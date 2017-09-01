«Манчини сожалеет о том, что не пришёл Яя Туре». Агенты о трансферах РФПЛ

1. Три главных перехода этого лета?



Александр Маньяков: Все три определённо принадлежат «Зениту». На мой взгляд, это Леандро Паредес, Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана.



Алексей Сафонов: Паредеc, Дриусси и защитник Миха Мевля, которого «Зенит» купил у «Ростова» в последний день.

Иван Бакулин: Меня больше удивили не переходы, потому что громких трансферов не было, а внутренние резервы. Например, заиграл Кокорин. Хорошо, что «Локомотив» сохранил Миранчука.



Арсен Минасов: Могу выделить два трансфера – Паредес в «Зените» и Пашалич в «Спартаке».



Дмитрий Селюк: Главные трансферы – Манчини и Паредес в «Зенит» и Бердыев в «Рубин».

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2. Какой малозаметный трансфер может выстрелить?



Маньяков: Интересный трансфер был у «Краснодара» — взяли Вандерсона, крайнего полузащитника из «Ред Булла».



Сафонов: Таких переходов и не было. Паредес и Дриусси уже выстрелили. Посмотрим, как проявит себя Педро Роша в «Спартаке».



Бакулин: Не отвечу. Те же аргентинцы, которые пришли в «Зенит», уже доказывают, что они футболисты очень хорошего уровня.



Минасов: Дриусси в «Зените». Трудно назвать его малозаметным и недооценённым, но думаю, он может выстрелить ещё сильнее, чем ожидают.



Селюк: Кузяев — очень хороший трансфер для «Зенита». Более того, благодаря Манчини и Кузяев, и Кокорин станут железобетонными игроками для сборной.

Педро Роша – вариант хороший. Кого «Спартак» взял вместо Луана «Спартак» долго исследовал бразильский рынок с целью найти форварда и остановил свой выбор на молодом игроке «Гремио» Педро Роше.

3. О каком несостоявшемся трансфере сожалеете?



Маньяков: Интересные трансферы озвучивал «Спартак». Думаю, если бы у него получилось с Луаном, то это была бы очень удачная сделка.



Сафонов: С удовольствием посмотрел бы на Луана в «Спартаке». Караваев хотел вернуться в Россию, но не сложилось. Бывает. Хотелось, конечно, побольше качественных игроков. Жаль, что Смолов не сменил клуб, потому что хотелось бы посмотреть на него в еврокубках.



Бакулин: Если бы Смолов сейчас ушёл из «Краснодара», для нас это был бы самый громкий трансфер. Но он был бы более громким и крутым, если бы Фёдор уехал в Европу.



Минасов: Трансфер Дзюбы. Причём как в «Локомотив», так и за границу. Хотелось бы посмотреть, как он бы отреагировал на переход. Но Артём принял решение остаться в «Зените» и бороться за место в составе. И это вызывает уважение.



Селюк: Манчини сожалеет о том, что не пришёл Яя Туре.

Луан к нам не поедет. Символическая сборная несостоявшихся трансферов РФПЛ Мы их ждали летом, а они к нам не приехали! Составляем символическую сборную иностранцев, на которых зря претендовали клубы РФПЛ.

4. Чей уход – главная потеря для РФПЛ?



Маньяков: Если человек уходит, ещё неизвестно, кому повезло. Но я считаю, что РФПЛ потеряла Жулиано. У него были предложения в России, но он выбрал Турцию. А если бы он остался, то для нашего чемпионата это было бы благо, потому что Жулиано – очень интересный футболист.



Сафонов: Таких трагедий, как Халк и Витсель, и не было. Ушёл Тошич, но в ЦСКА он пришёл уже на закате карьере.



Бакулин: Халк был потерей, а в это трансферное окно всё было буднично.



Минасов: Из «Рубина» уехал Жонатас, и это потеря для российского футбола, потому что он очень яркий нападающий.



Селюк: Если 80% футболистов уйдёт из РФПЛ – это будет не потерей, а достижением.



5. Пять новых аргентинцев в «Зените» – не перебор?



Маньяков: Только время покажет, перебор это или нет. Но если «Зенит» позиционирует себя как большой европейский клуб, то в каждом таком клубе обойма достаточно велика не только из-за количества, но и из-за качества футболистов. «Зениту» играть на три фронта, и везде команда ставит высокие цели. А как их достигать без хороших футболистов?



Сафонов: Во-первых, все игроки качественные и молодые, будут прогрессировать. «Зенит» их в перспективе сможет продать. Во-вторых, Манчини работал со многими аргентинцами и знает к ним подход.



