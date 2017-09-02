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Неймар
Текст: «Чемпионат»
Фото: Reuters

«ПСЖ» — под следствием. Главное — в обзоре дня

УЕФА объявил о начале расследования в отношении «ПСЖ», а клубы АПЛ побили рекорд в последний день трансферного окна — в обзоре дня.
2 сентября 2017, суббота. 00:00 Футбол

УЕФА объявил о начале расследования в отношении «ПСЖ» по поводу ФФП

Следственная палата УЕФА инстанции по финансовому контролю клубов начала официальное расследование в отношении французского «ПСЖ» по поводу соответствия клуба правилам финансового фэйр-плей, сообщает официальный сайт организации.

Расследование даст ответ на вопрос о соответствии финансовой политики парижского клуба критериям безубыточности в свете последних приобретений на трансферном рынке. В ближайшие месяцы Следственная палата будет регулярно встречаться и тщательно изучать всю документацию по этому делу. Вплоть до завершения расследования УЕФА не будет давать дополнительные комментарии по этому делу.

«ПСЖ» в летнее трансферное окно выделил рекордные в истории футбола € 222 млн на приобретение форварда «Барселоны» Неймара. Помимо этого, клуб усилили защитники Дани Алвес и Юри Берчиче, а также нападающий Килиан Мбаппе.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин сообщил о готовности организации выносить серьёзные наказания клубам, которые будут нарушать правила финансового фэйр-плей. Он также обращал внимание на то, что проверки от УЕФА начнутся после того, как закроется трансферное окно. Летний период дозаявок новых футболистов в большинстве европейских лигах, включая французскую, завершился накануне, в ночь с 31 августа на 1 сентября.

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Клубы АПЛ побили рекорд общей суммы сделок в последний день трансферного окна

Клубы английской Премьер-лиги потратили в последний день трансферного окна £ 210 млн, что является новым рекордом турнира. Для сравнения, в прошлом году эта цифра достигла £ 155 млн, сообщает BBC.

Так, «Челси» приобрёл за £ 35 млн полузащитника «Лестер Сити» Дэниела Дринкуотера и за £ 23 млн — защитника Давиде Дзаппакосту у итальянского «Торино», «Кристал Пэлас» заплатил «Ливерпулю» £ 26 млн за защитника Мамаду Сако, «Тоттенхэм Хотспур» пополнил нападающий «Суонси Сити» Фернандо Льоренте, за которого «лебеди», по информации СМИ, получили £ 15 млн, а те, в свою очередь, вернули из «Манчестер Сити» форварда Вилфрида Бони за компенсацию в размере £ 12 млн.

Дзаппакоста официально перешёл из «Торино» в «Челси»

«Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Давиде Дзаппакосты из «Торино». Сумма сделки не разглашается. Итальянец подписал с лондонцами контракт сроком на четыре года. Ранее сообщалось, что игрок перейдёт в английскую команду за £ 23 млн (около € 25 млн).

В прошлом сезоне 25-летний Дзаппакоста провёл в составе «Торино» 29 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился одним забитым голом и пятью результативными передачами. Ранее защитник выступал за «Исола Лири», «Авеллино 1912» и «Аталанту». Являлся футболистом молодёжной сборной Италии. За туринскую команду играет с 2015 года.

Самбрано сменил «Рубин» на ПАОК

Защитник Карлос Самбрано перешёл из «Рубина» в ПАОК на правах аренды, сообщили пресс-служба греческого клуба и агент футболиста — Элио Касарето. Срок соглашения рассчитан на один сезон.

«Официально — в ПАОК. Спасибо Карлосу за оказанное доверие и в первую очередь за дружбу. ПАОК, мы готовы», — написал Касарето в «Твиттере».

В минувшем сезоне перуанец провёл 21 матч в РФПЛ, отметившись 1 результативной передачей. В нынешнем розыгрыше чемпионата России 28-летний игрок на поле не выходил.

Судья Николаев будет работать на товарищеском матче сборной России и «Динамо»

Бригада арбитров во главе с Алексеем Николаевым будет работать на товарищеском матч между сборной России и московским «Динамо», сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Помощниками Николаева будут судьи на линии Дмитрий Чельцов и Арам Петросян, резервным арбитром назначен Павел Шадыханов.

Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30 по московскому времени, будет бесплатным.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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