖ» не приходится тратить заработанное на выплату кредитов банкам. А теперь поговорим о заработке.

По данным Forbes за июнь, годовой доход «ПСЖ» составил 521 млн евро. Это на 100 млн евро больше, чем было год назад. «ПСЖ» не просто много зарабатывает, а ещё и наращивает темпы роста сумасшедшими темпами (25% в год). При этом стоимость прав на телетрансляции во Франции невысока, 130 млн евро в год, которые идут в Париж, – это меньше, чем получают в Мадриде, Барселоне, Мюнхене, Манчестере, Лондоне и так далее. Доходы в день матча ещё скромнее: 92 млн евро. С огромным отрывом доминируют доходы, полученные от коммерческой деятельности. То есть от спонсоров.

От спонсоров «ПСЖ» получил более 300 млн евро, что больше доходов от игр и продажи телеправ вместе взятых. Это не просто нетипично – даже у «Манчестер Сити» источники доходов более сбалансированные. Большинство клубов зарабатывает в среднем по схеме «бюджет = 0,25+0,25+0,5» или по схеме «бюджет = 0,33+0,33+0,33», где каждое слагаемое – один из основных источников дохода: матчи, телеправа, спонсоры. «ПСЖ» пошёл дальше. Клуб получает от спонсоров больше 60% средств. Что же это за спонсоры?

Например, государственная туристическая компания Qatar Tourism Authority. По сути — департамент туризма в правительстве. Как известно, Катар – известная туристическая страна, практически, рай для туристов. Так вот, эта туристическая компания в прошлом году заключила с «ПСЖ» новый контракт. Сумма – 175 млн евро в год. За этот год Катар посетили почти 400 тыс. туристов из Европы. Даже если на секунду представить, что всех туристов из Европы прислал «ПСЖ»… вам не кажется, что сумма сделки всё равно чуть-чуть завышена? Кстати, Италию в год посещает более 50 млн туристов.

Всё, что нужно знать о переходе Неймара в «ПСЖ» Хитрый план «ПСЖ», принципиальность «Барселоны» и много-много денег. Сериал о Неймаре подходит к концу.

Есть и другие спонсоры. Например, национальный банк Катара. А также международная телекомпания Ooredoo, основанная в Катаре. Главный офис и сейчас расположен в Дохе. Ну и не забываем о титульном спонсоре. Emirates платит клубу около 30 млн евро в год – на фоне новых сделок главный спонсор выглядит немного скромно. Кстати, следите за руками: Emirates – компания из Дубая, а Катар и ОАЭ разорвали дипломатические отношения, и вообще летом дошло чуть ли не до войны между странами. Так вот, представитель Emirates в начале августа заявил, что компания «не видит в этом проблемы» и рассчитывает продлить соглашение.

Шаг 4. Иметь план

Это требование ФФП. Проверка клубов происходит каждый год, но санкции грозят не ежегодно. Есть так называемый период инспектирования, и он длится три года. В чём смысл? Клуб должен предоставить комиссии УЕФА план по стабилизации бюджета. В зависимости от размера «перетраченного» и от того, насколько убедительным комиссия сочтёт этот план, назначаются санкции. УЕФА может не принять план клуба – это совсем неприятный случай. А если примет, тогда у клуба в запасе есть три года, чтобы вписаться. Либо сократить расходы, либо увеличить доходы.

Так вот, впервые «ПСЖ» пострадал от ФФП в мае 2014 года. Клуб был оштрафован на 60 млн евро, а заявка в Лиге чемпионов сокращена. Одновременно руководство предложило УЕФА план по урегулированию ситуации, и он был принят. «ПСЖ» сумел вписаться в этот план – новых санкций этим летом не было. Значит, во время нынешнего трансферного окна клуб чист. Если можно так выразиться, срок давности предыдущих нарушений истёк к началу лета. А если УЕФА найдёт нарушения в нынешней кампании, то комиссии будет предложен новый трёхлетний план клуба по исправлению ситуации. Зато у «ПСЖ» будет три года в запасе, чтобы сократить расходы или увеличить доходы. Поэтому именно сейчас было самое время покупать Неймара.

Кстати, чуть выше я писал о том, что один из спонсоров «ПСЖ» — национальный банк Катара. Срок действия нынешнего соглашения истечёт в течение года. Почему бы не заключить новую сделку на более выгодных для клуба условиях? В конце концов, как сказал президент «ПСЖ», в руководстве работают «хорошие люди, которые могут обо всём позаботиться». Можно представить, что они позаботятся.

Шаг 5. Красота в глазах смотрящего

Вы помните, как «Динамо» не допустили к участию в Лиге Европы? Поводов было сразу несколько. Собственно, ни одно из шести требований контрольной комиссии не было выполнено клубом. Но среди всех проблем нужно выделить две. Это прямое финансирование клуба владельцем (запрещено) и нерелевантные спонсорские доходы. То есть соглашение со спонсорами, которое УЕФА признаёт завышенным. Нельзя искусственно увеличивать сделку, даже если спонсор готов платить клубу больше: за этим следит комиссия директора УЕФА по лицензированию клубов и ФФП Андреа Траверсо. Что, в принципе, логично и справедливо: это не позволяет клубам притворяться, что они умеют зарабатывать больше. Или получать деньги от владельцев хитростью.

Не поняли, не простили. Дисквалификация «Динамо» — урок для всех Решение УЕФА о дисквалификации «Динамо» на один еврокубковый сезон – пожалуй, самый громкий тревожный звонок для всего нашего футбола.

Но теперь вернёмся к спонсорам «ПСЖ». К катарскому банку и катарской туристической фирме, которая за год дала столько денег, что хватило на трансфер Неймара (кстати, его покупка действительно будет способствовать туризму. Правда, во Франции). Почему «ПСЖ» не опасается последствий не самого трансфера, а хотя бы спонсорских контрактов?

Потому что «ПСЖ» сейчас не сделал ничего нового. Фактически клуб ведёт себя так же, как три года назад, когда после двух лет оптовых закупок взял паузу. В 2014 году УЕФА уже признал один из спонсорских контрактов «ПСЖ» искусственно завышенным. Это и привело к штрафу. Но не к отстранению от еврокубков. Возможно, искусственно завышенный контракт искусственно завышенному контракту рознь.

Если «ПСЖ» и дальше продолжит наращивать доходы такими же темпами, как сейчас, какой-то из обновлённых спонсорских контрактов может показаться УЕФА подозрительным, и комиссия Траверсо, возможно, признает его нерелевантным. «Знаем, проходили», — ответит «ПСЖ» и заплатит штраф. И, возможно, станет вести себя скромнее и не потратит 300 млн евро в 2019 году. Чтобы в 2020 году чувствовать себя свободнее. Штрафы – мелкие неприятности на фоне Неймара и Мбаппе. Поэтому у «ПСЖ» всё хорошо.