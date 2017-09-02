7 лучших клубы Европы на трансферном рынке

Данные взяты с авторитетного немецкого издания Transfermarkt

«Ювентус»

Потратили – € 149,2 млн.

Заработали – € 123,9 млн. (учитывая аренды)



Пришли: Федерико Бернадески, Хуан Куадрадо, Блез Матюиди, Мехди Бенатиа, Войцех Щенсны, Маттиа Де Шильо, Родриго Бентанкур, Дарио Дель Фабро, Матеус Перейра, Фердинандо Дель Соле, Дуглас Коста (аренда), Бенедикт Хёведес (аренда)



Ушли: Леонардо Бонуччи, Кингсли Коман, Марио Лемина, Симоне Дзадза, Филиппо Романья, Франческо Кассата, Нето, Симоне Ганц, Кристиан Паскуато, Лорензо Роззети, Юнес Бну-Марзук, Викинтас Сливка.

На первый взгляд может показаться, что «Ювентус» провалил летнюю трансферную кампанию: потеряли Дани Алвеса, продали Бонуччи принципиальному сопернику и потратили кучу денег в никуда. Однако это мнение ошибочно. Почему? Во-первых, «Юве» усилил буквально каждую линию. Кьеллини и Бардзальи не молодеют, поэтому решение укрепить оборону выглядит рациональным. Например, «Ювентус» выкупил у «Баварии» опытного Мехди Бенатиа. Усилил «Юве» и центр поля, купив у «ПСЖ» француза Блеза Матюиди. Во-вторых, «Ювентус» очень хорошо заработал: клуб продал 12 футболистов на общую сумму в € 120 млн. В-третьих, «Юве» взял в аренду на один сезон двух классных и невероятно полезных игроков. Оба — из чемпионата Германии. Дуглас Коста, перешедший из «Баварии», обладает отличной техникой, поставленным ударом и работоспособностью. Всё, что нужно для игры в итальянском чемпионате. А Бенедикт Хёведес, арендованный у «Шальке-04», в прошлом сезоне был лучшим защитником Бундеслиги по игре на перехватах. Если кто-то считает, что «Ювентус» ослаб, то он глубоко заблуждается.

Серия А ждёт нового чемпиона Превью самого интригующего чемпионата Италии за последние годы – толпа преследователей наконец-то максимально близко к «Ювентусу».

«Бавария»

Потратили – € 103,5 млн.

Заработали – € 32,5 млн. (учитывая аренды)



Пришли: Корентен Толиссо, Кингсли Коман, Никлас Зюле, Серж Гнабри, Себастьян Руди, Хамес Родригес (аренда)



Ушли: Мехди Бенатиа, Джанлука Гаудино, Хольгер Бадштубер, Ренату Саншеш (аренда), Дуглас Коста (аренда)



Мюнхенский клуб давно перестал покупать огромное количество футболистов. Теперь «Бавария» делает точечные приобретения на определённые позиции, а также использует первую же возможность заполучить молодых немецких игроков, обладающих огромным потенциалом и талантом. Этим летом самый титулованный клуб Германии установил свой трансферный рекорд, купив Корентена Толиссо за € 41,5 млн. Не поскупилась «Бавария» и на победителя Кубка конфедераций-2017 Никласа Зюле, выложив за немецкое дарование € 20 млн. Особое внимание следует обратить на переход ещё одного игрока сборной Германии, Себастьяна Руди. Талантливый полузащитник, способный сыграть на нескольких позициях, обошёлся мюнхенцам… бесплатно. Если говорить о продажах, то «Бавария» избежала потери лидеров команды, а игроков высокого уровня, но не имеющих постоянного игрового времени, отдала в аренды.

«Манчестер Юнайтед»

Потратили – € 164,4 млн.

Заработали – € 8,5 млн.



