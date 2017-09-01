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Станислав Черчесов
Текст: Данила Игнатов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

5 причин сходить на матч сборной России и «Динамо»

Завершайте дачный сезон и приезжайте в Химки в это воскресенье.
1 сентября 2017, пятница. 15:00 Футбол

Бесплатный вход

В это воскресенье в 17:30 сборная России сыграет товарищеский матч с московским «Динамо» на «Арене Химки». Вход на игру руководство РФС решило сделать бесплатным. Чем не повод освободиться от дел к воскресенью и приехать в Химки на несколько часов?

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
03 сентября 2017, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Россия

Новые лица

Станислав Черчесов назвал вызванных в сборную футболистов «ближайшим резервом». Так, в матче с «Динамо» за национальную команду могут дебютировать 15 новых футболистов: от вратаря «Зенита» Андрея Лунёва до нападающего «Урала» Владимира Ильина.

В воскресенье вживую можно увидеть и несколько футболистов, которые играют за пределами российского чемпионата. Из пражской «Спарты» в Москву приехал правый латераль Вячеслав Караваев, из немецкого «Кёльна» — защитник Константин Рауш, а из турецкого «Фенербахче» — Роман Нойштедтер.

«Марио, ты же бразилец! Рассчитывай силу паса, партнёр у тебя российский!»
Возвращение Андрея Лунёва и недовольство Станислава Черчесова – в репортаже с тренировки национальной команды.

Бразильский дебют

Отдельно стоит отметить возможный дебют защитника Марио Фернандеса. После тренировки в сборной бразильский «армеец» заявил, что рассчитывает выйти в старте на матч с «Динамо». Несмотря на то, что игра не носит статус официальной, дебют Фернандеса станет историческим событием. Тем более, что скорее всего именно Марио будет основным защитником нашей сборной на домашнем чемпионате мира.

Фернандес: горд выступать за великую сборную России
Защитник сборной России Марио Фернандес — о работе с Черчесовым, выборе между Россией и Бразилией и спарринге с «Динамо».

Хорошая погода

Московское лето, которого как будто и не было, на первые сентябрьские выходные снова возвращается в столицу. 3 сентября в Москве обещают «+23» и переменную облачность. Очень комфортные условия для похода на стадион.

Поддержка

С кем бы ни играла сборной России, ей очень нужна зрительская поддержка. А до чемпионата мира осталось меньше года — уже скоро мы снова будем наблюдать за топ-матчами с её участием с трибун.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол ФК Динамо Москва Марио Фернандес
Новости. Футбол
1 сентября 2017, пятница
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