Соскучившийся по футболу Роналду оторвался на Фарерах. Обзор дня

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Криштиану Роналду
Текст: «Чемпионат»
Фото: Reuters

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Закрытие летнего трансферного окна и возобновившийся в Европе отборочный цикл ЧМ-2018 – в обзоре главных новостей дня.
1 сентября 2017, пятница. 00:30 Футбол

Сборная Японии вышла на чемпионат мира — 2018

Сборная в Японии в домашнем отборочном матче чемпионата мира 2018 года в России обыграла команду Австралии со счётом 2:0 и обеспечила себе участие в финальной части турнира. В составе японской команды голами отметились нападающий Такума Асано и полузащитник Ёсукэ Идэгути.

Таким образом, сборная Японии за тур до окончания квалификации в группе В от Азии обеспечила себе попадание в Россию. По регламенту прямые путёвки на чемпионат мира получают две команды, а третья выходит в стыковые матчи.

Помимо Японии участие в финальной стадии турнира обеспечили Россия (как хозяйка турнира), Бразилия и Иран.

Япония вышла на чемпионат мира в шестой раз подряд! Лучшее достижение — 1/8 финала (на домашнем ЧМ-2002 и ЧМ-2010)

Турнирное положение группы В: 1. Япония — 20 очков (9 матчей). 2. Саудовская Аравия — 16 (9). 3. Австралия — 16 (9). 4. ОАЭ — 13 (9). 5. Ирак — 5 (8). 6. Таиланд — 2 (8).

Хет-трик Роналду обеспечил Португалии победу над Фарерскими островами

Сборная Португалии разгромила команду Фарерских островов в матче 7-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2018 со счётом 5:1. Героем встречи стал звёздный нападающий португальцев Криштиану Роналду, который отметился тремя голами и одной результативной передачей. У победителей также отличились Вилльям Карвалью и Нелсон Оливейра.

В параллельном поединке группы Венгрия оказалась сильнее Латвии (3:1). На счету экс-футболиста «Анжи» и московского «Динамо» венгра Балажа Джуджака результативная передача.

Турнирное положение в группе B: 1. Португалия — 18 очков (7 матчей); 2. Швейцария — 18 (6); 3. Венгрия — 7 (6); 4. Фарерские острова — 5 (7); 5. Андорра — 4 (6); 6. Латвия — 3 (6).

ЧМ-2018 - Европа. Группа B. 7-й тур
31 августа 2017, четверг. 21:45 МСК
Португалия
5 : 1
Фарерские острова
1:0 – Роналду – 3, 2:0 – Роналду – 29 (пен), 2:1 – Балдвинссон – 38, 3:1 – Карвалью – 58, 4:1 – Роналду – 64, 5:1 – Оливейра – 84
ЧМ-2018 - Европа. Группа B. 7-й тур
31 августа 2017, четверг. 21:45 МСК
Венгрия
3 : 1
Латвия
1:0 – Кадар – 5, 2:0 – Салаи – 26, 2:1 – Фрейманис – 40, 3:1 – Джуджак – 68

Сборная Франции со счётом 4:0 разгромила Нидерланды в квалификации ЧМ-2018

Сборная Франции обыграла команду Нидерландов в матче 7-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 4:0.

На 14-й минуте Антуан Гризманн вывел французов вперёд. В середине второй половины игры голландцы остались вдесятером из-за удаления Кевина Стротмана. Вскоре после этого Тома Лемар оформил дубль, а Килиан Мбаппе забил четвёртый гол в ворота гостей.

Турнирное положение в группе А: 1. Франция — 16 очков (7 матчей); 2. Швеция — 13 (7); 3. Болгария — 12 (7); 4. Нидерланды — 10 (7); 5. Беларусь — 5 (7); 6. Люксембург — 4 (7).

ЧМ-2018 - Европа. Группа A. 7-й тур
31 августа 2017, четверг. 21:45 МСК
Франция
4 : 0
Нидерланды
1:0 – Гризманн – 14, 2:0 – Лемар – 73, 3:0 – Лемар – 88, 4:0 – Мбаппе – 90+1
Удаления: нет – Стротман, 61

Попов и Миланов помогли Болгарии победить Швецию, Беларусь проиграла Люксембургу

Сборная Болгарии победила команду Швеции в седьмом туре группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Софии на стадионе «Василь Левски» и завершилась со счётом 3:2.

Голами в составе болгар отличились Станислав Манолев, Георги Костадинов и Ивайло Чочев. При этом двумя голевыми передачами отметился хавбек «Спартака» Ивелин Попов и одной — игрок ЦСКА Георги Миланов. У шведов забивали Микаэль Лустиг и Маркус Берг.

