175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Красота дня
Текст: Михаил Георгиев

Красота дня. Из-за кого Гарай не поехал в «Спартак»

В нефутбольных кругах Тамара Горро намного популярнее своего мужа.
2 сентября 2017, суббота. 09:00 Футбол

1 сентября Тамара Горро выложила в своём «инстаграме» весьма пикантное фото, которое сопровождается сообщением: «22 недели…».

У пары уже есть дочь, которая была рождена от суррогатной матери. Тогда супруги долгое время старались завести ребёнка, но безуспешно. Теперь же Тамара готовится стать мамой, а счастливая пара ждёт второго малыша.

Впрочем, это уже не первое фото, где супруга Гарая делится своей радостью с подписчиками.

Сам Эсекьель характеризует свою жену как человека с характером, который никогда не сдаётся и движется вперёд к своей цели, преодолевая все препятствия на своём пути.

Чуть более месяца назад супруги отметили пятую годовщину свадьбы.

«Счастливое лето!» — пишет Тамара. Иначе и не скажешь: солнце, жара и отдых с любимой семьёй – это ли не счастье?

Тамара Горро – за справедливость в этом мире. Однажды вместе с мужем она участвовала в благотворительной акции в рамках кампании солидарности от фармацевтической организации «Farmamundi», которая борется за доступность лекарств для всех людей вне зависимости от их социального статуса.

Тамара известна как фотомодель, телеведущая и видео-блогер. Она старается соответствовать своему мужу и поддерживает свою форму, занимаясь в спортивном зале. И, естественно, не забывает поделиться этим с подписчиками в «Инстаграме».

В обиду Тамара себя точно не даст.

И даже во время беременности она следит за своим телом и занимается спортом.

«Я всегда мечтала о такой фотографии», — говорит Тамара. Мечты сбываются. Уж у Гарая и его жены так точно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Валенсия ФК Спартак Эсекьель Гарай Красота дня Фото
Новости. Футбол
2 сентября 2017, суббота
09:25 Мората: Буффон — инопланетянин
09:24 Симич: после разгрома Казахстана Черногория знала, что в гостях будет сложно
09:18 Дринкуотер: ни разу не было, чтобы я не получил удовольствие от игры с Канте
08:51 Тренер сборной Мексики: собираемся сделать всё, чтобы ЧМ-2018 получился отличным
08:24 Алтидор: Кейлор Навас несколько раз спас Коста-Рику, это топ-вратарь
08:01 «Арсенал» отказался продавать Бельерина в «Ювентус» за £ 37 млн
07:21 Перед матчем с Турцией сборная Украины играет в Counter-Strike
06:31 Сборная Мексики вышла в финальную часть чемпионата мира — 2018
06:14 Просинечки: сборная Азербайджана пропустила два нелепых гола и не сдержала Кинга
05:39 Бонек: это плохая неделя для польского спорта
05:01 Амрабат перешёл из «Уотфорда» в «Леганес» на правах аренды
04:44 Страчан: энергия сборной Шотландии взорвала Литву
04:20 Хендерсон: в игре Англии были позитивные моменты, но мы должны прибавлять
03:54 Сборная США потерпела поражение от Коста-Рики в Нью-Джерси
03:44 Себальос избежал серьёзного повреждения и покинул клинику в Толедо
03:30 Хуммельс: это не болельщики сборной Германии, а бунтари и хулиганы
02:31 Саутгейт: понимаю реакцию фанатов, в следующем матче игра Англии будет иной
02:11 Лёв: Германия определённо не может быть удовлетворена своей игрой в Чехии
01:50 Кейн: игроки сборной Мальты защищались вдесятером, но Англия победила 4:0
01:39 Хавбек «Реала» Себальос госпитализирован после игры «молодёжек» Испании и Италии
01:20 Венгер: сделка с «Манчестер Сити» по Санчесу была далека от завершения
01:05 «Валенсия» арендовала у «Манчестер Юнайтед» Андреаса Перейру
00:52 РФС поздравил Станислава Черчесова с днём рождения
00:50 «ПСЖ» потребовал за Ди Марию € 60 млн, «Барселона» отказалась от трансфера
00:45 «Валенсия» объявила о переходе из «ПСЖ» Гуэдеша на правах аренды
00:38 Коутиньо останется в «Ливерпуле»
00:34 Луческу: в нынешней сборной Украины есть фундамент, который я заложил
00:20 «Рома» разгромила «Шапекоэнсе» в товарищеском матче
00:07 Чочиев: будил Кокорина, а он говорил: «Ложись спать. Какая школа?»
00:01 Дубль игрока «Тосно» Нуну Роши принёс Кабо-Верде победу над ЮАР в отборе ЧМ-2018
1 сентября 2017, пятница
23:46 Вандерсон: Неймар? Сложно понять, как один футболист может стоить таких денег
23:39 Дубль Кейна помог сборной Англии крупно обыграть команду Мальты
23:38 Дания со счётом 4:0 разгромила Польшу, Румыния вырвала победу у Армении
23:35 Сборная Германии победила Чехию, Норвегия обыграла Азербайджан
23:31 «Севилья» арендовала у «Шальке» немецкого полузащитника Гайса
23:10 Кроос выставил на благотворительный аукцион медаль с матча за Суперкубок Европы
22:59 Пантилимон проведёт остаток сезона в «Депортиво»
22:52 «Гремио» отказался продать Луана в «Валенсию»
22:48 Ротань: не думаю, что опыт игроков станет решающим в матче Украина — Турция
22:42 «Барселона» предложила «ПСЖ» за Ди Марию € 40 млн плюс бонусы
22:26 Бородюк: не намерен снимать с себя ответственность за поражение от Черногории
22:14 «Челси» включил Диего Косту в заявку на АПЛ
22:04 42-летний Яаскелайнен возобновил карьеру в чемпионате Индии
21:58 Самбрано сменил «Рубин» на ПАОК
21:51 В «ПСЖ» уверены, что смогут избежать санкций УЕФА
Все новости RSS
Партнерский контент