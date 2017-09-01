Мевля и немедля! Как «Зенит» поспособствовал трансферному рекорду «Ростова»

«Ростов» не раз поражал Русь-матушку удивительным по нынешним циничным временам альтруизмом. В то время как другие провинциальные продавцы мёртвой хваткой впивались в менеджеров из столиц, пытаясь выколотить из них как можно больше за своих лидеров, донской клуб с лёгкостью расставался с ведущими исполнителями, ничего (или почти ничего) не получая взамен. Кроме сердечной благодарности освобождённых игроков и их новых работодателей. Никакого иного вознаграждения за подготовку качественных футболистов, кандидатов в сборную, «Ростов», как правило, не получал. По документам большинство игроков уходило свободными агентами – то есть бесплатно. А подтверждений иным, неофициальным, версиям у нас, простите, нет. Потому и муссировать их бессмысленно.

Хитро составленные контракты позволили победителям «Аякса» и «Баварии» одномоментно разбежаться из Ростова этим летом. Четверо ушли за знакомым тренером в Казань, четверо – устремились к синьору Манчини в Петербург. В какой-то месяц от наследия Бердыева на «Олимпе-2» не осталось почти ничего – кроме светлых воспоминаний да горстки преданных городу игроков.



Миха Мевля был последним фрагментом монументальной бердыевской обороны в новом «Ростове». Но недолго. Пятёрки бывших дончан (вы же помните, что там ещё и Новосельцев числится?) «Зениту» показалось мало, и он добрал на флажке ещё одного. Но теперь за деньги. Хорошие.

Ростовский менеджмент в кои-то веки проявил предприимчивость и продал ведущего игрока по адекватной цене. Возможно, даже превышающей его реальную рыночную стоимость. Если сведения transfermarkt.de верны, «Ростов» можно поздравить с удачной сделкой и новым клубным рекордом. Так дорого – € 8 млн – клуб никогда и никого не продавал. Чистая прибыль «Ростова» с купли и продажи словенца составила 7,3 млн минус годичная зарплата игрока.

Топ-5 продаж «Ростова» (по данным transfermarkt.de)

Кто Когда Куда За сколько Миха Мевля 2017/18 «Зенит» € 8 000 000 Баштуш 2016/17 «Лацио» € 5 000 000 Игорь Смольников 2012/13 «Краснодар» € 2 500 000 Инал Гетигежев 2013/14 «Рубин» € 2 500 000 Денис Терентьев 2017/18 «Зенит» € 2 000 000

Допускаю, что в процессе ценообразования были учтены предыдущие, бесплатные переезды с берегов Дона на берега Невы. Даже если так, ростовскому спортивному директору стоило лично сопроводить Мевлю до офиса «Зенита» и удостовериться в своевременном оформлении сделки. Не так часто «Ростов» получает подобные предложения, чтобы от них отказываться. Для клуба традиционно скромных финансовых возможностей (где уж им быть солидными при столь своеобразной кадровой политике?) это не то что большое – огромное подспорье. Мысль об этом поможет легче пережить потерю основного стоппера Леониду Кучуку. Ростовская селекция, с её-то чутьём на толковых «ноунеймов», и за половину этой суммы купит не одного – нескольких «мевль». Пускай для этого и придётся подождать до зимы.

Спасибо за нежданный-негаданный куш «Ростов» должен сказать Аймену Абденнуру. Не секрет, что тунисский защитник входил в шорт-лист «Зенита» если не под первым, то под одним из первых номеров. Его отказ переезжать в Россию за два дня до дедлайна внёс сумятицу в размеренную работу спортивного департамента петербургского клуба, вынудил спешно перебирать запасные варианты. Количественный дисбаланс, вызванный продажей Нету в Турцию, клуб исправил. Прибавил ли в качестве — вопрос.

Президент «Зенита» немного лукавит, утверждая, что «абсолютно доволен» и «Мевля гораздо лучше Абденнура». Было бы странно, поставь он гипотетического новичка клуба выше реального. Это выглядело бы не слишком дипломатично и дальновидно, согласитесь. Но у людей, более или менее интересующихся футболом и отдалённых от «Зенита», мини-рейтинг Сергея Фурсенко способен вызвать сомнения.

Миха Мевля – игрок дисциплинированный, тактически грамотный. Одно «но»: что у Бердыева, что у Кучука словенец играл не самую главную роль в обороне. В первом случае её исполнял Сесар Навас, летом эти полномочия перешли к Ингасону. У Мевли есть набор характеристик, необходимых добротному защитнику (цепкость, мобильность, позиционное чутьё, позволяющее отбирать мячи, стоя на ногах, а не пластаясь в подкатах). Не хватает умения начать атаку, самостоятельности. В бригаде Кучука ему более других подходил статус «боец невидимого фронта». Подстраховать, подчистить – да, создать – извините.

Статистика платформы Instatscout.com это наблюдение подтверждает. Из пятёрки стопперов, выходивших на газон «Крестовского» в прошлом туре РФПЛ (два у хозяев, три у гостей), Мевля совершил меньше всех тактико-технических действий, большую часть времени держась в тени того же Ингасона.

Почему же именно Мевля обратил на себя внимание Петербурга? Во-первых, потому что более сильного кандидата в условиях острого дефицита времени даже «Зениту» на внутреннем рынке было не найти. «Спартак», ЦСКА по понятным причинам отпадают. Нижняя половина таблицы – тоже. А из команд, отличающихся крепкой обороной, «Зенит» плотнее всего сотрудничает с «Ростовом». Кто там из ростовских защитников имеет более или менее серьёзный опыт игры в РФПЛ? Только Мевля. Ингасона, Вилюша и Бобена они только что купили.

Не нова для свежеиспечённого «зенитчика» и система игры в четыре защитника. В её рамках Миха и обратил на себя внимание магистра обороны Бердыева.



Осталось подтвердить соответствие собственного класса требованиям Манчини и… не прирасти к лавке рядом с Новосельцевым.