Бакулин: Аргентинцам в «Зените» сейчас даже проще, потому что их там целая группа, они дружат, общаются и поддерживают друг друга. Когда приезжаешь один в другую страну, на другой континент, то на адаптацию требуется время.



Минасов: Если «Зенит» посчитал нужным пригласить пять аргентинцев, значит они так видят развитие клуба.



Селюк: Считаю, что это перебор, но у них всех свой футбол. И это хорошо, потому что команда достигает лучшего результата. Правда, в раздевалке команда может разделиться на аргентинцев и всех остальных.

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6. С таким составом «Зенит» должен ставить целью победу в Лиге Европы?



Маньяков: Победа в Лиге Европы – достаточно реальная цель для «Зенита». И он, и ЦСКА уже завоевывали еврокубки. Буду только рад, если «Зенит» выиграет Лигу Европы.



Сафонов: Такая цель просто обязана быть. Получится или нет – кубок один, а претендентов много. Массовых вливаний «Зенит» произвёл много и по комплектованию быстрее «Зенит» выиграет Лигу Европы, чем «Спартак» свою группу.



Бакулин: Да, причём смело. У «Зенита» хорошая команда, с хорошей глубиной. Бывает, сидят Полоз, Жирков, а они игроки высокого уровня, сборной. «Зенит», как минимум, должен ставить перед собой такую задачу и, как максимум, выигрывать Лигу Европы.



Минасов: «Зенит» всегда ставит себе такие цели. С момента победы в финале Кубка УЕФА в 2008 году – не только выиграть Лигу Европы, но и удачно выступать в Лиге чемпионов, проходить в четвертьфинал, полуфинал, чего наши клубы давно не делали.



Селюк: Сейчас некоторые команды будут ставить себе целью победу в Лиге Европы, чтобы попасть в Лигу чемпионов, как это сделал «Манчестер Юнайтед». Бороться с такими командами сложно. Но чемпионом России «Зенит» станет сто процентов.

7. Почему Дзюба и Смолов никуда не перешли?



Маньяков: Здесь целый комплекс причин. У обоих действующие контракты, которые надо уважать. Если ты хочешь уйти, то всё равно должен считаться с мнением клуба. Видимо мнения и «Зенита», и «Краснодара» таковы, что либо предлагались не те деньги, в частности за Смолова, либо, в случае с Дзюбой, не хотелось усиливать прямого конкурентом – «Краснодар» или «Локомотив».



Сафонов: У каждого есть контракты, которые они должны выполнять. Может, «Краснодар» не посчитал нужным продавать Смолова, значит игрок обязан продолжать выполнять условия контрактов. Но чтобы понять, надо быть внутри.



Бакулин: Чтобы понять причины, нужно находиться внутри клуба и понимать весь процесс.



Минасов: Мне некорректно рассуждать на эту тему публично. Существует много факторов, нужно находиться внутри процесса. Кроме того, встаёт вопрос – а почему они должны были уйти? Да, Дзюба не получает достаточной игровой практики, но на это есть объективные причины. Одна из них заключается в том, что перед началом чемпионата он был травмирован.



Селюк: То, что Смолов никуда не ушёл, хорошо. У него есть игровая практика в «Краснодаре», и он принял наиболее правильное решение. Не факт, что он играл бы в Европе, а в «Зените» большая конкуренция. Что касается Дзюбы, он больше нужен «Зениту», чем тот же Дриусси.

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8. Удивил ли результат трансферной кампании «Спартака»? На что с таким составом он будет претендовать в Лиге чемпионов?



Маньяков: «Спартак» был достаточно активен, я точно это знаю, но с кем-то договориться не удалось. Очень хотелось бы, чтобы красно-белые сыграли удачно и вышли из группы, но думаю, что будет сложно. Правда, в прошлом сезоне команда тоже была не самая сильная по составу, но поймала волну и попёрла вперёд. Может, и в Лиге чемпионов так будет.



Сафонов: Максимум «Спартака» — выход из группы или попадание в Лигу Европы. И это хороший потолок.



Бакулин: Почему не получилось с некоторыми футболистами – мы не знаем, а существует много нюансов. Конечно, «Спартак» хотел усилиться пообъёмнее, но это хорошая команда. По крайней мере их плюс ещё в том, что они не потеряли тех, кто был.



Минасов: Не удивил. У них есть своя стратегия развития и люди, которые занимаются селекцией. Я бы провёл трансферную политику иначе, но то, что было сделано, надо уважать.



Селюк: «Спартак» меня не удивил. Зобнин сейчас поправится, Федун хочет привлечь кого-то из молодёжи, потому что большинство клубов стремится помочь России на чемпионате мира. Думаю, в связи с этим «Спартаку» и не надо менять чемпионский состав.

