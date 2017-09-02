Красота дня. Из-за кого Гарай не поехал в «Спартак»

1 сентября Тамара Горро выложила в своём «инстаграме» весьма пикантное фото, которое сопровождается сообщением: «22 недели…».



У пары уже есть дочь, которая была рождена от суррогатной матери. Тогда супруги долгое время старались завести ребёнка, но безуспешно. Теперь же Тамара готовится стать мамой, а счастливая пара ждёт второго малыша.

Впрочем, это уже не первое фото, где супруга Гарая делится своей радостью с подписчиками.

Сам Эсекьель характеризует свою жену как человека с характером, который никогда не сдаётся и движется вперёд к своей цели, преодолевая все препятствия на своём пути.

Чуть более месяца назад супруги отметили пятую годовщину свадьбы.

«Счастливое лето!» — пишет Тамара. Иначе и не скажешь: солнце, жара и отдых с любимой семьёй – это ли не счастье?

Тамара Горро – за справедливость в этом мире. Однажды вместе с мужем она участвовала в благотворительной акции в рамках кампании солидарности от фармацевтической организации «Farmamundi», которая борется за доступность лекарств для всех людей вне зависимости от их социального статуса.

Тамара известна как фотомодель, телеведущая и видео-блогер. Она старается соответствовать своему мужу и поддерживает свою форму, занимаясь в спортивном зале. И, естественно, не забывает поделиться этим с подписчиками в «Инстаграме».

В обиду Тамара себя точно не даст.

И даже во время беременности она следит за своим телом и занимается спортом.

«Я всегда мечтала о такой фотографии», — говорит Тамара. Мечты сбываются. Уж у Гарая и его жены так точно.