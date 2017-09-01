10 футболистов, которых потеряла РФПЛ этим летом

Зоран Тошич, полузащитник, 30 лет, из ЦСКА в «Партизан» (Сербия)

Сколько времени провел в РФПЛ: 7 лет



Статистика: 182 матча в РФПЛ, 37 голов.



Почему ушел: Не договорился с ЦСКА по условиям нового контракта.



Чем запомнился: 1. Фирменным обводящим ударом с левой в дальний угол 2. Чемпионским голом в ворота «Локомотива» 3. Являлся одним из самых общительных игроков ЦСКА, часто отвечал на вопросы журналистов.



Прямая речь: «Хочу поблагодарить всех за поддержку. Это было очень важно для меня. Все вместе проделали большую работу, выиграли много трофеев и принесли радость любимому клубу. Спасибо за прекрасные семь лет. ЦСКА всегда будет первым».

Каким мы запомним Зорана Тошича Накануне «Чемпионат» сообщил об уходе Зорана Тошича из ЦСКА. Сегодня об этом официально заявили в клубе.

Николас Ломбертс, защитник, 32 года, из «Зенита» в «Остенде» (Бельгия)

Сколько времени провел в РФПЛ: 10 лет



Статистика: 196 матчей в РФПЛ, 9 голов.



Почему ушел: Николас давно задумывался об уходе из команды, мог уйти ещё зимой, но клуб не дал ему покинуть «Зенит». На этой почве произошла размолвка с Мирчей Луческу. По итогу у клуба с берегов Невы не оставалось выбора, кроме как отпустить Ломбертса.



Чем запомнился: 1. Рекордсмен среди иностранных футболистов по количеству игр за «Зенит». 2. Ставил Россию в пример родной Бельгии. 3. Один из победителей Кубка УЕФА. 4. Знал наизусть гимн России.



Прямая речь: «Спасибо всем за огромные почести, оказанные мне вчера на «Петровском»! Я не мог бы и мечтать о лучшем способе попрощаться со всеми вами! Я никогда не видел ничего подобного и был очень впечатлён и переполнен эмоциями. Для меня было честью играть 10 лет за этот клуб и для лучших болельщиков в мире. Это были лучшие 10 лет в моей жизни. Вы давали мне силы играть, выкладываясь по полной в каждой игре. Я буду очень по вам скучать, и вы навсегда останетесь в моем сердце. До скорой встречи! Моё имя — «Зенит!».

Хави Гарсия, полузащитник, 30 лет, из «Зенита» в «Бетис» (Испания)

Сколько времени провел в РФПЛ: 3 года



Статистика: 73 матчей в РФПЛ, 6 голов.



Почему ушел: Потерял место в основе «Зенита» при Роберто Манчини.



Чем запомнился: 1. Грубой игрой, в частности любил размахивать локтями в воздухе. 2. Помог «Зениту» выиграть Чемпионат России 2014/2015.



Прямая речь: «Я пишу эти слова, чтобы попрощаться со всеми вами, чтобы попрощаться с Санкт-Петербургом и с «Зенитом». Я провёл три прекрасных года в лучшей команде России и в великолепном городе. Я старался эти три года показывать лучшие результаты, иногда это удавалось хорошо, иногда хуже, но я всегда отдавал всего себя игре за этот клуб. Я хочу поблагодарить всех: президента, тренеров, которые у нас были, врачей, техников, болельщиков и товарищей по команде, я уношу с собой лучшие воспоминания о каждом из вас! Я всегда буду одним из вас из «Зенита»! Спасибо, «Зенит», спасибо, Санкт-Петербург! До свидания».

«Манчини сожалеет о том, что не пришёл Яя Туре». Агенты о трансферах РФПЛ Российские агенты подводят итоги летнего трансферного окна: почему не усилился «Спартак» и зачем «Зениту» столько аргентинцев.

Жулиано, полузащитник, 27 лет, из «Зенита» в «Фенербахче» (Турция)

Сколько времени провел в РФПЛ: 1 год



Статистика: 30 матчей в РФПЛ, 8 голов.



Почему ушел: Перестал попадать в состав при Роберто Манчини.



Чем запомнился: Ярким началом карьеры в «Зените». Жулиано был призван заменить в питерском клубе Халка. Начало карьеры у бразильца задалось, но во второй половине сезона 2016/2017 Жулиано сдал, а после прихода на пост главного тренера Роберто Манчини и вовсе перестал выходить на поле в составе сине-бело-голубых.