Игра в угадайку. Есть ли системность в новом трансфере «Спартака»? Думаю, даже болельщики «Спартака» смогут правильно ответить на этот вопрос.

9. Когда ЦСКА начнёт покупать игроков?



Маньяков: Если бы ЦСКА брал игроков, то это были бы топ-футболисты в линию нападения и на место Романа Ерёменко. А брать среднестатистических… Тимур Жамалетдинов не слабее. Надо обновлять команду и больше доверять молодым, которых воспитал Александр Гришин: Жамалетдинову, Чалову, Кучаеву, Хосонову, Гордюшенко. Они все достаточно неплохие ребята. Но сейчас ЦСКА будет реально тяжело без усилений, и мы это уже видим в чемпионате.



Сафонов: Команда живёт по средствам, но при этом ЦСКА из года в год не падает ниже своего уровня. Уже 15 лет хватает ресурса, чтобы не опускать планку, но понятно, что нужно омоложение. Уже начали привлекать дублёров, и дай бог, чтобы они себя проявили.



Бакулин: Когда в команде собраны такие опытные футболисты, она конечно протянет игру на несколько фронтов. Если бы была свежая кровь, было бы легче даже в психологическом плане. Но ЦСКА привлекает молодёжь и, как показывает практика, это не так уж и плохо.



Минасов: ЦСКА всегда претендует на высокие места даже с имеющимися ресурсами. И он нас к этому приучил. «Армейцы» никогда не были агрессивными на трансферном рынке и всегда подходили к этому вопросу взвешенно.



Селюк: В ЦСКА есть часть возрастных футболистов, но есть и молодёжь, которая наступает на пятки. Думаю, будут использовать молодых игроков, для чего и пригласили Гончаренко. Уверен, что ЦСКА будет бороться за самые высокие места. За Лигу чемпионов точно.

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10. Тотальная распродажа в «Ростове» – это нормально?



Маньяков: Результаты «Ростова» говорят сами за себя. Команда боеспособная, а быть донорами для топов – это удел многих небольших клубов. «Ростов» свою задачу выполнил, прекрасно провёл селекцию и укомплектовался к старту чемпионата. Команда даже если и изменилась на 80%, то за предсезонные сборы сыгралась и поняла требования тренера.



Сафонов: В «Ростове» один из лучших спортивных директоров. Ушла почти вся команда, новую собрали на флажке. И она идёт на третьем месте.



Бакулин: «Ростов» идёт в лидерах, и сказать, что распродажа в команде оказала влияние, я не могу. Это новая команда, новый тренерский штаб и игроки. Проводить параллели с предыдущим «Ростовом» можно только по результатам.



Минасов: Да, «Ростов» заработал на трансферах, футболисты ушли в более амбициозные клубы, где, надеюсь, они будут прогрессировать и расти. «Ростов» же к небольшому бюджету получил дополнительные средства и приобрёл достаточно квалифицированных игроков, и, как мы видим по таблице, не сильно пострадал.



Селюк: «Ростов» можно только похвалить. Это не тот клуб, который ставит задачей чемпионство. Они выстрелили, распродали футболистов и заработали. А сейчас опять будут собирать игроков для продаж.

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11. Кому из россиян стоило уехать в Европу?



Маньяков: У нас была дилемма с Игорем Смольником – были предложения из Европы, но на что менять? «Зенит» постоянно играет в еврокубках и борется за чемпионство в России. Уехать в команду, которая звёзд с неба не хватает, но лишь бы в Европу – я в этом смысла не вижу. Вопрос в том – куда ехать.

Сафонов: Многим нужно было уезжать раньше. В этом году можно было бы тем же Дзюбе и Смолову попробовать себя в Европе, и Кокорин здорово бы там смотрелся.



Бакулин: Всем бы стоило попробовать себя в Европе, но когда проводишь параллели – там всё по-другому. Хотелось бы, чтобы Смолов уехал. В России мы переходим из одного клуба РФПЛ в другой, а там можно переехать из Германии в Англию, из Англии – в Испанию.



Минасов: Наверное, Смолову, Дзюбе. Не я им советчик, и это моё мнение как болельщика. Головину ещё, наверное, рано. Надо ещё поиграть в нашем чемпионате, где он идёт в гору, причём семимильными шагам. В будущем же, стоит уехать. Ещё Дзагоеву. Вообще посоветовал бы уезжать всем ведущим футболистами, у которых есть ещё достаточно времени, чтобы играть в футбол.



Селюк: В Европу уезжать никому не следовало, потому что есть риск, что играть они не будут. Лучше находиться в России, так как они хотят играть на чемпионате мира.