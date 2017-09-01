Какими были российские футболисты в детстве

Игорь Акинфеев

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев всегда максимально сосредоточен в воротах во время матчей. Таким он был и детстве – серьёзным и собранным. Никогда не прогуливал уроки и тем более тренировки.

Сергей Игнашевич

Таким же был и Сергей Игнашевич – серьёзным, трудолюбивым. Его бывший тренер Николай Савичев вспоминает, что в детские годы именно эти качества отличали Игнашевича и выделяли его среди остальных сверстников.

Алексей и Василий Березуцкие

Братья Березуцкие же, наоборот, отличались своей несерьёзностью. Более того, по словам бывшего тренера близнецов Владимира Лопандина, на тренировках они могли даже подраться друг с другом, но всегда быстро мирились. И хохотали. Впрочем, с годами ничего не изменилось.

Игорь Денисов

Игорь Денисов при всей своей прагматичности в детстве был романтиком и сражался за справедливость. Зная сильный характер полузащитника, можно предположить, что иногда это ему удавалось.

Маринато Гилерме

Маринато Гилерме всегда выделялся среди сверстников большим ростом. Сейчас кажется удивительным, что футбольную карьеру он начинал в качестве защитника. Зато благодаря своей любви к футболу и упорному характеру, которые проявлялась с самого детства, он смог проявить себя в качестве голкипера.

Маринато Гилерме крайний слева в верхнем ряду.

Артём Дзюба

Артём Дзюба и в детстве высоко ценил дружбу, был компанейским и лёгким на подъём. Это подтверждают и постоянные скандальные истории, в которые Артём попадает вместе с Кокориным.

Выхода нет? 10 вариантов для Дзюбы, которые не работают Куда бы Артём Дзюба мог уйти из «Зенита»? Все варианты, которые назывались и приходят в голову, неосуществимы.

Александр Самедов

Крайне общительным в детстве был и Александр Самедов. Таким же он остаётся и по сей день, будучи способным влиться в любой коллектив.

Самедов: «Спартак» проиграл из-за меня, приношу всем извинения Симонян обвинил Самедова в поражении, а полузащитник «Спартака» во всём признался.

Алан Дзагоев

Говоря о детстве, Алан Дзагоев всегда честно вспоминает, что школу не любил. Вместо уроков он предпочитал убегать на тренировки и посвящать себя футболу. Возможно, именно благодаря этому он стал одной из главных звёзд сборной России.

Денис Глушаков

Так же самозабвенно любил футбол и Денис Глушаков. Всегда в хорошем настроении, хохочущий и относящийся ко всему позитивно. Таков он и по сей день.

Александр Кокорин и Дмитрий Полоз

Знакомые по академии «Локомотива» Александр Кокорин и Дмитрий Полоз спустя годы снова встретились, но уже в «Зените». А в детстве они оба были весельчаками, но с возрастом Дмитрий стал более серьёзным.

Вопрос дня. Вы в шоке от Кокорина? Александр Кокорин забивает чуть ли не в каждом матче за «Зенит». Вы удивлены?

Фёдор Смолов

Не сказать, что в детстве Фёдор Смолов был хулиганом, но баловаться на поле и вне его очень любил. По словам его бывшего тренера Александра Поспелова, за баловство футболиста даже приходилось менять во время игры, на что Фёдор очень обижался.

Смолов вернулся. Пять выводов по матчу «Краснодар» — «Динамо» Забивающий Смолов, постный Панченко и божественный Перейра — таким получился матч, параллельный встрече лидеров в Санкт-Петербурге.

Артур Юсупов

Артур Юсупов, наоборот, в детстве был очень-очень тихим и старался вести себя незаметно. Правда, при всей своей скромности он отличался дружелюбием и всегда имел много друзей.

Георгий Щенников

Родители Георгия Щенникова – профессиональные легкоатлеты, так что с детства Георгий знал, что такое трудолюбие. Особенно в спорте. С самых малых лет он выделялся хорошим воспитанием, был скромным и интеллигентным. Но вот, по словам его бывшего тренера Андрей Плахетко, немного наглости Щенникову бы не помешало.