В параллельном матче квалификации сборная Беларуси в гостях со счётом 0:1 проиграла Люксембургу.

Турнирное положение в группе А: 1. Франция — 16 очков (7 матчей); 2. Швеция — 13 (7); 3. Болгария — 12 (7); 4. Нидерланды — 10 (7); 5. Беларусь — 5 (7); 6. Люксембург — 4 (7).

ЧМ-2018 - Европа. Группа A. 7-й тур
31 августа 2017, четверг. 21:45 МСК
Болгария
3 : 2
Швеция
1:0 – Манолев – 12, 1:1 – Лустиг – 29, 2:1 – Костадинов – 33, 2:2 – Берг – 44, 3:2 – Чочев – 79
ЧМ-2018 - Европа. Группа A. 7-й тур
31 августа 2017, четверг. 21:45 МСК
Люксембург
1 : 0
Беларусь
1:0 – Да Мота – 60

Бельгия забила 9 голов Гибралтару, Кипр одержал волевую победу над боснийцами

В матче 7-го тура группы H европейской квалификации чемпионата мира—2018 сборная Бельгии на своём поле со счётом 9:0 разгромила команду Гибралтара. По хет-трику у бельгийцев оформили Ромелу Лукаку и Томас Менье. Ещё по одному мячу забили Эден Азар и Аксель Витсель, который в конце первого тайма получил прямую красную карточку. Автоголом у гостей отметился Дерен Ибрахим. В конце второго тайма составы уравнялись — с поля был удалён Эрин Барнетт.

В другом матче этой группы сборная Кипра дома одержала волевую победу над командой Боснии и Герцеговины. Киприоты после первого тайма проигрывали 0:2, один из мячей у боснийцев забил защитник «Динамо» Тони Шуньич. Однако во втором тайме хозяева сумели забить три мяча в течение 11 минут и вырвали победу.

Наконец, сборная Греции на своём поле не сумела обыграть команду Эстонии. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Турнирная таблица группы H: 1. Бельгия — 19 очков; 2. Греция — 13; 3. Босния и Герцеговина — 11; 4. Кипр — 10; 5. Эстония — 5; 6. Гибралтар — 0.

ЧМ-2018 - Европа. Группа H. 7-й тур
31 августа 2017, четверг. 21:45 МСК
Бельгия
9 : 0
Гибралтар
1:0 – Ибрахим – 15 (автогол), 2:0 – Менье – 18, 3:0 – Лукаку – 21, 4:0 – Витсель – 27, 5:0 – Лукаку – 38, 6:0 – Азар – 45, 7:0 – Менье – 60, 8:0 – Менье – 67, 9:0 – Лукаку – 84 (пен)
Удаления: Витсель, 40 – Барнетт, 82
ЧМ-2018 - Европа. Группа H. 7-й тур
31 августа 2017, четверг. 21:45 МСК
Кипр
3 : 2
Босния и Герцеговина
0:1 – Шуньич – 32, 0:2 – Вишча – 43, 1:2 – Христофи – 65, 2:2 – Лабан – 67, 3:2 – Сотириу – 76
ЧМ-2018 - Европа. Группа H. 7-й тур
31 августа 2017, четверг. 21:45 МСК
Греция
0 : 0
Эстония

«ПСЖ» объявил о переходе Мбаппе из «Монако» на правах аренды

«ПСЖ» официально объявил о переходе нападающего Килиана Мбаппе из «Монако». Парижский клуб арендовал 18-летнего форварда до 30 июня 2018 года. Соглашение предусматривает опцию выкупа, при активации которой Мбаппе станет игроком «ПСЖ» до 30 июня 2022 года.

«С большим волнением и удовлетворением я приветствую Килиана Мбаппе в семье «ПСЖ». Для французского футбола было важно, чтобы мы сохранили и помогали развивать такой большой талант в нашем чемпионате. Среди игроков своего возраста Мбаппе, без сомнений, является самым перспективным в мире благодаря прекрасным техническим, физическим и умственным способностям. В „ПСЖ“ среди великолепных футболистов Килиан продолжит прогрессировать, что также принесёт пользу и сборной Франции в ближайшие месяцы и годы», — заявил президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

Мбаппе в составе «Монако» провёл 60 матчей, забил 27 мячей и отдал 16 голевых передач. В активе молодого форварда четыре матча за сборную Франции.

