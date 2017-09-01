10 футболистов, которых потеряла РФПЛ этим летом

Зоран Тошич, полузащитник, 30 лет, из ЦСКА в «Партизан» (Сербия)
Сколько времени провел в РФПЛ: 7 лет
Статистика: 182 матча в РФПЛ, 37 голов.
Почему ушел: Не договорился с ЦСКА по условиям нового контракта.
Чем запомнился: 1. Фирменным обводящим ударом с левой в дальний угол 2. Чемпионским голом в ворота «Локомотива» 3. Являлся одним из самых общительных игроков ЦСКА, часто отвечал на вопросы журналистов.
Прямая речь: «Хочу поблагодарить всех за поддержку. Это было очень важно для меня. Все вместе проделали большую работу, выиграли много трофеев и принесли радость любимому клубу. Спасибо за прекрасные семь лет. ЦСКА всегда будет первым».
Николас Ломбертс, защитник, 32 года, из «Зенита» в «Остенде» (Бельгия)
Сколько времени провел в РФПЛ: 10 лет
Статистика: 196 матчей в РФПЛ, 9 голов.
Почему ушел: Николас давно задумывался об уходе из команды, мог уйти ещё зимой, но клуб не дал ему покинуть «Зенит». На этой почве произошла размолвка с Мирчей Луческу. По итогу у клуба с берегов Невы не оставалось выбора, кроме как отпустить Ломбертса.
Чем запомнился: 1. Рекордсмен среди иностранных футболистов по количеству игр за «Зенит». 2. Ставил Россию в пример родной Бельгии. 3. Один из победителей Кубка УЕФА. 4. Знал наизусть гимн России.
Прямая речь: «Спасибо всем за огромные почести, оказанные мне вчера на «Петровском»! Я не мог бы и мечтать о лучшем способе попрощаться со всеми вами! Я никогда не видел ничего подобного и был очень впечатлён и переполнен эмоциями. Для меня было честью играть 10 лет за этот клуб и для лучших болельщиков в мире. Это были лучшие 10 лет в моей жизни. Вы давали мне силы играть, выкладываясь по полной в каждой игре. Я буду очень по вам скучать, и вы навсегда останетесь в моем сердце. До скорой встречи! Моё имя — «Зенит!».
Хави Гарсия, полузащитник, 30 лет, из «Зенита» в «Бетис» (Испания)
Сколько времени провел в РФПЛ: 3 года
Статистика: 73 матчей в РФПЛ, 6 голов.
Почему ушел: Потерял место в основе «Зенита» при Роберто Манчини.
Чем запомнился: 1. Грубой игрой, в частности любил размахивать локтями в воздухе. 2. Помог «Зениту» выиграть Чемпионат России 2014/2015.
Прямая речь: «Я пишу эти слова, чтобы попрощаться со всеми вами, чтобы попрощаться с Санкт-Петербургом и с «Зенитом». Я провёл три прекрасных года в лучшей команде России и в великолепном городе. Я старался эти три года показывать лучшие результаты, иногда это удавалось хорошо, иногда хуже, но я всегда отдавал всего себя игре за этот клуб. Я хочу поблагодарить всех: президента, тренеров, которые у нас были, врачей, техников, болельщиков и товарищей по команде, я уношу с собой лучшие воспоминания о каждом из вас! Я всегда буду одним из вас из «Зенита»! Спасибо, «Зенит», спасибо, Санкт-Петербург! До свидания».
Жулиано, полузащитник, 27 лет, из «Зенита» в «Фенербахче» (Турция)
Сколько времени провел в РФПЛ: 1 год
Статистика: 30 матчей в РФПЛ, 8 голов.
Почему ушел: Перестал попадать в состав при Роберто Манчини.
Чем запомнился: Ярким началом карьеры в «Зените». Жулиано был призван заменить в питерском клубе Халка. Начало карьеры у бразильца задалось, но во второй половине сезона 2016/2017 Жулиано сдал, а после прихода на пост главного тренера Роберто Манчини и вовсе перестал выходить на поле в составе сине-бело-голубых.
