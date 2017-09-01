Новичок «Локо» Эдер: у родителей не было средств, чтобы меня содержать

– У вас на заставке в WhatsApp стоит фотография собаки в снегу. Это вы себя так чувствуете после переезда в Россию?

– Нет-нет, не подумайте. Просто старая фотка (смеется).

– Переговоры с «Локомотивом» получились сложными?

– Я не особо в курсе. Мне агент предложил такой вариант. Я выбрал именно его.



– А были и другие?

– Да, из Испании, Италии, Англии и Турции.

– Вы не провели с командой сборы, а чемпионат уже начался.

– Нахожусь не в лучшей форме, но сейчас как раз есть время для тренировок. В каждой команде, каждой стране свои занятия. Хочу скорее адаптироваться в «Локо».

Справка



Имя: Эдер (Эдерзиту Антониу Маседу Лопеш)

Возраст: 29 лет

Минута славы: победный гол в финале Евро-2016

Предыдущий клуб: «Лилль» (51 матч, 13 голов)

Сборная: Португалии (32 матча, 4 гола)

– Что искали в Google о России, прежде чем согласиться на трансфер?

– На самом деле ничего. Я общался с людьми, которые уже выступали здесь – Марко Баша и Мануэл Фернандеш. Спрашивал о клубе и городе. Мне предоставили только позитивные отзывы.

«Никогда не получал карточек за белую перчатку»

– Какую цифру выбрали для своей новой футболки?

– Взял 24-й номер. Просто потому что был свободен. Он не значит для меня что-то особенное.



– У вас есть своя фишка – празднуете голы, надев белую перчатку. Португальские коллеги сказали мне, что это ваш ответ критикам. Как палец Аршавина поднесенный к губам.

– Да, в какой-то степени. А вообще отвечаю критикам своей работой.



– Откуда вообще взялась идея с белой перчаткой?

– Мне никто не подсказывал. Сам к этому пришел. Начал использовать в прошлом году в «Лилле». Думаю, скоро снова надену.

Фото: Reuters

– Где вы прячете белую перчатку по ходу матча?

– Под щитком.



– Удобно?

– Вполне.



– Судьи и тренеры не возражают? Не говорят: «Варежки сними»?

– Пока проблем не было – никто не против. Карточек за это никогда не получал.

«У родителей не было средств, чтобы меня содержать»

– Ваша книга стала одной из самых популярных в Португалии. О чем она?

– О моей жизни, но на русский переводить не планирую. Пока достаточно давать интервью.



– Книга написана Сюзаной Торреш, которая в какой-то момент стала вашим духовным наставником. В английских изданиях писали, что она помогла вам избавиться от мыслей о самоубийстве.

– Нет. Таких мыслей у меня не было. Был период, когда мне требовалось подготовиться к разным аспектам и ситуациям. Работать над собой, вкладывать в себя. Это было важно в тот момент.

– Вы ведь росли в приюте?

– Да. У родителей не было средств, чтобы меня содержать. Меня отдали, когда мне было 6 лет. Потом какое-то время жил с отцом. Затем снова в интернате.



– Знаете, что такое голод?

– Я знаю, что такое трудности и вызовы.

– Это правда, что ваш отец находится в тюрьме с тех пор, когда вам было 12 лет?

– Да, но он скоро выйдет.



– Когда последний раз с ним общались?

– На прошлой неделе. У нас хорошие отношения. Он в курсе, что я теперь в «Локомотиве».



– Единственный мяч в финале Евро-2016 – на вашем счету. Отец узнал об этом от вас?

– Нет. Он смотрел матч и был счастлив. Гордился мной.

«Слова Роналду придали энергии». Человек, решивший судьбу финала Эдер забил самый важный гол в истории сборной Португалии, хотя ехал на турнир запасным, имея за плечами очень средний сезон.

«Когда был юношей, то за каждый гол получал стейк»

– Тот мяч изменил вашу жизнь?

– Я остался тем же человеком. Просто ко мне стало больше внимания болельщиков и журналистов, что естественно. Гол помог мне вернуться на прежний уровень.

– У вас был неудачный период в «Суонси», в котором вы не забили ни одного мяча. Перед Евро-2016 вас много критиковали в Португалии, а после финала возникло движение #DesculpaEder (#ПростиЭдер). Тысячи португальцев извинялись за нелестные отзывы.

– Там не нужно было извиняться. Важно, только то, чего мы добились. Мы все стали счастливы после Евро-2016 – это главное. Просить прощения не стоит. Я умею отключаться от критики, чтобы концентрироваться на игре.



– Слышал, что в свое время вам дарили стейк за каждый гол. Как это вышло?

– С 12 до 15 лет я играл в юношеской команде «Академии» в Португалии. Один из болельщиков был мясником. За каждый мяч он давал мне стейк. Потом он устроил ужин, на котором накормил меня и всех моих партнеров. Я с этим мясником до сих пор поддерживаю контакт.



– И последнее. Что скажете болельщикам «Локомотива»?

– Постараюсь набрать форму как можно быстрее. Я сделаю все, чтобы фанаты были счастливы.

Фото: fclm.ru