Пришли: Ромелу Лукаку, Неманья Матич, Виктор Линделёф, Златан Ибрагимович



Ушли: Аднан Янузай, Уэйн Руни



«Манчестер Юнайтед» потратил много денег, а купил всего лишь трёх футболистов (Ибрагимович был свободным агентом). А заработал и того меньше: «красные дьяволы» смогли продать только Янузая за € 8,5 млн, а Руни отпустили бесплатно. В финансовом плане абсолютно никакой выгоды, только убытки. Но когда боссов «МЮ» волновал денежный вопрос? Главное, чтобы были игра и титулы. И манкунианцы сделали огромный шаг, чтобы наконец-то вернуться на трон английской премьер-лиги. У Жозе Моуриньо и до этого был отличный состав, а теперь он – превосходный. «Манчестер Юнайтед» усилил и оборону, и полузащиту, и атаку. То, что данные приобретения стоят своих денег, видно по результатам команды: после трёх туров «МЮ» лидирует в турнирной таблице с девятью очками. И важно не только это. В трёх матчах манкунианцы забили 10 мячей и не пропустили ничего.

Опора Жозе. «МЮ» приобрёл игрока, который может решить чемпионскую гонку Почему Неманья Матич – главный трансфер «Манчестер Юнайтед» этого лета.

«Ливерпуль»

Потратили – € 89 млн.

Заработали – € 40,7 млн.



Пришли: Мохамед Салах, Алекс Окслейд-Чемберлен, Эндрю Робертсон, Доминик Соланке



Ушли: Мамаду Сахо, Лукас Лейва, Кевин Стюарт, Андре Уиздом



Ещё один английский гранд собрался с силами взойти на вершину в этом сезоне. В последнее время «Ливерпуль» научился дорого продавать своих лидеров, а умело распорядиться заработанной суммой денег – нет. Этим летом мерсисайдцы поступили иначе — раскошелились на приобретение классных футболистов и сохранили ключевых игроков. Состав пополнили Мохамед Салах, который в пяти матчах за свой новый клуб отличился тремя голами и отдал две голевые передачи, а также Алекс Окслейд-Чемберлен и Эндрю Робертсон.

Кроме того, «Ливерпулю» удалось бесплатно получить одного из самых талантливых английских игроков, который в будущем должен стать одним из главных игроков сборной. Мерсисайдцы наконец-то продали защитника Мамаду Сахо: Юрген Клопп не видит француза ни в основном составе, ни в резервном. Важнейшим достижением красных является то, что после огромной и шумной трансферной саги удалось удержать в команде Фелиппе Коутиньо, которого пыталась приобрести «Барселона». Проблема заключалась в желании бразильца покинуть команду, тогда как в клубе ему этого сделать не дали. Безусловно, отношение болельщиков «Ливерпуля» к Коутиньо ухудшилось. Однако если игрок будет показывать свой лучший футбол, а я нисколько в этом не сомневаюсь, то ему удастся вернуть к себе было доверие, и «Коп» сменит гнев на милость.

Тест. Что вы знаете о трансферах этого лета? Большие клубы, звёздные игроки, деньги. Ничего интересного, листайте дальше.

«Эвертон»

Потратили – € 158,2 млн.

Заработали – € 107,4 млн.



Пришли: Гилфи Сигурдссон, Майкл Кин, Джордан Пикфорд, Дэви Классен, Генри Оньекуру, Сандро Рамирес, Уэйн Руни, Куко Мартина, Никола Влашич



Ушли: Ромелу Лукаку, Жерар Деулофеу, Том Клеверли, Гарет Барри, Эйден МакГиди, Аруна Коне, Конор Макэлени, Леандро Родригес



Довольно неожиданно «выстрелил» на трансферном рынке «Эвертон», который за это лето потратил столько же, сколько за предыдущие два сезона. В первую очередь стоит отметить приобретение полузащитника «Суонси» Гилфи Сигурдссона. За покупку исландца «ириски» выложили аж € 49,4 млн. Это самое дорогое приобретение «Эвертона» за всю историю клуба.