Прямая речь: «Я надеюсь сделать шаг вперёд в карьере. Из того, что я видел, в Турции больше техничных игроков, чем в России, потому что там много контактной борьбы и единоборств. Я в «Фенербахче» уже две недели, пока провёл только одну игру, но я счастлив и взволнован. Чемпионат в Турции сильный, со многими известными командами и игроками».

Луиш Нету, защитник, 29 года, из «Зенита» в «Фенербахче» (Турция), аренда

Сколько времени провел в РФПЛ: 4 года



Статистика: 105 матчей в РФПЛ, 1 гол.



Почему ушел: Не убедил Роберто Манчини на позиции центрального защитника.



Чем запомнился: 1. Большим количеством ошибок в обороне. 2. Выбил мяч из ворот «Амкара», когда тот уже пересёк линию в моменте со скандалом имени Турбина. 3. Стал героем мемов.



Прямая речь: «Волевая победа над «Рубином» – это хороший результат, но проблемы в игре «Зенита» остаются, и прежде всего в обороне. Но «Зенит» и не скрывает, что ищет центрального защитника. И в идеале нужны даже два центральных. Что касается Нету, то дело даже не в том, что из-за него гол забили, он по ходу игры не раз отдавал неточные передачи, передачи в борьбу около своих ворот. Самое печальное в действиях Нету, что ему не хватает уверенности",-Геннадий Орлов после победы над «Рубином».

Мигел Данни, полузащитник, 34 года, из «Зенита» в «Славию» (Чехия)

Сколько времени провел в РФПЛ: 12 лет



Статистика: 270 матчей в РФПЛ, 68 голов.



Почему ушел: Не достиг соглашения с «Зенитом» по условиям контракта.



Чем запомнился: 1. Самый дорогой трансфер внутри РФПЛ. В 2008 году Данни перешёл из «Динамо» в «Зенит» за € 30 млн. 2. Принёс победу «Зениту» в Суперкубке УЕФА в первом же матче за клуб. 3. Татуировкой с разводным мостом в честь Санкт-Петербурга 4. Сыновья Данни являются гражданами России и долгое время занимались в академии «Зенита».



Прямая речь: «С глубокой грустью я вынужден сообщить о своём уходе из Зенита. Я провёл 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт. Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед. Прощание — это не конец, наоборот, это начало нового приключения».

Отдали Данни. Каким мы запомним главного португальца РФПЛ Мигел Данни уходит из «Зенита», а вместе с ним – целая эпоха.

Маурисио, полузащитник, 28 лет, из «Зенита» в ПАОК (Греция)

Сколько времени провел в РФПЛ: 6,5 лет



Статистика: 192 матча в РФПЛ, 29 голов.



Почему ушел: Оказался не нужен Роберто Манчини.



Чем запомнился: 1. Свободно говорил на русском языке. 2. Изъявлял желание играть за сборную России 3. Был ключевым игроком «Терека». 4. Красивым голом в ворота «Спартака» за «Зенит».



Прямая речь: «Я хотел бы поблагодарить «Зенит» и его болельщиков за их поддержку в течение этих полутора лет, когда я жил в Санкт-Петербурге и носил футболку клуба! Сегодня мы полюбовно расторгли контракт, и в ближайшее время я объявлю мой новый клуб для тех, кто болеет за мой успех и желает лучшего для меня и моей семьи. Удачи, «Зенит»!».

Майкон, полузащитник, 27 лет, из «Локомотива» в «Антальяспор» (Турция)

Сколько времени провел в РФПЛ: 7 лет



Статистика: 158 матчей в РФПЛ, 23 гола.



Почему ушел: «Локомотив» решил не продлевать контракт с игроком.



Чем запомнился: 1.Прошёл через две тяжёлые травмы. 2. Является одним из любимцев болельщиков красно-зелёных, во многом из-за его самоотдачи на поле. 3. Не каждый легионер сумеет провести в российском клубе 7 лет.



Прямая речь: «Друзья, в «Локомотиве» я провёл семь лет. Для футболиста это много, это целая жизнь, в которой были и радости, и печали. Поэтому я сроднился с «Локомотивом». За эти семь лет клуб стал для меня вторым домом. Уверен, что мы друг друга не потеряли. Теперь я ветеран «Локомотива», буду смотреть трансляции всех матчей и болеть за команду. Благодарю вас за поддержку — я слышал от вас только добрые слова и, надеюсь, обо мне осталась добрая память. Желаю успехов моему родному «Локомотиву».

