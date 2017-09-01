Трансферы «Спартака»: ожидание VS реальность

Четыре картинки, которые расскажут, как красно-белые провели лето.

В «Спартак» летом пересватали несколько десятков футболистов, и это были не слухи на ровном вместе. Большей частью упоминавшихся в СМИ игроков красно-белые действительно интересовались. С кем-то не договорились по деньгам. Кто-то не захотел переезжать в Россию. За кого-то не решились заплатить большие деньги. В итоге спартаковские болельщики до самого закрытия трансферного окна ждали одних новичков, а получили совсем других. Сами смотрите.

* Стоимость игроков — по оценкам Transfermarkt (Педро Роша — трансферная стоимость, а не сумма сделки).