Прямая речь: «Я надеюсь сделать шаг вперёд в карьере. Из того, что я видел, в Турции больше техничных игроков, чем в России, потому что там много контактной борьбы и единоборств. Я в «Фенербахче» уже две недели, пока провёл только одну игру, но я счастлив и взволнован. Чемпионат в Турции сильный, со многими известными командами и игроками».
Луиш Нету, защитник, 29 года, из «Зенита» в «Фенербахче» (Турция), аренда
Сколько времени провел в РФПЛ: 4 года
Статистика: 105 матчей в РФПЛ, 1 гол.
Почему ушел: Не убедил Роберто Манчини на позиции центрального защитника.
Чем запомнился: 1. Большим количеством ошибок в обороне. 2. Выбил мяч из ворот «Амкара», когда тот уже пересёк линию в моменте со скандалом имени Турбина. 3. Стал героем мемов.
Прямая речь: «Волевая победа над «Рубином» – это хороший результат, но проблемы в игре «Зенита» остаются, и прежде всего в обороне. Но «Зенит» и не скрывает, что ищет центрального защитника. И в идеале нужны даже два центральных. Что касается Нету, то дело даже не в том, что из-за него гол забили, он по ходу игры не раз отдавал неточные передачи, передачи в борьбу около своих ворот. Самое печальное в действиях Нету, что ему не хватает уверенности",-Геннадий Орлов после победы над «Рубином».
Мигел Данни, полузащитник, 34 года, из «Зенита» в «Славию» (Чехия)
Сколько времени провел в РФПЛ: 12 лет
Статистика: 270 матчей в РФПЛ, 68 голов.
Почему ушел: Не достиг соглашения с «Зенитом» по условиям контракта.
Чем запомнился: 1. Самый дорогой трансфер внутри РФПЛ. В 2008 году Данни перешёл из «Динамо» в «Зенит» за € 30 млн. 2. Принёс победу «Зениту» в Суперкубке УЕФА в первом же матче за клуб. 3. Татуировкой с разводным мостом в честь Санкт-Петербурга 4. Сыновья Данни являются гражданами России и долгое время занимались в академии «Зенита».
Прямая речь: «С глубокой грустью я вынужден сообщить о своём уходе из Зенита. Я провёл 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт. Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед. Прощание — это не конец, наоборот, это начало нового приключения».
Маурисио, полузащитник, 28 лет, из «Зенита» в ПАОК (Греция)
Сколько времени провел в РФПЛ: 6,5 лет
Статистика: 192 матча в РФПЛ, 29 голов.
Почему ушел: Оказался не нужен Роберто Манчини.
Чем запомнился: 1. Свободно говорил на русском языке. 2. Изъявлял желание играть за сборную России 3. Был ключевым игроком «Терека». 4. Красивым голом в ворота «Спартака» за «Зенит».
Прямая речь: «Я хотел бы поблагодарить «Зенит» и его болельщиков за их поддержку в течение этих полутора лет, когда я жил в Санкт-Петербурге и носил футболку клуба! Сегодня мы полюбовно расторгли контракт, и в ближайшее время я объявлю мой новый клуб для тех, кто болеет за мой успех и желает лучшего для меня и моей семьи. Удачи, «Зенит»!».
Майкон, полузащитник, 27 лет, из «Локомотива» в «Антальяспор» (Турция)
Сколько времени провел в РФПЛ: 7 лет
Статистика: 158 матчей в РФПЛ, 23 гола.
Почему ушел: «Локомотив» решил не продлевать контракт с игроком.
Чем запомнился: 1.Прошёл через две тяжёлые травмы. 2. Является одним из любимцев болельщиков красно-зелёных, во многом из-за его самоотдачи на поле. 3. Не каждый легионер сумеет провести в российском клубе 7 лет.
Прямая речь: «Друзья, в «Локомотиве» я провёл семь лет. Для футболиста это много, это целая жизнь, в которой были и радости, и печали. Поэтому я сроднился с «Локомотивом». За эти семь лет клуб стал для меня вторым домом. Уверен, что мы друг друга не потеряли. Теперь я ветеран «Локомотива», буду смотреть трансляции всех матчей и болеть за команду. Благодарю вас за поддержку — я слышал от вас только добрые слова и, надеюсь, обо мне осталась добрая память. Желаю успехов моему родному «Локомотиву».