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«Ливерпуль» объявил о переходе Окслейда-Чемберлена из «Арсенала»

Полузащитник сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен, права на которого до сегодняшнего дня принадлежали лондонскому «Арсеналу», перешёл в «Ливерпуль». Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба. 24-летний футболист подписал с «Ливерпулем» долгосрочный контракт.

«Я рад, что подписал контракт с «Ливерпулем», спасибо за эту возможность. Я не собираюсь говорить много, потому что я нахожусь в расположении сборной Англии и нас ждут две большие игры. Но я не могу дождаться, когда вернусь в расположение клуба», — сказал Окслейд-Чемберлен.

Алекс Окслейд-Чемберлен играл за «Арсенал» с 2011 года, куда перешёл из «Саутгемптона». Ранее сообщалось, что за полузащитника «Ливерпуль» выложит около € 43 млн.

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Мевля перешёл из «Ростова» в «Зенит» за € 8 млн

Словенский защитник Миха Мевля перешёл в «Зенит» из «Ростова» за € 8 млн, сообщает Gazeta Sporturilor. По данным источника, бывший клуб Мевли «Динамо» из Бухареста в рамках соглашения с «Ростовом» должен получить 10% от суммы трансфера. Таким образом, румынский клуб заработает € 800 тыс.

Мевля перешёл в «Ростов» из «Динамо» в августе прошлого года за € 700 тыс. О переходе в «Зенит» было объявлено сегодня, 31 августа.

С клубом из Санкт-Петербурга центральный защитник подписал контракт, срок которого рассчитан на четыре года.

«Зенит» достиг соглашения с «Фенербахче» о трансфере Нету

Защитник «Зенита» Луиш Нету продолжит карьеру в Турции. Пресс-служба питерского клуба сообщает, что клуб достиг договорённости с «Фенербахче» о трансфере 29-летнего игрока. Луиш Нету будет отдан «Фенербахче» в аренду с последующим правом выкупа.

Луиш Нету выступал за «Варзим», «Насьонал» и «Сиену». 1 февраля 2013 года португалец присоединился к «Зениту», провёл 154 матча, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Вместе с петербуржцами Нету выиграл чемпионат России, Кубок страны и два Суперкубка России.

Игра в угадайку. Есть ли системность в новом трансфере «Спартака»?
Думаю, даже болельщики «Спартака» смогут правильно ответить на этот вопрос.

«Ростов» объявил о подписании контракта с Ионовым

28-летний полузащитник Алексей Ионов подписал контракт с «Ростовом» по схеме «3+1», сообщает официальный сайт донского клуба.

Предыдущим клубом воспитанника «Зенита» было московское «Динамо», которое ранее объявило о расторжении контракта с игроком.

«Мы желаем Алексею яркой и зрелищной игры в составе нашей команды. Добро пожаловать в «Ростов»!» — говорится в сообщении.

Молло перешёл в «Фулхэм»

«Фулхэм» объявил о переходе бывшего полузащитника «Зенита» и «Крыльев Советов» Йоана Молло. Соглашение между «дачниками» и французом рассчитано на два сезона.

Ранее ходили слухи о возможном переходе Молло в «Нант», но этот вариант, очевидно, сорвался. Также появлялась информация, что Йоан может перейти в азербайджанский «Карабах».

Воспитанник академии «Марселя» присоединился к «Зениту» в январе 2017 года. В составе сине-бело-голубых он провёл семь матчей и забил один гол.

«Торино» официально арендовал Ньянга у «Милана»

«Торино» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Милана» форварда М'Байе Ньянга. Туринский клуб арендовал француза с правом выкупа.

Ранее в итальянских СМИ сообщалось, что сумма выкупа составит € 20 млн.

Этим летом в услугах Ньянга был заинтересован «Спартак», однако 22-летний футболист отказался принимать предложение московской команды.

Молодёжная сборная России сыграла вничью с командой Армении

Сегодня на стадионе «РЖД Арена» в Москве молодёжная сборная России провела стартовый матч отборочного раунда чемпионата Европы—2019 U21. Соперником Евгения Бушманова стала сборная Армении. Несмотря на ощутимое преимущество, российская команда не сумела распечатать ворота соперника. Матч завершился нулевой ничьей.

Россия: Митрюшкин, Лихачёв, Чернов, Шакуро, Баринов, Ланин, Фомин, Жигулёв, Мелкадзе (Обляков, 46), Зуев (Ахметов, 76), Чалов (Игнатьев, 61).

Следующий матч отборочного раунда сборная России проведёт 5 сентября на стадионе «Арсенал» в Туле. Соперником будет команда Гибралтара.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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