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Неймар
Текст: Анатолий Романов
Фото: Reuters

12 главных трансферов этого лета

Дорого и сердито: Неймар, Мбаппе, Дембеле и все-все-все.
1 сентября 2017, пятница. 07:30 Футбол

Дани Алвес

Откуда и куда: из «Ювентуса» в «ПСЖ»

Один из героев успешной кампании «Ювентуса» в предыдущей Лиге чемпионов перебрался в «ПСЖ» на правах свободного агента. Кого-то, должно быть, удивило, что туринский клуб так просто расстался с 34-летним бразильцем. Ходили слухи о конфликтах с участием Алвеса в раздевалке «Ювентуса». «Мне нравится играть с мячом. Тем не менее я не думаю, что они поняли мой стиль игры, и именно поэтому я не был доволен и решил искать новую команду», – объяснил причины ухода сам защитник.

Дани Алвес

Дани Алвес

Фото: Reuters

Уэйн Руни

Откуда и куда: из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон»

Легенда манкунианцев перебрался в команду, в которой полтора десятка лет назад начинал профессиональную карьеру. Несмотря на поражающие воображение предложения из Китая, о которых писали британские СМИ, Руни остался в Премьер-лиге. «Ирискам» 31-летний форвард достался бесплатно. Символично, что в первом матче чемпионата Англии именно гол Руни принёс «Эвертону» домашнюю победу над «Сток Сити», да и во втором туре Уэйн забил важный мяч в ворота «Манчестер Сити».

Уэйн Руни

Уэйн Руни

Фото: Reuters
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Паулиньо

Откуда и куда: из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону»

Китайский клуб заработал на трансфере игрока в Европу 26 млн евро – случилось на трансферном рынке летом и такое чудо! Полузащитник сборной Бразилии Паулиньо попрощался с «Гуанчжоу Эвергранд», чтобы реализовать свою мечту и поиграть в «Барселоне». Понятно, что для 29-летнего бразильца это был, скорее всего, последний шанс попасть в топ-клуб. Мог ли Паулиньо представить 10 лет назад, какие удивительные повороты будут в его карьере, когда «пылил» в чемпионате Литвы за «Вильнюс»?

Паулиньо

Паулиньо

Фото: Reuters

Леонардо Бонуччи

Откуда и куда: из «Ювентуса» в «Милан»

Бонуччи – другая важная фигура прежнего «Ювентуса», покинувшая летом Турин. В прессу просачивалась информация о проблемах защитника с Массимилиано Аллегри, конфликте с тем же Дани Алвесом. У Бонуччи своя правда: «Многолетние дискуссии и обсуждения с тренером — это нормально, ведь я всегда говорю, что думаю. Многие считают, что наши отношения с Аллегри накалились после матча с «Палермо». На самом деле это просто стало последней каплей». Леонардо продали в «Милан» за 42 млн евро.

Леонардо Бонуччи (справа)

Леонардо Бонуччи (справа)

Фото: Reuters

Хамес Родригес

Откуда и куда: из «Реала» в «Баварию»

Три года назад «Реал» купил колумбийского полузащитника у «Монако» за 75 млн евро. Хамес обещал стать звездой Мадрида, но так и нашёл себя в «Королевском клубе». Не было никаких сомнений, что его уход из «Реала» – вопрос времени. У Зинедина Зидана другие фавориты. По данным Transfermarkt, испанский клуб отдал колумбийца «Баварии» в двухлетнюю аренду за 13 млн евро. Чемпион Германии имеет право выкупить Хамеса у «Реала», добавив ещё 40 млн евро.

Хамес Родригес

Хамес Родригес

Фото: Reuters
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Александр Ляказетт

Откуда и куда: из «Лиона» в «Арсенал»

Французский голеадор переехал в Англию, чтобы играть под руководством французского тренера Арсена Венгера. «Лион» заработал на продаже Ляказетта в «Арсенал» 53 млн евро. «В детстве всегда мечтал играть в этой команде, за что спасибо Анри и другим французским игрокам. Так что сегодня моя мечта сбылась», – сделал комплимент своему новому клубу Александр. В первом же матче за «канониров» Ляказетт забил гол уже на второй минуте, едва не установив рекорд лиги по скорострельности.

Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Фото: Reuters

Бенжамен Менди

Откуда и куда: из «Монако» в «Манчестер Сити»

«Монако» провёл потрясающую Лигу чемпионов в сезоне-2016/17, а его фланговые защитники заставляли восхищаться специалистов и пугали соперников монегасков. Нет ничего удивительного в том, что левый крайний Менди в итоге перебрался в «Манчестер Сити». Английский клуб не пожалел за француза 57,5 млн евро, сделав его самым дорогим защитником в истории футбола. Интересно, что Менди побил рекорд Кайла Уолкера, за которого чуть ранее «Ман Сити» рискнул заплатить «Тоттенхэму» почти такую же сумму.

Бенжамен Менди

Бенжамен Менди

Фото: Reuters

Альваро Мората

Откуда и куда: из «Реала» в «Челси»

Воспитанник «Реала» всё-таки не стал для родного клуба настолько ценным игроком, насколько сам бы хотел. Даже после яркого периода в «Ювентусе», после которого мадридский клуб вернул нападающего домой, выкупив его за 30 млн евро. Зато летом Мората принёс обладателю Кубка чемпионов существенную выгоду. «Реал» принял предложение «Челси» в размере 65 млн евро. Первые голы в Премьер-Лиге испанец уже забил – начало карьеры в «Челси» удачное.

Альваро Моратта

Альваро Моратта

Фото: Reuters

Ромелу Лукаку

Откуда и куда: из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед»

«Для меня Лукаку и Мората находятся на одном уровне», – признаётся Антонио Конте. Не секрет, что итальянец пытался заполучить в свою команду бельгийского форварда, однако Лукаку не стал возвращаться в «Челси», из которого он и перешёл в «Эвертон» в 2014-м. Ромелу выбрал «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы потратили на нападающего 75 млн фунтов стерлингов (почти 85 млн евро). Лукаку взялся за дело засучив рукава: поразил ворота «Реала» в Суперкубуке УЕФА, забил три гола в трёх турах АПЛ.

Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Фото: Reuters

Усман Дембеле

Откуда и куда: из «Боруссии» (Дортмунд) в «Барселону»

Год назад Дембеле не спешил принимать предложение каталонского клуба, поскольку хотел играть каждую неделю и расти. «Но я буду играть за «Барселону» рано или поздно», – не сомневался полузащитник. Его мечта реализовалась достаточно быстро после очень хорошего сезона в Дортмунде. Правда, теперь речь при трансфере Дембеле шла уже совсем о других цифрах. Сложные переговоры двух клубов завершились тем, что «Барселона» сделала сногсшибательное предложение – 105 млн евро плюс 40 млн евро бонусами.

Усман Дембеле

Усман Дембеле

Фото: Reuters

Килиан Мбаппе

Откуда и куда: из «Монако» в «ПСЖ»

«ПСЖ» – новый король трансферного рынка. Самые впечатляющие переходы связаны с парижским клубом. До последнего дня лета оставалось загадкой, на каких условиях Мбаппе перейдёт из «Монако» в «ПСЖ» и состоится ли этот трансфер вообще. Наконец вечером 31 августа было официально объявлено о сделке. Парижане арендовали 18-летнего нападающего на сезон с опцией выкупа, которая, по неофициальным данным, составляет 180 млн евро. Дороже сверхдорогого Мбаппе только один игрок.

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Фото: Reuters
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Неймар

Откуда и куда: из «Барселоны» в «ПСЖ»

222 млн евро за футболиста! Кто бы мог поверить в такие цены на рынке ещё несколько лет назад. Эти три сумасшедшие двойки ещё долго будут приходить в страшном сне поклонникам каталонского клуба. Неймар своим переходом из «Барселоны» в «ПСЖ» не просто побил рекорд, он перевернул само представление о том, что может происходить на трансферном рынке. Финансовый фэйр-плей – другой разговор. «Мне обидно, когда люди думают, что я ушёл из-за денег», – говорит бразильский форвард. Цель Неймара – быть лучшим в мире. Рядом с Лионелем Месси это невозможно.

Неймар

Неймар

Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Ляказетт Альваро Мората Бенжамен Менди Дани Алвес Килиан Мбаппе Леонардо Бонуччи Неймар Паулиньо Ромелу Лукаку Усман Дембеле Уэйн Руни Хамес Родригес Трансферы Фото
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