Жонатас, нападающий, 28 лет, из «Рубина» в «Ганновер» (Германия)
Сколько времени провел в РФПЛ: 1 год
Статистика: 31 матч в РФПЛ, 13 голов.
Почему ушел: Был продан «Рубином» в связи с финансовыми трудностями.
Чем запомнился: 1.Был одним из тех игроков, кто пополнил «Рубин» во время шокирующей трансферной компании под приход Хавьера Грасии на пост главного тренера. 2. Выделялся среди блеклой команды эпохи испанского тренера в «Рубине», стал лучшим бомбардиром «Рубина» в сезоне 2016/2017. 3. Дублем в ворота ЦСКА в текущем сезоне.
Прямая речь: «Очень грустно прощаться с Казанью, очень грустно расставаться. Но вы знаете финансовое положение нашего клуба в настоящий момент, не будем углубляться в детали. В первую очередь хочу поблагодарить всех болельщиков, всех людей, которые окружают клуб, которые поддерживали меня всё это время, что мы провели вместе, моих товарищей по команде. Я думаю, что мы принесли много положительных эмоций, достаточно положительных результатов. Я со своей стороны всегда отдавался по максимуму. Мне этот шаг дался с большим трудом, это очень сложное решение. Ещё раз хочу поблагодарить клуб за ту поддержку, за всё то время, которое я провёл в Казани. И я надеюсь, что ещё вернусь сюда».
Чисамба Лунгу, полузащитник, 26 лет, из «Урала» в «Аланьяспор»» (Турция)
Сколько времени провел в РФПЛ: 7 лет
Статистика: 98 матч в РФПЛ, 5 голов.
Почему ушел: Захотел сменить обстановку, чтобы не застаиваться на одном месте.
Чем запомнился: 1.Нестандартным дриблингом 2. Жизнерадостным отношением к жизни. 3. Назвал президента «Урала» Григория Иванова своим отцом.
Прямая речь: «Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали не только команду, но и лично меня и мою семью, для кого я стал частью семьи. Я отношусь с глубоким уважением к вам и искренне благодарю за вашу любовь и поддержку — как в хорошие, так и в плохие времена. И я всегда буду любить вас… Благодарю команду, спасибо, вам, ребята, за то, что стали частью моей футбольной карьеры и свидетелями моего роста как футболиста и как мужчины. За семь лет, которые я провёл в «Урале», я стал тем, кем являюсь сейчас. Пусть господь благословит вас и ваши семьи. Дай бог, чтобы у всех вас, у персонала, медиков и сотрудников офиса клуба всё было хорошо. Те, кто помогал мне и моей семье, пусть господь благословит вас и всё, что вы делаете. Особенную роль для меня сыграл Андрей Тиунов, который был не просто переводчиком, а моим братом. Своим трудом он облегчал мою жизнь в течение семи лет. Я желаю ему крепкого здоровья и успеха…
Я могу написать целую книгу, чтобы выразить свою благодарность президенту клуба Григорию Иванову. Я бы назвал эту книгу «Великий отец». Он поверил в меня, когда никто не верил и дал шанс доказать и показать миру талант, данный мне свыше».
Бонус
Артём Милевский, нападающий, 32 года, из «Тосно» в «Динамо-Брест» (Беларусь)
Сколько времени провел в ФНЛ: 1 год
Статистика: 17 игр в ФНЛ, 0 голов
Почему ушел: Мечта сыграть в РФПЛ разбилась после того, как Артём понял, что в «Тосно» ему не видать игровой практики.
Чем запомнился: Эпатажным поведением и отсутствием голов.
Прямая речь: «Во-первых, хочу сказать хорошо, что всё так сложилось – всё быстро, чётко. Спасибо менеджеру, что быстро сработал, оперативно. Во-вторых, я и сам хотел уйти из «Тосно», потому что никогда не таскал рояль, а привык играть на нём. Из того, что я видел, я понял, что на меня там не сильно рассчитывали, поэтому инициатива уйти из «Тосно» исходила от меня».