Они к нам не поедут. Символическая сборная несостоявшихся новичков РФПЛ

Мы их ждали летом, а они к нам не приехали! Составляем символическую сборную иностранцев, на которых зря претендовали клубы РФПЛ.

Камран Агаев

Из-за лимита на легионеров российские клубы практически не интересуются рынком иностранных вратарей. Да и слухов о возвращении Антона Митрюшкина из «Сьона» в РФПЛ не было. «В Россию в ближайшее время сто процентов не вернусь. Хочу продолжить получать практику и строить карьеру в Европе», – говорит Митрюшкин. Единственным исключением стала информация о переговорах «Амкара» по поводу Камрана Агаева в начале лета. В минувшем сезоне голкипер сборной Азербаджана сыграл 12 матчей за «Боавишту» в чемпионате Португалии, после чего стал свободным агентом. Но вместо «Амкара» Агаев поехал в «Младу Болеслав».

Поиск сильного защитника привёл «Спартак» в Германию. Неделю назад стало известно, что красно-белые претендуют на 29-летнего немца, способного сыграть как в центре, так и на фланге. Красно-белые готовы были заплатить «Шальке» 9 млн евро, а сам Хёведес вроде бы согласился отправиться в Россию. Бенедикта спровоцировало на отъезд лишение капитанской повязки в команде из Гельзенкирхена. Однако борьбу за Хёведеса выиграл «Ювентус», искавший замену Леонардо Бонуччи. Туринский клуб взял защитника в аренду за 3,5 млн евро с правом выкупа за 13 млн евро.

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Если бы финалист ЧМ-2014 в составе сборной Аргентины снова перебрался в Россию, это была бы настоящая трансферная бомба. Год назад «Зенит» очень не хотел расставаться с лидером своей обороны, но капризы жены Гарая и 24 млн евро от «Валенсии» убедили петербургский клуб согласиться на его трансфер. Что изменилось в отношениях Гарая с женой за такой короткий срок – загадка, но в Испании писали, что аргентинец принял предложение красно-белых с зарплатой 5 млн евро в год. А вот договориться с «Валенсией» не удалось. Похоже, преградой на пути защитника в Москву стала лишняя пара миллионов.

Одним из первых новичков «Зенита» в летнее межсезонье должен был стать защитник «Ромы» и сборной Греции. Руководители петербургского клуба уже ударили по рукам с игроком, его агентом и итальянскими коллегами, а самому Маноласу назначили медобследование на 28 июня. Но врачи римской клиники в этот день зря вышли на работу – их главный клиент на осмотр не явился. Говорят, Маноласа возмутил тот факт, что в России, оказывается, платят рублями. «Зенит» отказался от грека, смог сохранить 30 млн евро и ещё 5 млн евро бонусами, которые потратил этим летом на других новичков.

Аилтон Феррейра

Выбирая для символической сборной левого защитника, вспомним несостоявшегося игрока «армейцев». В июне португальские СМИ сообщили, что Аилтон Феррейра близок к переходу из «Эшторила» в ЦСКА. Московский клуб договорился о выкупе 60% прав на бразильца за 2 млн евро. Потом руководители «Эшторила» якобы передумали, поскольку у них появились более выгодные варианты, в частности, с «Бенфикой». В конце концов, чуть больше месяца назад 22-летний Аилтон Феррейра был продан в «Штутгарт» и отправился покорять Бундеслигу.

Маттео Политано

Интерес «Зенита» к полузащитнику «Сассуоло» пробудился ближе к закрытию трансферного окна, когда был поставлен под вопрос переход из «Индепендьенте» Эмилиано Ригони. Кандидат в сборную Италии договорился с сине-бело-голубыми о зарплате в 1,5 млн евро, так что петербургскому клубу оставалось только решить вопрос с «Сассуоло». С этим-то и не сложилось. Сперва итальянцы отказались от 12 млн евро за Политано, а потом устояли и перед 15 млн евро. «Зенит» решил, что дальше увеличивать предложение было бы неразумно, и вышел из переговоров.

Уолес Соуза

Если вы смотрел финал Олимпиады-2016, в котором сборная Бразилии победила Германию, то, возможно, помните не только Неймара и Луана, а ещё и опорного полузащитника «селесао» Уоллеса. После успешного турнира бразилец перешёл из «Гремио» в «Гамбург» за 9,2 млн евро. Однако первые полгода в Германии получились у него не сказать чтобы удачными. В августе прилетела весть: Уолеса хочет приобрести ЦСКА. Сделка планировалась на конец лета, причём «армейцы» якобы собирались заплатить за полузащитника больше, чем отдал «Гамбург». Но ЦСКА даже на форварда денег не нашёл, какой уж тут Уоллес…

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На разных этапах межсезонья полузащитника «Фиорентины» и сборной Хорватии связывали с «Зенитом» и «Спартаком». В июне итальянские СМИ сообщили, что Бадель отказался ехать в Петербург, но потом агент игрока прояснил ситуацию – официальных переговоров не было. Ещё через месяц стало известно о предложении «Спартака» в размере 3,2 млн евро. Однако и Москва хорватскую «фиалку» не увидела. 29-летний Бадель принял решение остаться в «Фиорентине», которой по контракту будет принадлежать до окончания нынешнего сезона.

Марсело Брозович

Помимо Баделя в российскую Премьер-Лигу мог перебраться и другой полузащитник сборной Хорватии – 24-летний Брозович. На него также претендовали «Зенит» со «Спартаком». В петербургский клуб Брозович имел шансы отправиться в связке с Джейсоном Мурильо: в Италии писали, что «Зенит» готов бы заплатить за этот дуэт 45 млн евро. Марсело отказался из-за желания дождаться предложения от «Манчестер Юнайтед». «Спартак» как будет оценивал одного Брозовича в 20 млн евро, тем не менее, потихоньку тема трансфера хорвата сошла на нет. Он до сих пор в «Интере».

Внезапно: «Спартак» больше никого не купил. Как прошёл трансферный дедлайн «Спартак» никого не купил, а ЦСКА даже не собирался — так прошёл последний день трансферного окна в России и Европе.

Самая вкусная часть трансферного пирога бразильской Серии А едва не досталась «Спартаку». Представители чемпиона России долго охаживали олимпийского чемпиона, и по данным бразильской прессы, даже уже договорились с «Гремио» о трансфере нападающего за 25 млн евро. Однако Луан сомневался, а советы со стороны, похоже, окончательно убедили 24-летнего футболиста повременить с переездом в РФПЛ. Неймар и Габриэл Жезус рекомендовали Луану дождаться предложения от клуба из топовой лиги Европы, тем более слухи связывали игрока «селесао» то с Италией, то с Германией. В результате «Спартак» вместо Луана купил у «Гремио» Педро Рошу.

Лучшего бомбардира чемпионата Италии прошлого сезона, автора 29 голов в составе «Ромы» связывали в межсезонье с «Зенитом». Когда только началась «агрессивная трансферная кампания» петербургского клуба, а Манчини ещё не потратил ни рубля, в Италии рассказали о стремлении итальянского тренера переманить в Петербург Джеко. Манчини работал с боснийцем в «Манчестер Сити», так что телефонный номер 31-летнего нападающего наверняка сохранился в его записной книжке. Вот только Эдин вежливо отказался от предложения Мистера. Тогда Джеко ещё не знал, что римский клуб заплатит много-много миллионов за Патрика Шика.