Жонатас, нападающий, 28 лет, из «Рубина» в «Ганновер» (Германия)

Сколько времени провел в РФПЛ: 1 год



Статистика: 31 матч в РФПЛ, 13 голов.



Почему ушел: Был продан «Рубином» в связи с финансовыми трудностями.



Чем запомнился: 1.Был одним из тех игроков, кто пополнил «Рубин» во время шокирующей трансферной компании под приход Хавьера Грасии на пост главного тренера. 2. Выделялся среди блеклой команды эпохи испанского тренера в «Рубине», стал лучшим бомбардиром «Рубина» в сезоне 2016/2017. 3. Дублем в ворота ЦСКА в текущем сезоне.



Прямая речь: «Очень грустно прощаться с Казанью, очень грустно расставаться. Но вы знаете финансовое положение нашего клуба в настоящий момент, не будем углубляться в детали. В первую очередь хочу поблагодарить всех болельщиков, всех людей, которые окружают клуб, которые поддерживали меня всё это время, что мы провели вместе, моих товарищей по команде. Я думаю, что мы принесли много положительных эмоций, достаточно положительных результатов. Я со своей стороны всегда отдавался по максимуму. Мне этот шаг дался с большим трудом, это очень сложное решение. Ещё раз хочу поблагодарить клуб за ту поддержку, за всё то время, которое я провёл в Казани. И я надеюсь, что ещё вернусь сюда».

Атас, уехал Жонатас! Похоже, у «Рубина» проблемы «Рубин» теряет лучшего бомбардира и рискует лишиться ещё ряда игроков. Что происходит в Казани?

Чисамба Лунгу, полузащитник, 26 лет, из «Урала» в «Аланьяспор»» (Турция)

Сколько времени провел в РФПЛ: 7 лет



Статистика: 98 матч в РФПЛ, 5 голов.



Почему ушел: Захотел сменить обстановку, чтобы не застаиваться на одном месте.



Чем запомнился: 1.Нестандартным дриблингом 2. Жизнерадостным отношением к жизни. 3. Назвал президента «Урала» Григория Иванова своим отцом.



Прямая речь: «Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали не только команду, но и лично меня и мою семью, для кого я стал частью семьи. Я отношусь с глубоким уважением к вам и искренне благодарю за вашу любовь и поддержку — как в хорошие, так и в плохие времена. И я всегда буду любить вас… Благодарю команду, спасибо, вам, ребята, за то, что стали частью моей футбольной карьеры и свидетелями моего роста как футболиста и как мужчины. За семь лет, которые я провёл в «Урале», я стал тем, кем являюсь сейчас. Пусть господь благословит вас и ваши семьи. Дай бог, чтобы у всех вас, у персонала, медиков и сотрудников офиса клуба всё было хорошо. Те, кто помогал мне и моей семье, пусть господь благословит вас и всё, что вы делаете. Особенную роль для меня сыграл Андрей Тиунов, который был не просто переводчиком, а моим братом. Своим трудом он облегчал мою жизнь в течение семи лет. Я желаю ему крепкого здоровья и успеха…

Я могу написать целую книгу, чтобы выразить свою благодарность президенту клуба Григорию Иванову. Я бы назвал эту книгу «Великий отец». Он поверил в меня, когда никто не верил и дал шанс доказать и показать миру талант, данный мне свыше».

Бонус

Артём Милевский, нападающий, 32 года, из «Тосно» в «Динамо-Брест» (Беларусь)

Сколько времени провел в ФНЛ: 1 год



Статистика: 17 игр в ФНЛ, 0 голов



Почему ушел: Мечта сыграть в РФПЛ разбилась после того, как Артём понял, что в «Тосно» ему не видать игровой практики.



Чем запомнился: Эпатажным поведением и отсутствием голов.



Прямая речь: «Во-первых, хочу сказать хорошо, что всё так сложилось – всё быстро, чётко. Спасибо менеджеру, что быстро сработал, оперативно. Во-вторых, я и сам хотел уйти из «Тосно», потому что никогда не таскал рояль, а привык играть на нём. Из того, что я видел, я понял, что на меня там не сильно рассчитывали, поэтому инициатива уйти из «Тосно» исходила от меня».