Предыдущий трансферный рекорд – € 35,4 млн. – принадлежал нападающему Ромелу Лукаку, который в это межсезонье перешёл в «Манчестер Юнайтед». К слову, продажа Лукаку также стала рекордной: за бельгийца «Эвертон» выручил € 84,7 млн. Состав «ирисок» этим летом пополнили девять игроков, среди которых воспитанник ливерпульского клуба Уэйн Руни и талантливый голландец Дэви Классен. Помимо того, что клуб сильно раскошелился на покупку новичков, «Эвертону» удалось избавиться от балласта в виде Эйдена МакГиди и Аруна Коне, а также отлично заработать на продажах. Отличная трансферная кампания.

«Монако»

Потратили – € 102 млн.

Заработали – € 177,5 млн.



Пришли: Бальде Кейта, Юри Тилеманс, Теренс Конголо, Стеван Йоветич, Адама Диакаби, Суалихо Мейте, Хорди Мбула, Диего Бенальо, Жорди Гаспар, Рашид Геззаль

Ушли: Бенжамен Менди, Бернарду Силва, Тьемуэ Бакайоко, Аллан Сен-Максимен, Валер Жермен, Абду Диалло, Корентен Жан, Набиль Дирар



«Монако» — единственный представитель этого списка, который умудрился потратить много денег, а заработать ещё больше. Клуб продал буквально половину того состава, который творил чудо в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Самое главное – «Монако» нисколько не беспокоится за результат из-за ухода лидеров. Почему? Об этом уже писал мой коллега Александр Служаков в своей статье.

Почему «Монако» и после продажи Мбаппе будет жить припеваючи Потому что боссы клуба научились жить завтрашним днём.

Кроме эффектной продажи монегаски могут похвастаться эффективными покупками буквально за копейки (в условиях сегодняшнего рынка). «Монако» приобрёл 10 игроков за € 102 млн., а самым дорогостоящим трансфером оказался переход Кейта Бальде из «Лацио». Всего за € 30 млн. Своей работой на трансферном рынке монегаски должны удостоиться огромного количества аплодисментов.

Внезапно: «Спартак» больше никого не купил. Как прошёл трансферный дедлайн «Спартак» никого не купил, а ЦСКА даже не собирался — так прошёл последний день трансферного окна в России и Европе.

«Милан»

Потратили – € 240,5 млн.

Заработали – € 55,5 млн.



Пришли: Леонардо Бонуччи, Андре Силва, Андреа Конти, Хакан Чалханоглу, Матео Мусаккио, Рикардо Родригес, Лукас Билья, Франк Кесси, Никола Калинич, Антонио Доннарумма, Фабио Борини

Ушли: Маттиа Де Шильо, Юрай Куцка, Родриго Эли, Джанлука Лападула, Лионел Вангиони, Лука Видо, Маттео Пессина, Диего Лопес, М’Байе Ньянг, Джанмарко Дзигони

Главный трансферный «бум» этим летом устроил «Милан». Новые китайские инвесторы стартовали с места в карьер и решили значительно усилить команду, приобретя 11 игроков – считай, на целый состав. Самым неожиданным приобретением стал защитник Леонардо Бонуччи. Вряд ли кто-то мог вообще представить переход итальянца из «Ювентуса» в «Милан». Но у китайцев фантазия богатая, вот и решили всех удивить. Стоит отметить покупку португальского нападающего Андре Силву. За него боролись многие топ-клубы Европы, а он оказался в «Милане». Вместе с громкими приобретениями есть и весьма сомнительные. Например, Фабио Борини и Никола Калинич. Кстати, их переход в «Милан» заслуживает отдельного внимания, ведь они проведут нынешний сезон в аренде. Но миланский клуб будет обязан выкупить их контракты уже в следующем году. То же касается и Франка Кесси, но с ним заключена двухгодичная аренда с последующим обязательным выкупом. С таким усилением, вероятно, уже в этом сезоне «россонери» вернутся сообщество лучших европейских клубов.